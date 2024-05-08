Официально: GitHub Copilot Chat теперь доступен на iOS и Android

Сервис GitHub, который принадлежит Microsoft, выпустил Copilot Chat на iOS и Android.

GitHub Copilot Chat появился в конце 2023 года, однако все это время был доступен только на ПК, или же в браузере.

Теперь разработчики могут загрузить GitHub для iOS или Android и войти в свою учетную запись. После этого нужно будет получить индивидуальную лицензию GitHub Copilot Individual, если они ее еще не имеют (это можно сделать непосредственно в мобильных приложениях).

Разработчики, которые получают доступ к службе через лицензию GitHub Copilot Business или GitHub Copilot Enterprise, нужно будет обратиться к своим администраторам.

Возможности GitHub Copilot Chat

GitHub Copilot Chat имеет более 100 000 публичных репозиториев. Благодаря этому разработчики могут получить больше информации о ряде различных способов кодирования своих проектов.

Подписка — от $10 до $39 в месяц

GitHub предлагает индивидуальным пользователям доступ к Copilot за $10 в месяц или $100 в год с бесплатной пробной версией. Подписчики GitHub Business платят за Copilot $19 в месяц за каждого пользователя. В феврале GitHub Copilot Enterprise официально запущен для корпоративных клиентов. Это стоит $39 в месяц на человека.

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