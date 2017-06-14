Fujifilm GFX 50s – каковы перспективы среднего формата?

Среднеформатные камеры в эпоху «пленочной зрелости» были отнюдь не редкостью и экзотикой, являясь как рабочим инструментом профессиональных фотографов, так и любительскими аппаратами. Даже в СССР выпускались несколько, выражаясь современным языком, бюджетных моделей, например, «Любитель». Тем не менее, повсеместное распространение получили именно 35-миллиметровые полнокадровые камеры.

С наступлением цифровой эры технологические ограничения при производстве матриц породили господство т.н. «кропнутых» моделей, причем кроп-фактор оказался весьма разнообразный, от 1,5 для APS-C до двузначных чисел в камерах смартфонов. Тем не менее, прогресс буквально спустя пару десятков лет позволил добиться приемлемых показателей стоимости сначала для полнокадровых, а затем и для среднеформатных матриц.

Однако цифровые среднеформатные камеры не стали (и, судя по всему, никогда не станут) массовым, любительским, товаром как их пленочные предки. Причина кроется в том, что современный цифровой фотоаппарат даже с дюймовой матрицей позволяет получать отличное качество картинки, достаточное для печати на «невыставочные» форматы, не говоря уже о самом популярном экранном просмотре.

Впрочем, спрос на средний формат остался и он растет с появлением новых камер. В сентябре 2016 г. на выставке Photokina (Кельн, Германия) компания Fujifilm в очередной раз всколыхнула фотообщественность, представив среднеформатную систему GFX. Весной 2017 г. камера и три объектива к ней появились на украинском рынке. В отличие от других продуктов компании, Fujifilm GFX 50s продается у эксклюзивного дилера, компании Paparazzi, работающей как через интернет, так и в формате традиционного магазина в Киеве и Одессе.

Что уже доступно и что обещают

На момент старта продаж предлагается сама камера 50s (201 140 грн.), три сменных объектива, вертикальная батарейная ручка и поворотная площадка для сменного электронного видоискателя.

Объектив FUJINON GF63mm F2.8 R WR (46 640 грн.) обеспечивает угол зрения, эквивалентный фокусному расстоянию 50 мм на полнокадровой камере. Он весьма компактный (по меркам среднего формата) и не оснащен оптическим стабилизатором.

Зум FUJINON GF32-64mm F4 R LM WR (67 050 грн.) весьма внушительный, особенно с блендой. Его эквивалент на полном кадре 25-50 мм, стабилизации нет. Поскольку геометрические искажения объектива зависят от его фокусного расстояния, 32-64 в широкоугольном положении дает лучшую (по этому показателю) картинку нежели его полнокадровые (а тем более – «кропнутые») конкуренты.

FUJINON GF120mm F4 R LM OIS WR Macro (78 710 грн.) способен работать на двух поприщах – им делают и портреты и макроснимки. Да и в пейзажах он хорош, главное – найти подходящий для эквивалента 90 мм сюжет. Пока это единственный объектив с оптической стабилизацией.

Анонсированы еще два объектива, FUJINON GF110mm F2 R LM WR (светосильный аналог 87 мм) и FUJINON GF23mm F4 R LM WR, эквивалент 18 мм на полном кадре.

Компания заявляет, что вся оптика разрабатывается с запасом по разрешающей способности, в качестве планки назван сенсор 100 мегапикселов.

И поступившие в продажу и анонсированные объективы защищены от пыли, влаги и гарантированно работают при десятиградусном морозе.

Много это или мало? По меркам разнообразия для полнокадровых и кроп-объективов однозначно мало. С точки зрения реального использования – как минимум достаточно для старта. Не стоит сбрасывать со счетов еще один нюанс. Fujifilm GFX 50s – беззеркальная система с коротким рабочим отрезком. Это значит, что на нее без проблем через простые переходники станет практически любой объектив от среднеформатной и даже крупноформатной техники. Поскольку затвор у GFX 50s в камере, то к объективу не предъявляются дополнительные требования.

Дизайн и эргономичность

Сравнивать Fujifilm GFX 50s с зеркальными камерами среднего формата не стоит, поскольку у нее существенное технологическое преимущество – отсутствие зеркала. Это позволило сконструировать компактный и легкий корпус. У главного конкурента, Hasselblad X1D, он еще меньше, но когда дело доходит до удобства работы, минимальный размер не всегда оказывается положительным фактором.

GFX 50s недаром носит букву Х в названии. Инженеры и дизайнеры постарались перенести в средний формат все лучшее, что есть в камерах Fujifilm серии Х. Диафрагма может выставляться вручную на объективе, чувствительность и выдержка – на самой камере. Идеально? При съемке в ручном режиме – да, а вот в приоритетных или авто чего-то не хватает. Диска ввода экспопоправки. В GFX 50s это делается одновременным нажатием на кнопку под указательным пальцем и вращением колеса на тыловой панели.

Система управления параметрами с упором на аппаратные органы у GFX намного удобнее чем ориентация на чувствительный к прикосновению тыловой ЖК-экран у Hasselblad X1D. Если честно, детище легендарной шведской марки больше похоже на дорогую цифромыльницу, хотя к качеству картинки это, само собой, не относится. У 50s тыловой экран тоже сенсорный, главный сценарий его использования для многих – прямое указание точки автофокусировки прикосновением к картинке при работе со штатива.

Особой похвалы заслуживает поворотная площадка для съемного электронного видоискателя для GFX 50s. Она позволяет поднимать окуляр на угол до 90 относительно оптической оси и поворачивать его на угол до 45 в горизонтальной (относительно верхней панели камеры) плоскости. Впрочем, это удовольствие не из дешевых и продается оно отдельно.

