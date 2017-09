Life is Strange: Before the Storm – повесть о дружбе и недружбе

Пока Dontnod Entertainment занята работой над action/RPG Vampyr и полноценным сиквелом Life is Strange в новой локации и с новыми персонажами, Square Enix и мало кому известная студия Deck Nine предлагают нам вернуться в Аркадия Бэй за три года до событий Life is Strange и узнать, как познакомились Хлоя Прайс и Рэйчел Эмбер. Если вы еще не играли в вышедшую три года назад оригинальную Life Is Strange, вам, пожалуй, не стоит читать эту статью. Рассказать о Life is Strange: Before the Storm без спойлеров к первой части игры просто невозможно.

Life is Strange: Before the Storm Жанр адвентюра

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Deck Nine

Издатель Square Enix

Сайты lifeisstrange.com , Steam

Кажется, что ты попал в одну из параллельных временных линий, созданных Макс Колфилд в попытках исправить все ошибки мироздания. Хлои Прайс только шестнадцать. Она еще не придала своим волосам запоминающийся голубой оттенок и все еще учится в Академии Блэквелла, в которую через три года поступит Макс. Хлоя еще даже не знакома с Рэйчел Эмбер. Она просто трудный подросток, который тяжело переживает смерть отца, сопротивляется любым попыткам влиять на ее жизнь и терпеть не может нового ухажера матери.

В отличие от слишком правильной, пытающейся понять и простить всех Макс Колфилд, Хлоя — циничная, злая и не собирается корчить из себя пай-девочку. В дневнике, представляющем собой подборку неотправленных Макс писем, она едко и грубо комментирует все происходящие с собой события. Да и в беседах девушка не держит язык за зубами и готова ответить на любую шпильку в свой адрес и вогнать обидчика в ступор.

В отличие от Макс, у Хлои нет сверхспособностей, все, на что она может рассчитывать – напор и наглость. В некоторые моменты вам позволят вступить в перебранку с другим персонажем, выбрав резкий ответ, основываясь на какой-либо из предыдущих реплик вашего собеседника. Причем, как и в The Walking Dead, время на ответ ограничено, а если замешкаться с выбором, беседа пойдет в не самом приятном для вас русле.

Если Макс в Life Is Strange фотографировала интересные объекты своей моментальной камерой, то Хлоя в Life is Strange: Before the Storm рисует граффити на отведенных для этого поверхностях. Причем вы можете выбрать один из двух вариантов изображения или надписи, подчеркивающих настроение Хлои или ее отношение к определенным персонажам. Для тех, кто любит получать все достижения, в игре появился специальный режим, позволяющий перепроходить сцены в поисках граффити, но при этом не влияющий на принятые в процессе игры решения.

Первый эпизод Life is Strange: Before the Storm – Awake рассказывает о знакомстве Хлои и Рэйчел Эмбер, о тех событиях, которые повлияли на дружбу, а может, и больше чем дружбу, между девушками. Всю Life is Strange мы слышали рассказы других людей о Рэйчел, удивительной девушке-хамелеоне, в которой каждый видел то, что хотел увидеть. Теперь мы сами подпадем под магию Рэйчел, сопротивляться которой просто невозможно. Макс бы точно ревновала.

Играть в Life is Strange: Before the Storm тяжело. В отличие от Хлои, мы знаем, чем закончится эта история, куда приведут те или иные шаги, какую роль в событиях, которые случатся через три года, сыграют Фрэнк, Нейтан, Виктория, Дэвид и другие люди, которых нам предстоит встретить. Но магия Life is Strange такова, что даже зная о будущем, вы будете относиться к персонажам так, как по-вашему относилась бы к ним Хлоя, не обремененная знанием о грядущем. Эта двойственность, эта светлая печаль о не свершившемся пронизывает всю Life is Strange: Before the Storm. Это очень необычное, новое для игр чувство, и только за одно это Before the Storm стоит полюбить.

Естественно, в Life is Strange: Before the Storm множество отсылок к оригинальной игре. Хлоя берет в руки те же предметы, которые брала Макс, но смотрит на них по-иному. Нам предстоит снова посетить хорошо знакомые места – сквер перед главным корпусом Академии Блэквелла, дом Хлои, чертову свалку за городом (краска, кажется, разлилась на том самом месте). Впрочем, и новых локаций в игре достаточно, и они интересны сами по себе.

Неотъемлемая часть Life is Strange – саундтрек. В Life is Strange: Before the Storm он чуть иной, но тоже очень хороший, создающий соответствующее меланхоличное настроение. Большинство композиций записала британская инди-фолк группа Daughter. В Deluxe-версии игры саундтрек можно компоновать по собственному усмотрению. Кроме того, в Deluxe Edition входят дополнительные костюмы для Хлои, в том числе костюм из оригинальной Life is Strange. Переодеться девушка может в третьей сцене эпизода. Плюс в Deluxe Edition войдет дополнительный эпизод с Макс Колфилд под названием Farewell.

Когда выйдут следующие два эпизода Life is Strange: Before the Storm (всего в этой игре три, а не пять частей, как в Life is Strange), пока не объявлено. Но уже по первой серии видно, что у Deck Nine получилось ничуть не хуже, чем у Dontnod Entertainment. Это настоящая Life is Strange, которая понравится вам не меньше оригинала. Надеемся, следующие части не заставят нас пожалеть о таком выводе.

