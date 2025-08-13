В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат

В Украине заработала давно обещанная «Дія.Картка». Это универсальная мультисчетная карта для всех государственных выплат. О ее запуске рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Дія.Картка» — это универсальная платежная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты. С ней не придется открывать отдельные карты под каждую помощь. На новой карте доступны отдельные счета под различные государственные программы — для еКниги и Ветеранского спорта и общий — для помощи ВПЛ, пенсий, военных облигаций и тому подобное. Карта позволяет проводить смешанные оплаты. Если на карте для оплаты недостаточно денег, которые предоставляются по условиям целевой государственной программы, их можно автоматически дополнить собственными средствами. Как отмечают в Минцифры, на этой карточке можно хранить и собственные сбережения.

Новая «Дія.Картка» уже доступна в приложении «Дія» (которое игнорируют почти 60% украинцев) и в банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Вскоре список банков расширится. Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет — достаточно иметь паспорт и РНОКПП. Для оформления карты нужно обновить приложение «Дія» и авторизоваться. Далее следует перейти в раздел «Сервисы» → «Дія.Картка», выбрать банк, подписать согласие и открыть счет.

Сейчас на «Дія.Картку» уже можно получить выплаты:

еКнига

еМалятко

Военные облигации

Ветеранский спорт

Пособие по безработице

Помощь ВПЛ

Выплату пенсий

Помощь от международных организаций и другие

Вскоре на нее также можно будет получить выплату по программе «Пакет школьника». Вместе с тем программы «Национальный кэшбек» и «еВідновлення» работают отдельно. Следовательно, они не входят в мультисчетную карту и для работы с ним и в дальнейшем придется иметь отдельные карты.