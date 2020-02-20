Видеообзор Wi-Fi-камеры наблюдения TP-Link Tapo C200







Нечасто к нам попадают подобные устройства. В данном случае у нас оказалась камера наблюдения от суббренда компании TP-Link — Tapo. Это новое подразделение производителя, которое занимается «умными» устройствами для дома. Пока в списке продуктов есть пара камер и розетка. К последней мы попозже вернемся, а сегодня познакомимся с камерой Tapo C200.

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