Міноборони запустило сайт «Будь собою» для пошуку вакансій: фактично це клон Lobby X Army

Міністерство оборони України запустило новий сайт для пошуку роботи — «Будь собою». Наразі він практично повністю копіює функціонал Lobby X.

«Тепер у вас є можливість самостійно обрати посаду для служби в армії. Забудьте про страхи та сумніви — настав час обрати свій шлях! Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України», — йдеться у повідомленні міністерства.

Аналогічно Lobby X вакансії можна фільтрувати за родами військ, окремими підрозділами Сил оборони, за бажаною спеціальністю та відповідно до військових звань: від рядового та сержанського до офіцерських.

Крім того, Lobby X та «Будь собою» наразі мають ідентичну базу вакансій.

Єдина відмінність — це назва сайту та категорії «центри рекрутингу», «пошук вакансій» та «важливі питання».

В правому верхньому кутку можна побачити, що платформа була створена за підтримки Lobby Х.

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Зараз на платформі за тегом ІТ є 90 актуальних позицій у війську.

Зазначимо, незадовго до цього звучала інформація, що в застосунок Резерв+, в якому військовозобовʼязані можуть оновити дані про себе, додатуть додаткові функції. Зокрема, це онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт, електронні направлення на ВЛК та можливість групового рекрутингу.