Можна мобілізуватись колективом. В Резерв+ додадуть направлення на ВЛК і функції рекрутингу

Застосунок Резерв+, в якому військовозобовʼязані можуть оновити дані про себе, додатуть додаткові функції. Зокрема, це онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт, електронні направлення на ВЛК та можливість групового рекрутингу.

Про функцію електронних направлень на проходження медкомісії заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

«Тобто фактично не без візиту до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в додатку», — пояснила вона.

Також Резерв+ матиме «цільову мобілізацію на своїх умовах»: онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт.

«Наступним функціоналом застосунку буде онлайн-рекрутинг і можливість підписати контракт — для цільової мобілізації на своїх умовах. Хочемо запустити й функцію групового рекрутингу, адже буває, що певний колектив хоче мобілізуватися разом», — розповіла заступниця міністра на конференції DOU Day.

У Резерв+ планують також інтегрувати вакансії з Lobby X та інших платформ із пошуку роботи, щоб всі актуальні пропозиції від Сил оборони були в одному місці. Військовозобов’язані зможуть подаватися на бажані посади онлайн, без відвідування рекрутингових центрів.

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Відомо, що наступним функціоналом буде QR-код до витягу з реєстру «Оберіг», що матиме таку саму юридичну силу як і військовий квиток.

Зазначимо, на днях з’явився мобільний застосунок Міноборони Резерв+, в якому військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.

18 травня набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня усі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) повинні оновити свої облікові дані.

В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь. Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).