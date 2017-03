Beauty and the Beast с бюджетом в $160 млн. – самый дорогой мюзикл, снятый за всю историю Голливуда. По большому счету, ремейк классического мультфильма Disney – это La La Land для тинэйджеров.

Beauty and the Beast / «Красавица и чудовище» Жанр сказка

Режиссер Билл Кондон

В ролях Эмма Уотсон (Белль), Дэн Стивенс (Чудовище), Люк Эванс (Гастон), Эмма Томпсон (миссис Поттс), Кевин Клайн (Морис), Иэн Маккеллен (Когсворт), Юэн Макгрегор (Люмьер), Джош Гэд (Лефу), Стэнли Туччи (маэстро Каденца), Одра Макдональд (мадам де Гардероб), Гугу Мбата-Роу (Плюметт), Натан Мак (Чип Поттс), Хэтти Морахэн (Агата) и др.

Студии Walt Disney Pictures, Mandeville Films

Год выпуска 2017

IMDb, КиноПоиск

Думаю, пересказывать в рамках этой рецензии сюжет «Красавицы и чудовища» просто глупо. Если вы не читали оригинальную сказку или не смотрели одну из десятков снятых за последние 70 лет адаптаций, наверняка вы видели диснеевский фильм 1991 г. Киноремейк 2017 г. повторяет мультфильм двадцатипятилетней давности буквально кадр в кадр. Те же персонажи, та же сценография, те же музыкальные номера. Да, аранжировку чуть осовременили, пару второстепенных сцен переписали или вовсе выбросили, персонажей сделали более политкорректными, но это действительно полноценный ремейк, как его понимают в Голливуде – дорогой, качественный и весьма милый.

Куда потратили 160 млн. бюджета, видно буквально со стартовой сцены. Проход Белль по городку с поющей массовкой, большим рынком, длинными сквозными планами и групповым кадром в финале действительно впечатляет. После такого сцена на автостраде в La La Land кажется почти камерной. Плюс в Beauty and the Beast на картинку работают богатые костюмы и совсем уж мюзикловый антураж – французская глубинка конца XVII столетия. Ремейк перенесли во времени чуть ближе к моменту публикации оригинальной сказки, и это пошло картине только на пользу. В конце XVII столетия костюмы горожан колоритней, да и огнестрельное оружие вместо луков оригинального мультфильма кажется более логичным.

Музыкальные номера, практически без изменений перекочевавшие в ремейк из мультфильма – самая сильная сторона Beauty and the Beast. Эпизод в таверне, с вызвавшим столько споров гей-персонажем, получился просто шикарным, с налетом прямо-таки бродвейской сценичности и удали. А сцена с запоздалым ужином вообще превратилась в какой-то аудиовизуальный фейерверк, нечто среднее между французским кабаре, диско-вечеринкой 80-х и индийским праздником красок Холи. Спасибо современным спецэффектам.

Впрочем, специалистам по спецэффектам стоит сказать спасибо за большинство сцен в фильме. Замок чудовища и его окрестности, само чудовище и его домочадцы, естественно, нарисованы и нарисованы очень неплохо. В англоязычной версии мы могли бы насладиться голосами знаменитых, в основном британских, актеров, озвучивших предметы мебели и быта, в украинской версии, увы, мы увидим их только в финале и титрах (которые, кстати, сами по себе хороши). Если же говорить о захвате движения или мимики, вряд ли вы найдете мимику Иэна Маккеллена у настольных часов, Юэна Макгрегора у подсвечника, а Стэнли Туччи у клавесина. Опять-таки, в отличие от уже не раз упомянутой здесь La La Land, все песни в Beauty and the Beast переведены и переозвучены на украинском — субтитры в фильме, ориентированном на школьников, выглядели бы несколько неуместно.

Если же говорить об игре живых актеров, то после финальных титров внезапно понимаешь, что самые яркие персонажи Beauty and the Beast – это совсем не главные герои в исполнении Эммы Уотсон и Дэна Стивенса, а их противники – Гастон и Лефу, мастерски сыгранные Люком Эвансом и Джошом Гэдом. Во-первых, они получились совсем не такими одномерными, как в оригинальном мультфильме, во-вторых, Джош Гэд действительно хорош, даже если не брать во внимание гей-бэкграунд его персонажа. То же можно сказать и о других героях фильма, участие живых актеров оживило, простите за тавтологию, персонажей мультфильма, они стали глубже и интересней. Конечно, это все еще не шекспировские герои, но уже и не трафаретные мультяшные архетипы.

Что же до исполнителей главных ролей, то Дэн Стивенс большую часть картины пребывает в образе Чудовища, где за него играют аниматоры и художники, а вот Эмма Уотсон показалась нам несколько зажатой. Да, ее Белль – книжная девушка и немного заучка, помогающая отцу конструировать сложные механизмы и походя изобретающая стиральную машину, но все же местами через образ Белль слишком уж проявляется та самая Гермиона Грейнджер, от наследия которой актрисе все никак не избавиться. Впрочем, Эмма очень мила в своих шикарных платьях, да и улыбается она действительно хорошо.

Можно было бы поругать Beauty and the Beast за вторичность, но в данном случае создатели фильма намеренно ставили себе цель повторить мультфильм 1991 г.. Beauty and the Beast справляется со своей задачей на все сто – это идеальный ремейк. Яркий, красивый, оставляющий после себя приятное послевкусие. Не стоит искать здесь того, чего в этом фильме нет – это музыкальная сказка для подростков, и в этом амплуа фильм абсолютно на своем месте.

Можно с легкостью предсказать, что фильм отобьет свой бюджет буквально за неделю и принесет неплохие дивиденды Disney, в том числе на сопутствующих товарах. А Walt Disney Pictures уже планирует следующие ремейки, и первым из них станет Mulan, релиз которого намечен уже на 2 ноября 2018 г, а вторым — Mary Poppins Returns, запланированный на 25 декабря 2018 г. Кроме того, среди возможных живых ремейков обсуждаются The Lion King, Aladdin, The Jungle Book 2, Maleficent 2, Snow White, Rose Red, The Little Mermaid, Dumbo и т.д.