Видеообзор роутера TP-Link Archer MR600 с поддержкой 4G







Не всем повезло иметь дома хорошее проводное подключение к интернету. Кому-то нужен резервный канал, тогда как к дому проведен только один провайдер. За городом тем более может быть сложно найти проводное подключение. В таких случаях можно использовать несколько вариантов решения проблемы, одним из которых является роутер со встроенным LTE-модемом. Подобная функция есть далеко не у каждого маршрутизатора, но тем не менее, небольшой выбор на рынке есть. В этот раз мы познакомимся с новым роутером от компании TP-Link, моделью Archer MR600, которая как раз поддерживает 4G Cat6 и Wi-Fi стандарта AC1200.

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