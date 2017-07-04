Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Silver

Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Silver

Несмотря на то, что бренд HyperX относительный новичок на рынке игровых гарнитур, его серия Cloud действительно получилась отличной. Сегодня мы рассмотрим обновление самой первой модели HyperX Cloud, получившей название HyperX Cloud Silver.

Kingston HyperX Cloud Silver (HX-HSCL-SR/NA)
Наушники, гарнитуры на
от 1 999 грн
Предложений: 2
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Комплект поставки

Обновленная модель стала чуть беднее по комплектации, в комплекте нет велюровых амбушюр. Именно они давали тот ровный софтовый звук, который так понравился мне при воспроизведении музыки с плеера FiiO X5 II. Несмотря на то, что это игровая гарнитура, ее действительно можно и нужно слушать на Hi-Fi проигрывателе. 

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Тем не менее, упрощение комплектации повлияло на цену, она стала на 200 грн меньше и составляет 1999 грн. В остальном, в комплекте есть удлиненный кабель-переходник для ПК (в первом поколении было наоборот ‒ переходник для мобильных устройств), чехол и съемный микрофон.

Дизайн

По части дизайна абсолютно ничего не изменилось со времен первых Cloud.

Модель сделана из качественных материалов, хорошо собрана и выглядит современно. Чаши и каркас сделаны из металла, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Кожзам здесь довольно приятный на ощупь, он используется в оголовье и амбушюрах. Ободки чаш сделаны из софт-тач пластика.

Эргономичность

Когда я впервые писал материал по HyperX Cloud, то сразу указал, что они обладают повышенным удобством. И даже по прошествию более трех лет модель все еще остается одной из самых комфортных в использовании.

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В ней вполне удобно ходить даже по улице, что редко можно сказать об игровой гарнитуре, благо в новой генерации штатный кабель сделали короче и с мобильной распиновкой.

Добавился на кабель и пульт ДУ с механическим регулятором громкости, который работает не только на ПК, но и на других устройствах, в том числе и на игровых приставках.

Звучание

HyperX Cloud Silver ‒ станет отличным выбором для начинающих меломанов, которые решили поискать детали, ширину сцены, баланс, качественные низкие, средние и высокие частоты. Здесь с этим просто полнейший порядок. И все это, естественно, переносится и на игровой лад ‒ абсолютно любая видеоигра наливается объемом, драмой, эмоциями.

К микрофону особых претензий нет, это, безусловно, не профессиональный рекордер, но вполне неплохо.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звук, дизайн, эргономика, сборка
Минусы: комплект поставки стал чуть хуже
Вывод: игровая гарнитура HyperX Cloud V2 получила мало изменений по сравнению с первой версией, тем не менее это не мешает ей оставаться актуальным решением. Более того, это по прежнему одни из лучших игровых наушников в своем ценовом сегменте.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud SilverKingston HyperX Cloud Silver (HX-HSCL-SR/NA)
1 999 − 1 999 грн
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ТипГарнитура для компьютера
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)кожзам/метал+софт-тач пластик/кожзам+велюр
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц15-25000
Сопротивление, Ом60
Чувствительность, дБ98±3
Диаметр динамиков, мм53
Активное шумоподавление-
Тип микрофона по принципу действияконденсаторный
Конструкция микрофонавынесенный съемный
Направленностьузконаправленый
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)mini Jack 3.5 mm
Пульт ДУ+
Регулятор громкости+
Длина шнура, м1 + 2 (удлинитель) + 0.1 (переходник для мобильных устройств)
Тип кабелястандартный, в тканевой оплетке
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекерапрямая
Цветчерный+серый
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость+
Комплектацияотсоединяемый микрофон, переходник для мобильных устройств, пульт ДУ, дополнительные велюровые амбушюры, чехол, удлинитель и адаптер для самолета
Дополнительнодля ПК, ноутбуков, мобильных телефонов, PlayStation 4

Редакция выражает благодарность HyperX за предоставление игровой гарнитуры HyperX Cloud Silver на обзор

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