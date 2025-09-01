Официально: в "Дія" заработал национальный ИИ-бот — первый в мире для предоставления госуслуг

В Украине запускают Дія.АІ — национального ассистента, который поможет общаться с государством напрямую, без лишней бюрократии. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Дія.АІ позиционируется как персональный помощник, который знает все о сервисах в приложении и на портале «Дія», а также об инициативах Минцифры. Ассистент умеет найти нужную услугу, проверить информацию о собственности или бизнесе, а главное — поможет оформить услугу прямо в чате. Уже сейчас он выдает справку о доходах. До конца года перечень возможностей станет еще шире. Далее искусственный интеллект интегрируют и непосредственно в мобильное приложение «Дія».

«Украинцы первыми в мире будут получать госуслуги через ИИ», — заявляют в Минцифры.

Как работает Дія.АІ

Чтобы воспользоваться новым ИИ-предложением от Минцифры, нужно выполнить несколько шагов:

Зайти на портал «Дія» и нажать на «Дія.АІ».

Авторизоваться.

Написать в чат свой запрос, например: «Хочу открыть ФОП».

Ассистент подробно объяснит шаг за шагом, что делать дальше.

«Это новый формат взаимодействия с государством и еще один революционный шаг в развитии госуслуг. ИИ-ассистентов уже имеют Эстония, Сингапур, Великобритания, но только в Украине национальный агент предоставляет услуги людям прямо в чате», — заявляют в Минцифры.

Сейчас ИИ-ассистент работает в режиме открытого бета-тестирования. Команда обучает его отвечать еще точнее, используя отзывы реальных пользователей.

Присоединиться к тестированию Дія.АІ можно по ссылке по следующей ссылке. После тестирования желательно оставить отзыв о работе новой функции — выбрать реакцию «действенная» или «не действенная» и написать свой комментарий. Это поможет сделать сервис лучше.