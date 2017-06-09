Экспресс-обзор Meizu Pro 6 Plus

Meizu Pro 6 Plus тяжело назвать горячей новинкой — смартфон представили в ноябре 2016 года и он давно продается. Тем не менее, до редакции аппарат добрался только сейчас и мы решили все же познакомиться с еще одним китайским флагманом. В обзоре рассмотрим, как выглядит модель на фоне конкурентов спустя полгода после выхода на рынок, как изменилась ее цена, интересен ли этот смартфон сейчас. Так как про модель рассказали уже буквально все, мы не будем распыляться и расскажем про основные моменты, которые понравились и не понравились нам в этом аппарате.

Упаковка

Meizu Pro 6 Plus старается удивить пользователя с первых минут знакомства. Вместо скучной картонной коробки модель поставляется в оригинальном черном пластиковом боксе. Внутри скрывается стандартное содержимое: зарядка, кабель, документация и скрепка.

Дизайн, эргономичность

Смартфон сделан во вполне традиционном для флагманов Meizu стиле: металл, минимализм, скругленные углы корпуса. Выглядит такое сочетание неплохо. Лицевая панель полностью черная, сзади минимум внимания привлекают блок вспышки из десяти диодов со вписанным в кольцо модулем «лазерного» автофокуса и пластиковые вставки для работы радиомодулей. Кроме серого, аппарат доступен в золотистом и серебристом цветах. Расположение элементов стандартно для Meizu.

Тактильно аппарат получился приятным — хорошо собран, удобно лежит в руке и ощущается достаточно качественным, хотя кому-то он может показаться излишне легким. А вот цепкости корпусу не хватает, в некоторых случаях достаточно тонкий аппарат можно выронить — пальцам просто не за что зацепиться.

mTouch

Управление сосредоточено вокруг фирменной клавиши mTouch и аналогично другим аппаратам Meizu — это механическая клавиша с сенсорным слоем, встроенным сканером и пульсометром. У кнопки приятный клик, но для разблокировки с помощью отпечатка ее нужно сначала нажать (включить экран), из-за чего кажется, что распознавание отпечатка происходит дольше и не так точно как на iPhone и флагманах Huawei, Samsung.

В кнопку зачем-то встроен пульсометр, но во Flyme 5 в системе нет приложения для его использования (есть во Flyme 6, который все еще находится в beta-стадии).

Дисплей

Meizu Pro 6 Plus — один из первых флагманов компании с экраном разрешением 1440 на 2560 точек, не считая вышедшего в 2014 году (и не самого удачного) Meizu MX4 Pro. Для аппарата выбрали SuperAMOLED матрицу от Samsung, ее диагональ составляет 5,7 дюймов. По нашим замерам яркость изменяется от 2 до 430 кд/м² (заливка белым).

В целом экран выглядит хорошо, но не всех устроит достаточно насыщенная цветопередача, характерная таким матрицам. Производитель не предоставляет продвинутых настроек изображения, только возможность регулировки цветовой температуры. На защитном 2,5D стекле есть неплохое олеофобное покрытие. Читаемость на солнце, несмотря на используемый тип матрицы, средняя.

3D Press и постоянно включенный экран

Также экран поддерживает распознавание силы нажатия и технологию Always on Display. 3D Press поддерживается только некоторыми системными приложениями.

В режиме AoD на дисплей просто выводятся крупные часы и заряд аккумулятора — по сравнению со смартфонами Samsung или аппаратами Nexus/Pixel, Moto и OnePlus, которые могут выводить информацию когда смартфон поднимается со стола, такое решение выглядит половинчатыми. Функция есть, но реализация находится на среднем уровне.

Аппаратная платформа

Смартфон построен на платформе Exynos 8890 — это флагманский 8 ядерный чип, выполненный по техпроцессу 14 нм, почти такой же, как в Samsung Galaxy S7/S7 Edge. Объем-оперативной памяти — 4 ГБ, встроенной может быть 64 или 128 ГБ, слота для карт памяти нет.

В версии на 128 ГБ SoC отличается повышенными тактовыми частотами и 12, а не 10-ядерной графикой Mali-T880. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, NFC с ограниченной функциональностью, в настройках можно активировать соединение USB 3.0 (разъем Type-C) — файлы будут копироваться заметно быстрее.

Производительный режим энергопотребления

В повседневном использовании смартфон работает неплохо (по меркам флагманов), но довольно средняя оптимизация, как мне кажется, стала характерной для флагманов Meizu, поэтому иногда на аппарате можно заметить подтормаживания, например, в Chrome. Отдельный разговор — игры, многие будут подтормаживать даже в производительном режиме. Можно смотреть на топовую модификацию с более производительной SoC, ждать оптимизаций и обновлений или просто выбрать что-то на Snapdragon 8xx — для игр такие аппараты оказываются самыми подходящими.

