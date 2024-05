После нескольких сообщений, что сила закрытия капота Cybertruck, возможно, нуждается в регулировке для лучшего обнаружения мешающих объектов, Tesla выпустила обновление программного обеспечения, чтобы решить эту проблему. Но отзывы владельцев свидетельствуют, что функция якобы снова не работает как надо. Правы ли они правы?

Ранее капот Cybertruck мог отжать пальцы, если держать их в соответствующем месте во время закрытия. Недавний обзор аксессуаров Cybertruck Basecamp от Top Gear продемонстрировал, как работает механизм Cybertruck после нового обновления. В так называемом банановом тесте капот обнаружил наличие предмета и немедленно отскочил назад.

Люди, однако, начали проверять работу механизма несколькими последовательными попытками с помощью моркови, бананов, ну и пальцев. В этих тестах Cybertruck показал себя почти как до обновления: придавил палец, раздавил банан и разрезал морковь. Ведущему инженеру Cybertruck пришлось вмешаться и объяснить, почему крышка ведет себя именно так.

«Обнаружение зажатия — это обучаемый алгоритм, он будет увеличивать усилие закрытия каждый раз, когда он возвращается без успешного закрытия. … Алгоритм предполагает, что если вы неоднократно пытаетесь закрыть капот — это потому, что вы, как человек, лучше знаете и считаете, что он должен закрыться», — говорит Уэс Моррилл.

Ever since I was told the Tesla Cybertruck had an ALGORITHM for the automatic frunk, I have been super intrigued.

It will apply increased closing force after every failed attempt. This means if you close you finger in it once, it shouldn’t hurt TOO bad, but try it 5 times in a… pic.twitter.com/uSax1zpdtn

