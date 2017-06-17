Формально DiRT 4 – двенадцатая игра серии Colin McRae Rally, то теряющей, но вновь обретающей имя великого гонщика. С другой стороны – это четвертая часть собственно DiRT, аркадной раллийной гонки для широких масс. Дело в том, что несмотря на всю любовь геймеров, продажи чуть более хардкорной Dirt Rally оказались не так велики, как хотелось издателям, и Codemasters решила вернуться к более востребованной игроками части, заимствовав лучшие наработки из Dirt Rally. DiRT 4 – игра компромиссов, чуть более аркадная, чем Dirt Rally, чуть более хардкорная, чем DiRT 3.

DiRT 4 Жанр аркадная гонка/симулятор

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Codemasters Southham

Издатель Codemasters

Сайты dirt4game.com , Steam

Безумные эксперименты по-своему неплохой DiRT: Showdown (продано 2,3 млн. экземпляров), благополучно забыты. Никаких гонок на выживание и безумных восьмерок. Режим Joyride спрятан где-то на задворках и не входит в обязательную программу. Джимхана из DiRT 3 тоже пропала. Остались только стадионные гонки Rally Cross, на которые Codemasters получила даже лицензию FIA World Rallycross Championship, да суматошный Land Rush на одинаковых трековых пикапах. Ну и, конечно же, ралли, много ралли. Современные и исторические, на переднеприводных и заднеприводных машинах, в разных классах и в разную погоду. Увы, без лицензии WRC, которую теперь держит Bigben Interactive, пугая инвесторов просто крошечными тиражами своих ежегодных раллийных симов. Последний из них, WRC 6: World Rally Championship, собрал далеко не самые лестные отзывы игроков.

Казалось бы, в таких условиях стоило передать лицензию Сodemasters, тем более что у них уже есть права на FIA Formula One World Championship и FIA World Rallycross Championship, но, к сожалению, лицензия все еще остается у Bigben Interactive и студии Kylotonn. Помня прошлый опыт лицензирования World Rally Championship – это еще как минимум на пару лет. С другой стороны, отсутствие официальных обязательств позволяет Сodemasters экспериментировать с раллийными этапами, не привязывая их к реальным трассам и календарю. Например, в DiRT 4 есть отличный генератор этапов, создающий уникальные трассы по заданным установкам, причем полученные в результате «уровни» ничуть не уступают созданным дизайнерами игры.

В любом случае, несмотря на отсутствие лицензии FIA, DiRT 4 в большей степени раллийный сим, чем официальная серия игр WRC от Bigben Interactive/Kylotonn. Раллийные этапы составляют примерно 75% гонок в режиме карьеры, чемпионаты по Land Rush и Rally Cross намного короче и менее интересны, учитывая не всегда адекватное поведение компьютерных соперников.

Для новичков в DiRT, которые успели расслабиться в DiRT: Showdown с его совсем уж аркадной физикой, предназначен режим DiRT Academy с интерактивными уроками по вождению, роликами и объяснением правил представленных в игре соревнований. На той же трассе, где проводятся уроки Академии, проходят и гонки Joyride в стиле DiRT 3 – накручивание виражей вокруг экскаваторов и разбивание пенопластовых блоков. Кстати, там же есть интересные гонки на время по очень сложным искусственным трассам, по которым разбросаны жетоны с бонусными и штрафными секундами. Хотя всего этапов в Joyride целых шестьдесят, на самом деле там повторяются три трассы, которые необходимо пройти на машинах разных классов.

Но все это приятные бонусы, основное блюдо здесь – ралли. И да, физика автомобилей и глубина симуляции в DiRT 4 отличается от DiRT Rally, хотя если кататься в режиме Pro с отключенной помощью, казуальной эту игру назвать нельзя. Впрочем, по умолчанию стоит режим Gamer с включенными помощниками, он подойдет большинству геймеров и скорее всего понравится тем, кто играл еще в DiRT 3. Я слышал и сравнение DiRT 4 по динамике и общему впечатлению от игры со старенькой Colin McRae Rally 2.0.

Длина этапов в раллийных гонка варьируется от 3-5 минут в первых чемпионатах до 10-14 минут в финальных. Количество этапов – от двух до двенадцати. И хотя официально лицензии WRC у DiRT 4 нет, из пяти представленных в игре локаций четыре почти совпадают с этапами WRC 2017 – Фицрой (Австралия), Таррагона (Испания), Вермланд (Швеция), Поуис (Уэльс). Плюс Мичиган (США) в качестве извинения перед американскими игроками.

Если смотреть на игру с точки зрения обычного игрока, а не фанатичного поклонника симуляторов, играющего обязательно с рулем, педалями и ручной коробкой передач, уровень симуляции в DiRT 4 вполне приемлемый. Машины адекватно ведут себя на трассе, заднеприводные модели отличаются по динамике от переднеприводных. Трехмерная колея в меру трехмерна, и мы очень не рекомендуем встречаться с кочками, отбойниками или откосами. Если штурман говорит «не срезать», значит, действительно не стоит. Лично мне, поклоннику дождевых гонок, понравилось, как изменяется динамика машины при разных типах дождя на разных покрытиях. Особенно хороша лесная грязь.