Стандартный режим энергопотребления

Flyme

Сейчас международная версия Meizu Pro 6 Plus работает на базе старого Flyme 5, основанного на Android 6.0.1. Оболочка ничем не отличается от остальных аппаратов Meizu и для флагмана является несколько спорным решением — в ней нет нормальной интеграции с Google Now, даже официальные аппараты поставляются без предустановленных сервисов Google, которые нужно самостоятельно устанавливать из встроенного китайского магазина. Делается это в несколько кликов, но чревато потенциально меньшей взломостойкостью аппарата, если для вас этот параметр важен.

Впечатлениями от Flyme 6 мы поделились в отдельном материале. С новой оболочкой аппарат выглядит лучше, но она не решает всех проблем и остается несколько специфическим решением, к тому же, пока Flyme 6 не полностью «вылизана» и не до конца стабильна.

Звук

Главная особенность аппарата, которая отделяет его от остальных аппаратов на рынке — звук. У Meizu Pro 6 Plus есть дискретный ЦАП и усилитель для наушников (ESS ES9018K2M, цепь Solo второго поколения, конденсатор RUBYCON, чип ADI AD45275, полимерный танталовый конденсатор со сверхнизким сопротивлением, блок XFCB с высокой точностью и низким энергопотреблением).

Наличие «правильного железа» заметно на практике. Субъективно, звук в наушниках лучше, чем у большинства других смартфонов на рынке — более чистый, детальный, объемный. Возможно, разница и не ошеломляющая, но заметная. В настройках можно выбрать режим усиления, что позволяет использовать со смартфоном не только вкладыши, но и большие накладные наушники — аппарат справляется с моделями с сопротивлением 32-60 Ом.

Динамик тоже вполне неплохой, хотя и не лучший. Звучит чисто, есть намек на объем, но его прикрывает мелкая сетка, из-за чего спикер легко заглушается рукой. Разговорный средний по громкости — в шумной обстановке ее может не хватать.

Время работы

Аппарат получил встроенный аккумулятор емкостью 3400 мАч с возможностью быстрой зарядки. С учетом SuperAMOLED дисплея, современной платформы и емкости он должен работать относительно долго, но на практике чудес не произошло.

Наш семпл показал результат на уровне 7:30 часов в PCMark, а в жизни работал световой день-сутки с примерно 4-5 часами активного экрана со средней нагрузкой — мы ожидали лучшего результата. От комплектного ЗУ (5-9-12В/2А) аппарат полностью заряжается за полтора часа, а за 30 минут набирает 45% заряда.

Камеры

У смартфона многообещающие, с точки зрения характеристик, камеры. Основной модуль на 12 Мп с диафрагмой f/2.0 оснащен оптической стабилизацией, фазовой и лазерной системами фокусировки, кольцо вспышки насчитывает десять диодов разной цветовой температуры. Фронтальный модуль на 5 Мп (f/2.0).

На практике Pro 6 Plus подводит ПО. Камера работает относительно быстро, но качество снимков среднее, даже не все дневные фото получаться настолько хорошими, как должны относительно условий съемки. В первую очередь это касается работы автофокуса, который очень часто ошибается при съемке близкорасположенных объектов даже в специальном макро-режиме. С ночной съемкой дела обстоят тоже не слишком хорошо. Получается, что относительно прошлых флагманов Meizu аппарат стал снимать немного лучше, но его сложно рекомендовать в качестве универсального решения.

Цена и конкуренты

Meizu Pro 6 Plus начал продаваться в Украине за 11999 и 12499 гривен, сейчас цена младшей модификации снизилась до 10499 гривен. Разброс цен по Hotline: от 10 до 12,5 тысяч. Фактически цена снизилась не сильно — флагманы Samsung и те же Xiaomi подешевели заметнее.

Интересно обстоят дела с конкурентами. С одной стороны, в качестве таковых можно рассматривать любой флагманский аппарат с диагональю экрана от 5,5 дюймов. Тогда на ум приходят OnePlus 3/3T, Galaxy S7 Edge, Moto Z и прочие интересные модели 2016 года. Многие из них окажутся на 10-20% дороже, но превзойдут Meizu в качестве камер и ПО («на голову»). С другой стороны, ни один из этих смартфонов не сможет предложить аналогичное качество воспроизведения музыки в наушниках — по этому параметру на ум приходят только LG V10/V20 (при желании их не сложно купить в Украине). Еще один вариант — взять актуальный аппарат среднего сегмента с официальной гарантией от производителя и так далее. Камеры окажутся практически сравнимыми, скорость работы в повседневных задачах не разочарует, а по времени работы решения на Snapdragon 625 оставят позади любой флагман.