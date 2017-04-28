Обзор смартфона LG G6

Последние несколько лет выдались не самыми удачными для мобильного подразделения компании LG. Модель LG G4 с кожаной тыльной крышкой получила холодный приём от покупателей, а LG G5 и вовсе сбивал с толку непродуманной системой модулей. В какой-то момент даже казалось, что LG уже не сможет выбраться из этой череды неудач на рынке смартфонов. Тем не менее, на выставке Mobile World Congress 2017 компания представила новый флагман — LG G6. Уже при первом взгляде на эту модель становится понятно, что она продолжает славную традицию дизайна с тонкими рамками корпуса, заложенную ещё в G2. Но что с другими характеристиками этого смартфона? Давайте детальнее посмотрим на возможности LG G6, и попробуем разобраться, сможет ли эта модель помочь LG вернуть утраченные позиции.

Дизайн и материалы

Дизайн лицевой панели LG G6 строится вокруг 5,7-дюймового дисплея, который занимает практически всю лицевую панель смартфона. И в данном случае это вовсе не преувеличение, рамки вокруг экрана LG G6 действительно небольшие. В этом плане он напоминает самые успешные модели компании: G2 и G3. Такой «возврат к истокам», как по мне, пошёл LG только на пользу, компания отказалась от идеи делать модульный смартфон и сосредоточилась на том, что проще донести до потребителей. И относительно компактный смартфон с большим дисплеем — это именно то, что нужно.



В G6 компания LG практически отошла от последних тенденций дизайна смартфонов с уклоном в скруглённые формы. По крайней мере, стекло лицевой панели здесь полностью плоское, а металлическая рамка даже немного наползает на него.

Тыльная часть корпуса у LG G6 не менее выразительная, чем фронтальная, и не в последнюю очередь благодаря блоку с двумя камерами, а также кнопке включения со сканером отпечатков пальцев. Вместе они выглядят так, как будто смартфон очень удивлён, что вас увидел. Тем не менее, камеры, вспышка, а также сканер отпечатков расположены симметрично и учитывая удачные расцветки корпуса, то выглядит тыльная сторона даже стильно.

К слову, LG G6 будет доступен в продаже в трёх цветах: классических белом и чёрном, а также платиновом. Учитывая глянцевое покрытие — все они довольно маркие, но меньше всего это будет заметно в белом и платиновом цвете.

На лицевой панели смартфона нет управляющих клавиш, они виртуальные и расположены внизу дисплея. Традиционно для LG в настройках можно менять вид панели с кнопками, а также их положение и цвет.

На левой грани находятся клавиши регулировки громкости, они выступают из корпуса, поэтому их довольно легко найти на ощупь.

На правой боковине можно найти только слот для nano SIM и карты памяти. Он гибридный, то есть можно использовать либо две SIM, либо одну SIM и карту microSD.

На нижней грани расположен микрофон, разъём USB Type-C, а также внешний динамик.

На верхнем торце находится ещё один микрофон и 3,5 мм разъём для наушников.

Размеры корпуса составляют 148,9×71,9×7,9 мм, что лишь немного больше, чем у моделей с диагональю 5-5,3 дюйма. Для сравнения размеры прошлогоднего флагмана Galaxy S7 — 142,4×69,6×7,9 мм.

Материалы корпуса у LG G6 на первый взгляд простые: стекло и металл. Но на самом деле, они разнообразнее, чем может показаться. Дело в том, что для лицевой панели компания использовала защитное стекло Gorilla Glass 3, для тыльной — Gorilla Glass 5, а для блока с камерами — Gorilla Glass 4. Такой подход в LG не объясняют, впрочем, на потребительские свойства смартфона это никак не влияет. Gorilla Glass 3 имеет такую же твёрдость, как и новые поколения защитного стекла, и уступает им только в прочности. Тем не менее, это не помешало LG G6 пройти 14 тестов в лабораторных условиях на прочность по стандарту MIL-STD 810G. Это означает, что у смартфона повышенная ударопрочность, стойкость к вибрациям, и он может использоваться Министерством обороны США, а также НАТО.

Кроме этого, у LG G6 есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, его можно опускать в воду на глубину до 1,5 метра и на время до 30 минут.

Дисплей

В LG G6 установлен 5,7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2880х1440 точек (564 ppi) и соотношением сторон 18:9. Традиционно для LG, экран демонстрирует качественную картинку с широкими углами обзора.

Максимальная яркость дисплея по нашим замерам достигает 422 кд/м2, минимальная — 3,3 кд/м2, контрастность — 1681:1.

Экран обеспечивает больше, чем 100% охват цветового пространства sRGB, но по умолчанию его цветопередача довольно «холодная», она находится на уровне 7450K, но это можно исправить, активировав «фильтр синего цвета». У последнего есть три режима градации, а также возможность переключить дисплей в чёрно-белый режим.

Дисплей LG G6 поддерживает технологию HDR 10, которая делает изображение в видео более насыщенным, но работает это пока только в приложениях Netflix и Amazon Prime Video.

Нестандартное соотношение сторон не влияет на отображение приложений для Android, по крайней мере, актуальных. Они могут масштабироваться под соотношение сторон 16.7:9, в таком случае отображаются клавиши навигации и панель состояния, либо на полный экран 18:9.