Официальных машин команд WRC в игре, конечно же, нет, но в целом парк не так уж и плох, выбрать есть из чего. Меня, поклонника исторических ралли, DiRT 4 порадовал гоночными машинами 80-х и 90-х годов. У них совсем другая мощность, другая динамика и управляемость, причем меняющаяся при переходе из эпохи в эпоху. Лично мне было бы интересно увидеть и раллийные авто 50-70-х годов, еще до WRC, а может быть, и более ранние.

Вот к чему есть вопросы – так это к физике столкновений. Предугадать, куда отскочит автомобиль после легкого касания откоса, очень непросто, как правило, придется начинать этап сначала, тем более что перемоток времени, как в ранних играх серии, здесь больше нет. Странно ведет себя машина и при лобовых столкновениях. Можно въехать в дерево на скорости больше 100 км/ч и отделаться лишь помятым бампером. Или, совершив пару кувырков и приземлившись на крышу, остаться вообще без царапинки, даже стекло не треснет. При этом пробить колесо или повредить амортизаторы можно даже при очень аккуратном вождении. Загадочно.

Графика DiRT 4 вызывает противоречивые чувства. Игра сделана на последней версии фирменного движка Codemasters – Ego Engine 4.0, но такое впечатление, что местами она выглядит хуже Grid Autosport, использующей Ego Engine 3.0, или даже Dirt Rally, построенной на Ego Engine 2.5. В том, что касается машинок, претензий нет. Покраска металлик с карбоновыми вставками выглядит действительно очень прикольно. Визуализация повреждений не очень эффектная, но детали ваше авто теряет, да и мнется неплохо. А вот с землей и окружающей растительностью что-то явно не то. Деревья проигрывают даже Euro Truck Simulator 2 с последним дополнением, а ведь в ралли мы видим их с более близкого расстояния. Да что там, в солнечный день перед стартом на капот моего автомобиля вообще легла пикселизированная, абсолютно квадратная тень родом из 90-х. И это на настройках Ultra! С деревьями определенно нужно что-то делать.

С другой стороны, DiRT 4 может быть и очень красивой. Особенно в дождь, которого здесь целых семь видов. Хороши трассы, особенно лесные в Уэльсе, и после дождя, когда лужи только начинают подсыхать. Вообще грязь и дождь (девять типов осадков!) удались разработчикам как никогда, их ощущаешь почти физически. А ведь здесь еще есть пять видов снега для гонок в Швеции и три типа тумана. Проходить лесной этап в густой туман – развлечение не для слабонервных. Как и ночные гонки, которых здесь тоже достаточно. А вообще, вересковые поля и скрадывающие неровности трассы вечерние тени в Уэльсе очень даже ничего. Правда.

Правда, часов через пять игры вы начнете замечать элементарные строительные блоки, из которых собраны трассы в одной локации. Причем не только на сгенерированных компьютером, но и на собранных дизайнерами этапах. Это немного удручает.

Из соревновательных режимов в DiRT 4 присутствует как асинхронный, так и традиционный мультиплеер. Асинхронные соревнования делятся на ежедневные, еженедельные и ежемесячные: выполняя их и виртуально соревнуясь с другими игроками, можно заработать деньги, которые понадобятся на апгрейд вашей гоночной базы, найм персонала и покупку машин, которые здесь весьма недешевые. В ежемесячных асинхронных соревнованиях целых 12 этапов, и они очень непростые.

Традиционный мультиплеер может включать любые типы гонок и этапы, созданные вами с помощью генератора. Вот только игроков в Сети сейчас очень немного, найти противников даже для обычных гонок не так-то просто, что уж говорить о режиме Pro Tour – рейтинговых гонках в лигах.

Проблема в том, что DiRT 4 – игра-компромисс. Но у любого компромисса есть вероятность как удовлетворить обе группы участников, в нашем случае поклонников раллийных симуляторов и раллийных аркад, так и не удовлетворить никого. Похоже, фанаты DiRT Rally не торопятся покупать DiRT 4, считая его прямым продолжением DiRT 3. А те, кому нравился DiRT 3, опасаются, что DiRT Rally слишком хардкорный для них. Скажу честно, подобные опасения были и у меня. На самом деле, с помощью настроек DiRT 4 можно сделать почти симулятором и почти аркадой, а благодаря большому количеству режимов и генератору трасс каждый сможет найти гонки для себя.

Пока же на Steam куплено лишь чуть больше 40 тыс. копий DiRT 4, что просто мизер даже по сравнению с DiRT Rally (0,7 млн. копий на консолях + 0,5 млн. копий на ПК), не говоря уже о какой-нибудь DiRT: Showdown (0,4 млн. копий на консолях + 1,9 млн. на ПК) или, прости господи, DiRT 3 (1,65 млн. консоли + 4,5 млн. ПК) (все цифры по данным VGChartz и Steamspy). Понятно, что в результатах игр, вышедших в 2011–2013 гг., есть изрядная доля копий, купленных на распродажах Steam, но все равно, разница катастрофическая.

Честно говоря, даже немного обидно за Codemasters. Они ведь хотели как лучше. А получилось, что DiRT 4 стал живой иллюстрацией известной поговорки о «благих намерениях». Тем не менее, DiRT 4 – это хороший аркадный сим, если вам нравился DiRT 3, понравится и новая серия игры. Подтягивайтесь!

P.S. Автор – фанат DiRT 3, но сравнивал свои впечатления от игры с ощущениями поклонника симуляторов уровня DiRT Rally. Игра в целом понравилась обоим.



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