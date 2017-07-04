Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Silver

Несмотря на то, что бренд HyperX относительный новичок на рынке игровых гарнитур, его серия Cloud действительно получилась отличной. Сегодня мы рассмотрим обновление самой первой модели HyperX Cloud, получившей название HyperX Cloud Silver.

Комплект поставки

Обновленная модель стала чуть беднее по комплектации, в комплекте нет велюровых амбушюр. Именно они давали тот ровный софтовый звук, который так понравился мне при воспроизведении музыки с плеера FiiO X5 II. Несмотря на то, что это игровая гарнитура, ее действительно можно и нужно слушать на Hi-Fi проигрывателе.

Тем не менее, упрощение комплектации повлияло на цену, она стала на 200 грн меньше и составляет 1999 грн. В остальном, в комплекте есть удлиненный кабель-переходник для ПК (в первом поколении было наоборот ‒ переходник для мобильных устройств), чехол и съемный микрофон.

Дизайн

По части дизайна абсолютно ничего не изменилось со времен первых Cloud.

Модель сделана из качественных материалов, хорошо собрана и выглядит современно. Чаши и каркас сделаны из металла, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Кожзам здесь довольно приятный на ощупь, он используется в оголовье и амбушюрах. Ободки чаш сделаны из софт-тач пластика.

Эргономичность

Когда я впервые писал материал по HyperX Cloud, то сразу указал, что они обладают повышенным удобством. И даже по прошествию более трех лет модель все еще остается одной из самых комфортных в использовании.

В ней вполне удобно ходить даже по улице, что редко можно сказать об игровой гарнитуре, благо в новой генерации штатный кабель сделали короче и с мобильной распиновкой.

Добавился на кабель и пульт ДУ с механическим регулятором громкости, который работает не только на ПК, но и на других устройствах, в том числе и на игровых приставках.

Звучание

HyperX Cloud Silver ‒ станет отличным выбором для начинающих меломанов, которые решили поискать детали, ширину сцены, баланс, качественные низкие, средние и высокие частоты. Здесь с этим просто полнейший порядок. И все это, естественно, переносится и на игровой лад ‒ абсолютно любая видеоигра наливается объемом, драмой, эмоциями.

К микрофону особых претензий нет, это, безусловно, не профессиональный рекордер, но вполне неплохо.

Редакция выражает благодарность HyperX за предоставление игровой гарнитуры HyperX Cloud Silver на обзор