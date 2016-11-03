Обзор игровой мыши Zowie FK1

Сегодня мы познакомимся с достаточном молодым и новым брендом для украинского потребителя — Zowie. Компания Zowie Gear существовала и раньше, но известность начала завоевывать после поглощения китайским производителем электроники BenQ. Сейчас под брендом Zowie выходят не только манипуляторы, но и другие периферийные устройства игровой направленности — мониторы, клавиатуры,, коврики. В обзоре речь пойдет про игровую мышь FK1, на первый взгляд продукт простой. Но вдруг за внешней простотой скрывается нечто большее?

Комплектация

Своего покупателя мышь встречает в аккуратной упаковке черного цвета, а в комплекте помимо манипулятора и документации вы найдете приятный бонус — сменные ножки.

Внешний вид и эргономика

При первом взгляде становится понятно — мы это где-то уже видели. Да, оригинальностью внешний вид мыши не может похвастаться, но это и не нужно. Любая мышь, на наш взгляд, в первую очередь должна быть удобной и качественной, а затем все остальное. Об эргономике речь пойдет дальше, а пока детально остановимся на дизайне.

Мышь полностью выполнена в черных цветах, покрытие всех поверхностей матовое, глянцевых деталей к счастью нет. К сожалению подладонная поверхность достаточно маркая, а отпечатки удаляются не просто. Но за счет такого покрытия FK1 прекрасно цепляется за руку. Мышь симметричная, длина корпуса составляет 128 мм. За счет своей формы манипулятор прекрасно лежит в ладонях практически любых размеров за исключением разве что самых крупных.

В серии мышей FK, FK1 занимает промежуточное положение по своему размеру. Высота корпуса относительно невелика и составляет 37 мм, а ширина — 62. Вес — 90 грамм. Как видим параметры достаточно средние и подойдут очень многим.

Благодаря своим массо-габаритным показателям мышью очень комфортно пользоваться на протяжении дня, как при офисном использовании, так и в самих активных играх. За счет низкого центра тяжести и небольшой высоты мышь отлично подходит для быстрых перемещений, поэтому ее стихия — шутеры и другие активные игры. Производитель заявляет, что лучшим вариантом хвата будет коготь и ладонь и здесь мы полностью солидарны. В зависимости от размера ладони и личных предпочтений мышь хорошо подходит именно для этих типов хвата.

К органам управления у нас не возникло претензий за исключением переключателя разрешения сенсора — он находится на днище и если вы привыкли оперативно менять dpi под свои потребности, то в случае Zowie FK1 это будет затруднительно. А вот остальные клавиши заслуживают высокой оценки. В частности основные клавиши — их клик практически идеален, как по своей длине, так и по жесткости. К колесику особых вопросов нет, оно достаточно обычное и со своей задачей справляется хорошо. Впрочем как и две пары боковых клавиш.

Оснащение

В качестве сенсора используется оптический Avago 3310 с максимальным разрешением 3200 dpi. Разрешение регулируется в четырех градациях — 400, 800, 1600 и 3200 dpi. К сожалению, для Zowie FK1 не предусмотрено программного обеспечения для более точной регулировки разрешения. С другой стороны, такая простота тоже может быть плюсом. Каждый пресет dpi подсвечивается светодиодным индикатором на днище соответствующего цвета. Для подключения к ПК потребуется USB-порт, а сама мышь оснащена 2-метровым весьма гибким резиновым проводом.

Устройство для тестирования предоставлено компанией MTI, www.distri.mti.ua