Функциональность

Сенсор с размером чувствительной области 43,8 x 32,9 мм оцифровыает кадр 8256 × 6192 пиксела. RAW 14 битный. Штатный диапазон чувствительности ISO 100-12800 с возможностью расширения до 50 и 25600-102400. В отличие от камер серии X, используется байеровскя а не фирменная мозаика светофильтров. При генерации JPEG доступны отлично зарекомендовавшие себя профили имитации классических пленок Fujifilm.

Затвор механический и электронный. Поскольку зеркала нет, срабатывание не сопровождается заметным сотрясением корпуса. Чтобы минимизировать подвижность камеры инженеры добавили комбинированный режим с электронной первой шторкой.

Система автофокусировки у GFX 50s контрастная. И она хорошая. Забудьте то, что вы знали о контрастном методе пять а тем более десять лет назад. Как и у камер серии Х, в GFX 50s можно выбрать точку (из матрицы 9×13, 117 точек, или 17×25, 425 точек, с регулировкой ее размера, 6 значений), зону в кадре или следящий режим. Точки автофокуса покрывают почти всю площадь кадра, оставляя «пустой» лишь тонкую рамку у его границ. Выбрать нужную помогает либо джойстик на тыловой панели, либо прикосновение к картинке на ЖК-экране. Работает определение лиц с возможностью указать приоритет на правый или левый глаз модели. В ручном режиме есть подсветка резких границ объектов, что очень полезно при использовании объективов от других систем.

У GFX 50s съемный электронный видоискатель. Качество картинки в нем заслуживает самой лестной оценки. Панель с 3,69 млн. пикселов дает отличную детализацию, а оптическая система обеспечивает увеличение 0,85х. Однако с текущей версией прошивки наблюдаются «переходные процессы» в момент автофокусировки.

Главная претензия к GFX 50s при работе с импульсным светом – скорость синхронизации. С внешними источниками это всего 1/125 и более длительные выдержки. Для светлой студии это довольно много, камера может фиксировать фоновое освещение, которое будет паразитным при определенных условиях. Чтобы снимать на улице с импульсным светом, потребуется флагманская накамерная вспышка Fujifilm EF-X500, тогда выдежки можно выбирать из всего диапазона механического затвора, вплоть до 1/4000.

Качество картинки

Для оценки достоинств и выявления недостатков был предоставлен аппарат из «продажной» серии и три объектива.

Сначала – формальные картинки, тестовый натюрморт в студии. JPEG из камеры и RAW можно загрузить по этой ссылке. ISO 12800, последнее «стандартное» значение, можно использовать, например, при съемке звездного неба и в арт-проектах, особенно монохромных. Шумы, естественно, есть, однако градации в тенях остаются различимы.

Дополнительно были произведены съемки с недодержкой до -5EV и передержкой +3EV на ISO 100 и 1600. Изучение RAW-файлов показало, что камера не любит передержку больше +1EV, детали в светах восстановить очень сложно. Зато извлечь информацию из теней – реальная задача, причем даже -5EV при ISO 1600. Конечно, это экстремальный сценарий, малоприменимый для студии, но вполне реальный для пейзажных съемок. 14 бит RAW отрабатывают большие размеры файла. Динамический диапазон позволяет в значительных пределах редактировать изображение, например, подчеркивая нюансы оттенков.

Детализация впечатляющая. Объективы рисуют очень резкую картинку, настолько, что девушкам перед съемкой необходимо уделять особое внимание качеству макияжа.

Исходные версии снимков из галереи (JPEG из камеры и RAW) также доступны по указанной ранее ссылке.

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Камера отличная, но остается один вопрос: стоит ли платить больше (чем стоят полнокадровые аппараты с аналогичным разрешением сенсора)? В какой-то мере он риторический. И ответ зависит не только от бюджета. Если оставить за рамками обсуждения взаимоотношений с заказчиками/агентствами и чувство глубокого удовлетворения собой, остаются пиксельные размеры кадра и динамический диапазон.

Компания Canon на Photokina 2016 показывала работающий прототип 100-мегапиксельной полнокадровой камеры. Оценить динамический диапазон его сенсора не представлялось возможным, но понимание физики процесса оцифровки света подсказывает, что формат 24х36 мм уже достиг технологического потолка и ждать существенного прогресса в обозримом будущем не стоит. Увеличение размеров сенсора позволяет сделать светоприемную ячейку больше, а следовательно – эффективнее и получить лучшее соотношение сигнал/шум.

Зато на стенде бросалась в глаза нехватка оптического разрешения объектива. Законы оптики, химии и экономики неумолимы: сделать доступный по цене, разумный по размерам/массе и достаточно качественный для разрешения 100 мегапикселов на полном кадре пока не смогли. И, кажется, не смогут в том же обозримом будущем. Снова преимущество по размерам сенсора играет весьма важную роль: объективы для среднего формата делать проще.

Fujifilm GFX 50s – полноценный рабочий инструмент как для студийного фотографа, так и для тех, кто снимает на выезде. Однако главное ее достоинство заключается в перспективе системы. Это мы наблюдали у Fujifilm с серией X. X-Pro 1 была хорошей, и те, кто сделал ставку на эту систему, не прогадали. X-Pro 2 и X-T2 пришли на рынок, где уже были объективы, способные раскрыть их потенциал. Хочется верить, что с GFX получится как минимум не хуже. Сегодня у 50s есть реальные конкуренты из полнокадрового сегмента, особенно с учетом чувствительности к цене у отечественных фотографов. Но с появлением следующих моделей отрыв станет слишком заметным, чтобы подобные вопросы остались актуальными.