Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: всего понемножку

Разработчики продолжают подогревать интерес к грядущей Kingdom Hearts III, выход которой игроки ждут уже больше десяти лет, правда, способ на этот раз был выбран несколько странный.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Жанр Action RPG

Платформы PlayStation 4

Разработчики Square Enix

Издатель Square Enix

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По нашему мнению, разумней было бы начать с выпуска переиздания первой и второй частей на актуальную консоль Sony, но его было решено отложить на март 2017. Вместо этого зеленый свет дали сборнику Kingdom Hearts 2.8, состоящему из трёх частей — анимационного фильма Kingdom Hearts χ Back Cover, HD-римейка портативной Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance и приквела к Kingdom Hearts III — Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage.

Сборная солянка Kingdom Hearts 2.8, вне всякого сомнения, рассчитана на самых преданных поклонников сериала, поскольку незнакомый с хитросплетениями сюжета новичок вряд ли сможет понять, что вообще здесь происходит, кто все эти люди и что тут делает ведьма из Русалочки. Впрочем, даже если вы следите за серией с 2002 года, помните, кто такие Сора и Рику и знаете, как Аква попала в Мир Тьмы, начинать все равно стоит с просмотра Back Cover. Мультфильм является своеобразным введением в мифологию сериала и рассказывает о событиях, предшествовавших уничтожению изначального мира и появлению множества новых, в которых и происходят события всех последующих игр.

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD с ходу поражает преобразившейся картинкой. Да, это может звучать смешно, ведь уровень графики в игре далек от современных стандартов, но давайте не будем забывать о том, с какой платформы портировали игру — Nintendo 3DS никогда не могла похвастаться технологичностью графики, так что нужно отдать разработчикам должное, работа была проведена колоссальная.

Тем, у кого это знакомство с Dream Drop Distance будет первым, поясним, что сюжет этой части строится вокруг экзамена на право называться Мастерами Ключа-Клинка, который сдает парочка героев — Сора и Рику. По ходу дела друзьям, отдельно друг от друга, придется посетить несколько миров из классических диснеевских фильмов и помочь их обитателям решить свои проблемы, параллельно расправляясь со вторгшимися в эти миры пожирателями снов. Разноцветные зверушки, даром что выглядят совершенно безобидно, могут доставить немало проблем. К счастью, практически каждого встреченного на своем пути противника впоследствии можно использовать в качестве напарника — нужно только найти соответствующие ингредиенты для призыва. В группе позволяется иметь трех таких помощников. За зверушками нужно ухаживать, периодически играя с ними и подкармливая, тем самым улучшая их характеристики, настроение и отношение к игроку. Эта местная разновидность тамагочи забавляет первое время, однако выглядит она несколько примитивной и вскоре надоедает.

Чего не скажешь о боях. Специфическая боевая система всегда была отличительной чертой Kingdom Hearts — заклинания, спецудары и использование предметов выполняются одной кнопкой, но переключаться между ними нужно в режиме реального времени, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. Dream Drop Distance несколько изменила привычную динамику сражений, введя в игру систему flowmotion, благодаря которой герои получили возможность бегать по стенам, совершать затяжные рывки в стороны и использовать предметы окружения для выполнения особых ударов. С первого раза грамотно использовать flowmotion вряд ли выйдет, однако главная прелесть системы в том, что применять ее вовсе не обязательно, это приятное дополнение, способное немного упростить жизнь в бою и ускорить перемещение по уровням, не более того.

Вторым нововведением стали так называемые “падения” — каждому герою на прохождение своей части истории отводится определенное время, и как только оно подходит к концу, герой проваливается в сон и фокус переключается на другого. При желании игрок может переключаться между персонажами и самостоятельно, если, к примеру история Соры наскучила и захотелось немного поиграть за Рику или же “падение” наступило во время сражения с боссом, и вы не намерены откладывать его убийство на потом. Казалось бы, такой подход должен мешать, но на деле он очень органично вписался в манеру подачи сюжета, с отдельными, но тесно переплетающимися сюжетными линиями для каждого персонажа.

Разобраться в сюжете помогают многочисленные графические, текстовые и анимационные вставки, поясняющие происходящее, и отсылки к событиям предыдущих частей, однако подача информации слишком фрагментирована для того, чтобы ответить на все вопросы, которые непременно возникнут у вас, если вы играете в Kingdom Hearts впервые. Мы не стали бы рекомендовать начинать знакомство с серией именно с этой части, лучше подождите обещанного переиздания оригинальной дилогии.

В еще большей мере это замечание справедливо для Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, начальная и финальная сцены которой рассказывают о событиях, предваряющих начало Kingdom Hearts III, тогда как основная часть истории происходит параллельно с событиями самой первой игры и при этом является продолжением спин-оффа для PSP. Да, все настолько запутанно.

Демо-версия, а иначе назвать A Fragmentary Passage язык не поворачивается, рассказывает о дальнейшей судьбе Аквы после того, как она оказалась заперта в Мире Тьмы. Изолированная, впавшая в депрессию и почти потерявшая надежду девушка следует за видениями своих старых друзей, сражаясь не только с населяющими этот мир монстрами, но и с собственными страхами.

Общий меланхоличный настрой не слишком стыкуется с боями, которые стали еще более динамичными и красочными, и акробатическими трюками, которые то и дело выписывает Аква, но простим игре этот небольшой недочет, в конце концов перед ней стоит задача не только рассказать историю, но и продемонстрировать игрокам, какой будет Kingdom Hearts III. И с этой задачей A Fragmentary Passage справляется блестяще, уже сейчас понятно, что ни к боевке, ни к графике (переход на Unreal Engine 4 явно пошел игре на пользу, а владельцев PlayStation Pro ждет еще и приятный бонус в виде поддержки 4K-разрешения) претензий быть не может. Если же и дизайн локаций в дальнейшем будет выдержан на том же высоком уровне, который демонстрирует A Fragmentary Passage, то можно смело утверждать, что нас ждет стопроцентный хит. На фоне большинства последних частей Kingdom Hearts, грешивших плоскими, линейными уровнями, A Fragmentary Passage, с ее комплексными, многоэтажными локациями, выглядит более чем впечатляюще.

Увы, кончается игра, не успев толком начаться, оставляя чувство легкого неудовлетворения — только ты вошел во вкус и научился составлять особенно эффективные цепочки ударов, как вот они, финальные титры. Конечно, охота за трофеями и New Game + смогут увлечь еще на какое-то время, но этого все-таки мало.

В принципе, вся коллекция вышла немного куцей — Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance HD проходится за два десятка часов с хвостиком, на Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage вы потратите от трех до пяти часов и добавьте еще час на Back Cover. Вот, собственно, и все. Откровенно говоря, слабое утешение после десяти лет ожидания, но одно можно сказать точно: теперь мы еще сильнее ждем Kingdom Hearts III. Надеемся, что осталось недолго. Если же вы еще не знакомы с серией — присмотритесь, Микки Маус и Дональд, сражающиеся бок о бок с героями японских ролевых игр это не такой уж и абсурд, каким кажется на первый взгляд.



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