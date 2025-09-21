"Дія" станет маркетплейсом, компании будут предлагать услуги, — Минцифры

Хорошая идея единого центра документов и государственных услуг для граждан превращается в маркетинговое приложение. «Дія» станет более монетизированной.

Валерия Коваль, заместитель министра цифровой трансформации, рассказала о перспективах приложения «Дія» для Forbes Ukraine. В «Дії» запланирован маркетплейс, где компании непосредственно смогут предлагать собственные услуги. Услуги для бизнеса будут платными, как уже имеющийся мультишеринг документов, который пользуется большим спросом, по словам замминистра.

В условиях войны, когда государство нуждается в средствах, «Дія» будет усиливать монетизацию. Ранее сообщалось о внедрении «Дія.Підпис» для юридических лиц, для быстрого подписания документов. Минцифры также анонсирует платную услугу для бизнеса по проверке правдивости данных клиентов.

Большое внимание уделяется искусственному интеллекту. Недавно был запущен национальный ИИ-бот для предоставления госуслуг. Персональный ассистент будет предоставлять услуги и ответы на вопросы на портале «Дія». При предоставлении таких услуг, как получение ветеринарной лицензии, искусственный интеллект осуществляет предварительный анализ документов, проверяет соответствие требованиям и дает рекомендации — под контролем человека.

Относительно социальных услуг, сейчас проходит пилотное тестирование сервис предоставления базовой социальной помощи. В будущем Услуга должна объединить все социальные выплаты. Человек будет подавать заявление онлайн, а сумма будет рассчитываться автоматически, с учетом статусов заявителя. Таким образом «Дія» продолжает избавлять от необходимости обременительного сбора справок и документов в учреждениях