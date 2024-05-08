Geely показала электрический кроссовер Galaxy E5 с потенциальным запасом хода 2000 км

Бренд Geely Galaxy опубликовал официальные изображения своего будущего полностью электрического кроссовера E5 — первого в новой линейке Galaxy.

Geely Galaxy E5 основан на архитектуре Geely Electric Architecture (GEA), которая является производной от архитектуры Sustainable Experience Architecture (SEA). GEA охватывает электрические транспортные средства категорий EV (электромобили), EREV (электромобили с увеличенным запасом хода), PHEV (плагин-гибридные электромобили) и автомобили на экологически чистом метаноле. Geely утверждает, что GEA является первой в мире интеллектуальной архитектурой с искусственным интеллектом «четыре в одном», которая состоит из «аппаратного обеспечения, системы, экологии и искусственного интеллекта».

Geely Galaxy E5 имеет размеры 4615/1901/1670 мм с колесной базой 2750 мм. Авто предлагает панорамный люк, скрытые дверные ручки и 18- или 19-дюймовые колесные диски с пятью спицами.

Передняя часть использует тот же язык дизайна, что и Geely Galaxy E8 — с матричной светлой закрытой решёткой радиатора, острыми фарами и C-образными декорированными вентиляционными отверстиями в нижней части. В задней части имеется встроенный высоко установленный стоп-сигнал и набор задних фонарей сквозного типа, состоящий из волнистых световых элементов в центре.

Технические характеристики Geely Galaxy E5 пока не разглашаются. Производитель лишь упоминает, что E5 будет использовать интеллектуальный электропривод 11-в-1 и батарею Shendun и сможет обеспечивать полный запас хода в 2000 км. Ранее Geely рассказывала об одномоторной версии Galaxy E5 с максимальной мощностью 160 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Заявленная максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Интерьер довольно минималистичный. Он предлагает руль с кнопками с обеих сторон, проекционный дисплей, LCD панель приборов и большой центральный экран управления с ОС Flyme Auto и 7-нм чипом Dragon Eagle-1. Поддерживаются обновления OTA, беспроводная зарядка мобильного телефона, подогрев/вентиляция передних сидений. Также есть аудиосистема с 16 динамиками.

Онлайн-курс "Створення текстів" від Skvot. Великий практичний курс для розвитку скілів письма та створення історій, які хочеться перечитувати Результат курсу — портфоліо з 9 робіт та готовність братися за тексти будь-яких форматів. Детальніше про курс

Ожидается, что официальная презентация Geely Galaxy E5 состоится уже во втором квартале, а цена автомобиля составит примерно $20,8-27,7 тыс.

Источник: carnewschina

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.