Последнее актуально для игр, но не все они правильно подстраиваются под такое соотношение сторон, поэтому чаще приходится запускать их с чёрными полосами по бокам экрана. Это же касается и просмотра видео. Впрочем, к такой особенности смартфона быстро привыкаешь.

В LG G6 также есть функцию отображения информации на заблокированном дисплее.

Это может быть время, иконки оповещений, либо произвольный текст.

Платформа и производительность

LG G6 построен на платформе Qualcomm с процессором Snapdragon 821, работающим на частоте 1,6 и 2,35 ГГц, а также графикой Adreno 530. Кроме этого, в тестовой версии смартфона было установлено 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить ещё на 256 ГБ с помощью карты microSD. Как уже было сказано выше, слот для карт гибридный. Беспроводные модули включают Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 c поддержкой A2DP и кодека aptX HD. За навигацию отвечает модуль A-GPS/GLONASS/BDS.

Snapdragon 821 довольно «холодный» процессор, поэтому даже под нагрузкой LG G6 практически не нагревается.

На сегодняшний день в синтетических тестах Snapdragon 821 уже не показывает самые выдающиеся результаты, но это абсолютно никак не сказывается на скорости работы смартфона. Это всё равно одна из топовых платформ и её производительности хватит с запасом ещё на несколько лет.

Интерфейс

Работает LG G6 под управлением операционной системы Android 7.0 с фирменным интерфейсом LG. Он позволяет достаточно гибко настроить отображение рабочих столов, выбрать стиль иконок и менять темы оформления.

Можно, например, расположить все приложения на рабочих столах, либо спрятать их в отдельное меню. Также можно настроить анимацию, поменять шрифт и количество отображаемых элементов на рабочих столах.

Выпадающая шторка оповещений традиционно содержит панель быстрых настроек и регулировку яркости, при этом, если потянуть её вниз, то открывает больше опций.

Настройки смартфона разбиты на вкладки и довольно запутанные, чтобы найти нужный пункт первое время приходится пользоваться поиском. LG стоило бы оставить стандартный вид настроек из Android 7.0, он вполне удачно реализован.

Предустановленных приложений в LG G6 довольно много. Есть встроенный файловый менеджер, утилита для очистки оперативной памяти и временных файлов с накопителя, программа для заметок QuickMemo+ с поддержкой синхронизации через Google Drive или Evernote, список задач, а также LG Health с шагомером и возможностью отслеживания физических упражнений. Также стоит отметить приложения для записи звука, которое позволяет делать это с качеством до 24 бит/196 кГц и сохранять во FLAC.

Благодаря соотношению сторон 18:9 в LG G6 удобнее работать с двумя программами в одном окне, они отображают больше информации.

Для этого из меню многозадачности можно свернуть приложение в одну половину окна, а второе — в другую.

Это удобно, когда перед глазами нужно иметь дополнительную информацию.

Сканер отпечатков пальцев

Дактилоскопический датчик находится на тыльной стороне корпуса LG G6 сразу под блоком с камерами. Он не очень большой, но расположен удачно, поэтому указательный палец как правой, так и левой руки сам ложиться на него, когда берёшь смартфон.

Работает сканер быстро, при этом достаточно просто положить на него палец, чтобы разблокировать дисплей. При этом поддерживается добавление до 5 отпечатков.

Камеры

В LG G6 установлено сразу две основные камеры. Одна 13 мегапиксельная с диафрагмой f/1.8, трёхосевой оптической стабилизацией и углом обзора 71 градус.

А вторая — с таким же разрешением, но диафрагмой f/2.4 и широкоугольным объективом с углом обзора 125 градусов.

При хорошем освещении:

При плохом освещении:

Камера с обычным объективом лучше снимает ночью, но широкоугольная очень кстати, если объект съёмки не помещается в кадр. В целом, качество снимков находится на хорошем уровне.

Фронтальная камера в LG G6 5-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2 и объективом с углом обзора 100 градусов. В меню камеры можно вручную переключаться с широкоугольного режима в портретный.

Аудио

В Украине будет продаваться версия LG G6 с 32-битным цифро-аналоговым преобразователем Hi-Fi Quad, благодаря этому звучит смартфон действительно отлично.

Внешний динамик в LG G6 один, у него средняя громкость, видимо сказывается защитная мембрана от воды, но его достаточно, чтобы не пропустить звонок или оповещение. А вот разговорный динамик действительно громкий, его можно оставлять меньше, чем на половине громкости и собеседников будет отлично слышно даже в шумных местах.

В LG G6 есть FM-радио, так что при подключении наушников можно слушать любимую радиостанцию и даже записывать с неё звук.

В целом, музыкальные возможности смартфона очень широкие и в этом плане он один из лучших на рынке на данный момент.

Автономность

Встроенный в LG G6 аккумулятор имеет ёмкость 3300 мАч. К сожалению, тест автономности PCMark выдавал на смартфоне ошибку, поэтому все три попытки его провести закончились неудачей. В повседневном же использовании смартфон обеспечивает больше суток автономной работы при больше чем 6 часах активного экрана.

Это включает фоновую синхронизацию, использование мессенджеров, клиентов соцсетей, 30 минут звонков в день, час в играх и YouTube, а также час прослушивания музыки. То есть можно весь день активно пользоваться смартфоном и не переживать, что он не доживёт до вечера. Для аккумулятора такой ёмкости это хороший результат. Кроме этого, LG G6 поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 и заряжается через порт USB Type-C.