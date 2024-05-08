Второй крах Redfall: $100 за издание Bite Back с Hero DLC для Xbox как-то компенсируют, офлайна не будет, серверы пока будут работать

Накануне закрытия Arkane Austin ныне заброшенная игра Redfall имела дорожную карту поддержки. Над контентом активно работали до того, как Microsoft прекратила все разработки и закрыла студию. В частности разработчики работали над DLC и обновлениями для игры.

Ранее отмененный контент Hero Pass, который должен был добавить двух новых персонажей в кооперативный шутер о вампирах, был запланирован на этот Хэллоуин. В электронном письме о сокращении, направленном сотрудникам 7 мая, Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios, назвал среди причин произошедшего изменение приоритетности тайтлов и ресурсов. Письмо также содержит подтверждение того, что серверы Redfall будут оставаться онлайн.

«Игра и ее серверы останутся онлайн, чтобы игроки могли наслаждаться ими, и мы предоставим выгодные предложения игрокам, которые приобрели Hero DLC» — отметил Бути.

Однако появилось беспокойство, что в Redfall, которая требует постоянного подключения к сети, перестанет запускаться. Еще в марте прошлого года, накануне выпуска Redfall, компания Arkane Austin заявила, что работает над исправлением, которое отменит требование Redfall к сети.

Но офлайн-режим реализовать не удалось. Майское обновление Redfall добавило бы возможность играть в автономном режиме, что помогло бы поддерживать игру в будущем. К сожалению игроков, он никогда не увидит свет.

Некоторые поклонники уже заплатили $100 за эксклюзивное издание Bite Back для Xbox, которое включало обещанный Hero DLC, а также рассчитывали получить обновление через Game Pass. В сообщение Arkane Austin говорится, что игроки, которые приобрели дополнение таким образом, смогут получить возмещение стоимости (неизвестно, каким образом).

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Redfall — одна из самых громких катастроф в истории Xbox. Во время запуска игра была широко раскритикована, и ее дальнейшее развитие тоже было очень сложным. Игру критиковали за несложные миссии, непривлекательные бои, неинтересных врагов, низкую производительность, множество ошибок, требование всегда быть онлайн и так далее.

В прошлом году тогдашний руководитель издательства Bethesda Пит Хайнс заверил игроков, что Arkane не откажется от Redfall и был уверен, что и через 10 лет люди захотят играть в нее. Arkane понадобилось более месяца, чтобы выпустить первый большой патч для игры.

Версии для Xbox Series X понадобилось пять месяцев, чтобы получить поддержку 60 кадров в секунду, а в следующем месяце Arkane снова огорчила поклонников, когда в третьем патче было предложено новую снайперскую винтовку вместо очень востребованніх функций, например, оффлайн-режима. И это было последнее, что увидели игроки от студии.

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Источники: IGN, Kotaku