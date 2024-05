Второй крах Redfall: $100 за издание Bite Back с Hero DLC для Xbox как-то компенсируют, офлайна не будет, серверы пока будут работать

Накануне закрытия Arkane Austin ныне заброшенная игра Redfall имела дорожную карту поддержки. Над контентом активно работали до того, как Microsoft прекратила все разработки и закрыла студию. В частности разработчики работали над DLC и обновлениями для игры.

Ранее отмененный контент Hero Pass, который должен был добавить двух новых персонажей в кооперативный шутер о вампирах, был запланирован на этот Хэллоуин. В электронном письме о сокращении, направленном сотрудникам 7 мая, Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios, назвал среди причин произошедшего изменение приоритетности тайтлов и ресурсов. Письмо также содержит подтверждение того, что серверы Redfall будут оставаться онлайн.

«Игра и ее серверы останутся онлайн, чтобы игроки могли наслаждаться ими, и мы предоставим выгодные предложения игрокам, которые приобрели Hero DLC» — отметил Бути.

Однако появилось беспокойство, что в Redfall, которая требует постоянного подключения к сети, перестанет запускаться. Еще в марте прошлого года, накануне выпуска Redfall, компания Arkane Austin заявила, что работает над исправлением, которое отменит требование Redfall к сети.

Но офлайн-режим реализовать не удалось. Майское обновление Redfall добавило бы возможность играть в автономном режиме, что помогло бы поддерживать игру в будущем. К сожалению игроков, он никогда не увидит свет.

Некоторые поклонники уже заплатили $100 за эксклюзивное издание Bite Back для Xbox, которое включало обещанный Hero DLC, а также рассчитывали получить обновление через Game Pass. В сообщение Arkane Austin говорится, что игроки, которые приобрели дополнение таким образом, смогут получить возмещение стоимости (неизвестно, каким образом).

