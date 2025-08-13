Новости Украина 13.08.2025 comment views icon

В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В Украине заработала "Дія.Картка": единая карта для (почти) всех государственных выплат

В Украине заработала давно обещанная «Дія.Картка». Это универсальная мультисчетная карта для всех государственных выплат. О ее запуске рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Дія.Картка» — это универсальная платежная карта, на которую будут поступать целевые и нецелевые государственные выплаты. С ней не придется открывать отдельные карты под каждую помощь. На новой карте доступны отдельные счета под различные государственные программы — для еКниги и Ветеранского спорта и общий — для помощи ВПЛ, пенсий, военных облигаций и тому подобное. Карта позволяет проводить смешанные оплаты. Если на карте для оплаты недостаточно денег, которые предоставляются по условиям целевой государственной программы, их можно автоматически дополнить собственными средствами. Как отмечают в Минцифры, на этой карточке можно хранить и собственные сбережения.

Новая «Дія.Картка» уже доступна в приложении «Дія» (которое игнорируют почти 60% украинцев) и в банках-партнерах: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Вскоре список банков расширится. Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет — достаточно иметь паспорт и РНОКПП. Для оформления карты нужно обновить приложение «Дія» и авторизоваться. Далее следует перейти в раздел «Сервисы» → «Дія.Картка», выбрать банк, подписать согласие и открыть счет.

Сейчас на «Дія.Картку» уже можно получить выплаты:

  • еКнига
  • еМалятко
  • Военные облигации
  • Ветеранский спорт
  • Пособие по безработице
  • Помощь ВПЛ
  • Выплату пенсий
  • Помощь от международных организаций и другие

Вскоре на нее также можно будет получить выплату по программе «Пакет школьника». Вместе с тем программы «Национальный кэшбек» и «еВідновлення» работают отдельно. Следовательно, они не входят в мультисчетную карту и для работы с ним и в дальнейшем придется иметь отдельные карты.

Минцифры монетизирует «Дію» — за что придется платить

Популярные новости

arrow left
arrow right
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Google бесплатно возьмет еще 5000 украинцев на курсы ИИ Prompting Essentials и AI Essentials
Monobank создал скин карты в честь победы Усика — доступен только сегодня
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
OPPO A5 и A5x уже в Украине — прочная защита и батарея на 6000 мА-ч от 6499 грн
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
«Резерв+» запустил бета-тест уплаты штрафов ТЦК — скидка 50%
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Сотни тысяч штрафа и тюрьма для ТЦК за силовую «бусификацию» — в Раду внесен законопроект
Украина ввела санкции против 60 криптовалютных компаний, которые помогали рф отмывать деньги
Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Больше ИИ в поиск: Google Web Guide «будет удобно группировать ссылки»
Tesla запустила Robotaxi — первые отзывы, фейковая автономность и проблемы
Перекупы все? «Укрзалізниця» тестирует верификацию через «Дію» при покупке билетов
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
Кого чаще всего штрафуют ТЦК: до 8 судебных дел на одного человека, только 20% производств завершены в 2025 году
Лишь 152 из 5000 моделей OnlyFans декларируют доход — Даниил Гетманцев назвал общую сумму
"Киевстар" и Минцифра протестировали текстовые сообщения через Starlink и обычные смартфоны
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить