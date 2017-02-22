Обзор Sony FDR-X3000R: экшн-камера на все случаи жизни

Продукты GoPro привычно выделяются в своем специфическом сегменте, а приблизиться к HERO по качеству получаемого изображения могут единичные модели. При этом за место под солнцем активно борется Sony. Выпустив свою топовую модель она заставила не на шутку поволноваться создателей Героя. Так ли крута Sony FDR-X3000R? Давайте разбираться.

Комплектация и дизайн

У нас на тесте Sony FDR-X3000R — это вариант с расширенной комплектацией, на что указывает приставка «R». В коробке, кроме камеры, находятся: пульт ДУ Live-View с ремешком на запястье, аквабокс, кабель Micro USB, крепление-площадка, адаптер крепления, держатель и документация.

Выбрав вариант попроще из дополняющих аксессуаров покупатель получит только крепление-площадку и аквабокс. Если не устроят базовые комплекты, всегда можно докупить нужное, благо выбор дополнительных примочек для Action Cam достаточно велик, но стоит учесть, что пульт ДУ отдельно не продаётся.

Корпус камеры — это моноблок из глянцевого белого пластика, выполненный в собственном, хорошо узнаваемом стиле. Размеры — 29,4×47,0x83,0 мм, а вес малютки — 114 г (с батареей). Представленный форм-фактор позволяет закрепить камеру практически на любой поверхности.

Также, что немаловажно, продолговатая форма корпуса образует собой хват, позволяющий удобно и надежно удерживать камеру, снимая с рук. В этом случае можно не бояться ее выронить или испортить кадр, попаданием в поле зрения объектива фалангою пальца, что часто бывает с «кирпичными» формами.

Белый цвет корпуса — удачное решение. В солнечную погоду при записи в 4K с высоким битрейтом, когда вычислительные возможности процессора будут использованы по максимуму — это позволит защитить камеру от перегрева. Маркетологи решили не скромничать и покрыли корпус камеры надписями к которым потенциальный покупатель не будет равнодушен: продублированное название бренда, логотип ZEISS, упоминание о фирменной технологии оптической стабилизации и о возможности записывать в 4K.

Сверху расположилась немного утопленная в корпус кнопка включения, кнопка записи (видео/фотосъемка), совмещающая в себе функцию ввода (выбор в меню), а также индикатор записи.

В нижней части камеры — универсальное 1/4-дюймовое штативное гнездо, что позволяет не сковывать себя при выборе аксессуаров для стабилизации. Например, в тех же GoPro, для фиксации моноблока на стойке или штативе, придется «нарядить» камеру в защитный бокс и купить переходник. Также здесь есть отсек для карт памяти стандарта M2 и MicroSD, закрытый заглушкой.

На правой грани расположен небольшой монохромный дисплей, кнопка MENU, кнопки навигации, метка NFC и ИК-приемник. Слева находится отсек для батареи, плотно прикрытый крышкой. Ее внутренняя часть в местах соприкосновения с корпусом обрамлена резиновой прокладкой — это намекает на возможность использовать камеру в легких экстремальных условиях. Стоит отметить, что подобной защитой снабжены все места возможного проникновения влаги и пыли.

Под крышкой аккуратно разместился съемный аккумулятор емкостью в 1240mAh. По информации производителя при выключенном Wi-Fi и записи в максимально допустимом разрешении 3840 x 2160 30p, с битрейтом 60 Mbps, камера продержится около часа. Снизив качество изображения, можно рассчитывать на время вдвое больше. Если батарея надумает разрядиться в неподходящий момент, то подключив через Micro USB внешний аккумулятор, можно продолжить съемку и не переживать о том, что кадры будут утеряны. Многие пользователи по достоинству оценят такую возможность.

Сзади — заглушка, под которой спрятаны выходы Micro USB, Micro HDMI и разъем для подключения внешнего микрофона. На этой же грани — фиксатор боковой крышки, крепление для ремешка и еще один индикатор записи.

Спереди — объектив с широкоугольной светосильной оптикой, два стерео микрофона, внешний динамик и очередной, уже третий по счету индикатор записи. Стоит похвалить создателей за удачное расположение микрофонов, они не будут перекрываться ладонью в случае съемки с рук. Также порадовало большое количество индикаторов, что позволит при любых положениях камеры мониторить идет запись или нет.

Все органы управления расположены логично и неудобств при эксплуатации не вызывают — кнопки нажимаются отчетливо, без ложных срабатываний.

Пульт ДУ

Поскольку расширенная комплектация прежде всего отличается наличием устройства дистанционного управления, то стоит заострить на нем внимание. Камера комплектуется новой моделью RM-LVR3. Пульт съемный и для зарядки используется соответствующий комплектный док. Устройство устойчиво к неблагоприятным условиям — корпус герметично закрыт прорезиненным материалом. К нему прилагается ремешок, что позволяет закрепить пульт на запястье. В условиях, когда нет возможности использовать для настройки органы управления на корпусе камеры и композиционно сбалансировать изображение — это устройство будет незаменимым помощником.

На передней панели расположился цветной экран LiveView, светодиодный индикатор и кнопка записи. По понятным причинам дисплей не блещет качеством, но функции свои выполняет исправно. Все кнопки расположены на боковых гранях. Они немного выступают за пределы корпуса для тактильного удобства и достаточно туго нажимаются. В назначении кнопок управления разобраться будет не сложно, они полностью повторяют таковые в камере.

Оснащение

В Sony FDR-X3000R установлена 1/2,5-дюймовая CMOS-матрица Sony Exmor R. Сенсор выполнен с применением технологии задней подсветки, за счет чего он становится более светочувствительным. На практике — это позволяет снизить количество шумов при съемке в условиях с низким уровнем освещенности. Учитывая размер матрицы, чудес, конечно, ждать не стоит, но в определенной ситуации такая возможность выручит.

Камера оснащена фирменной системой оптической стабилизации изображения Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS). Процессор BIONZ X — еще одна технологическая особенность экшн-камеры Sony. Он сохраняет высокое качество картинки при большой скорости обработки изображения.

Флагман оснастили светосильным объективом ZEISS Tessar со значением диафрагмы f/2.8. Также Sony FDR-X3000R оснащена всеми возможными беспроводными модулями: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC и ИК-приемник.

В работе

Как уже было упомянуто выше — вся информация отображается на небольшом монохромном дисплее, размером немного меньше SD карты. Многим захочется видеть здесь более функциональное решение, с сенсорным управлением и возможностью просматривать отснятый материал. Безусловно, так было бы удобней, но из недостатков вытекают и позитивные моменты: заряда батареи будет хватать на дольше, камера не будет перегреваться при нагрузке раньше положенного, да и на стоимости это отразится.

Логика интерфейса, масштаб иконок и их визуализация продуманы настолько грамотно, что в меню запутаться будет сложно. Важно сразу сориентироваться — кнопка записи активно принимает участие в выборе и фиксации настроек.

Домашний экран условно разбит на четыре горизонтально расположенных колонки, в которых в свою очередь могут находиться различные индикаторы как для видео- , так и для фото-режима: активные беспроводные модули, заряд аккумулятора, режим съемки, угол обзора, формат и разрешение, режим системы стабилизации изображения, доступное время записи и т.д..

В основном меню присутствуют: подпункты выбора режима, настройки для этих режимов, общие настроек камеры и режим просмотра. После выбора режима работы камеры, можно перейти к более детальным настройкам.

Пульт ДУ полностью повторяет настройки, но в отличие от дисплея камеры, он позволяет видеть снимаемое изображение и тем самым контролировать кадр. Еще один вариант управления — мобильное приложение PlayMemories Mobile. Программа будет незаменимым помощником для тех, кто решит немного сэкономить и приобретет базовую версию камеры без пульта.

Раз уж затронули тему мобильных приложений, то не будет лишним упомянуть о программе Action Cam App. Она включает функцию беспроводной передачи видео с камеры, монтаж видео, замедленное и ускоренное воспроизведение, кадрирование и склейку. В зависимости от возможностей смартфона, видео не всегда можно нормально отредактировать. К примеру, на Android нельзя редактировать видео 4K, а в iOS записи с высоким разрешением будут уменьшены до 1920×1080.

Опций в настройках очень много, поэтому останавливаться детально на них не будем, а уделим время лишь основным функциональным особенностям гостя обзора.

Камера пишет видео в форматах MP4 и XAVC S, в обоих случаях используется технология сжатия MPEG-4 AVC/H.264. Если с первым форматом все понятно, то второй знаком не всем. XAVC S основан на профессиональном XAVC формате, разработанным компанией Sony, при этом XAVC S, как правило, популярен в потребительском секторе. Этот формат поддерживает исключительно 3840 x 2160 вариант 4K, известный как Quad Full HD, QFHD, Ultra HDTV или UHDTV и позволяет записывать видео с высоким битрейтом.

Если есть необходимость получить наиболее высокое качество изображения, которое будет в дальнейшем поддаваться цветокоррекции и грейдингу, то, естественно, лучше воспользоваться фирменным алгоритмом сжатия. При этом стоит учесть, что понадобятся немалые ресурсы для обработки видео и программная поддержка. Также при записи видео с максимально допустимыми значениями битрейта, понадобятся высокоскоростные карты памяти SDXC Class U3 и выше. Привычные для всех microSD, в этом режиме записи, камера не воспримет. Максимум, что способна выдать наша малютка — 3840×2160 30p/25p/24p с битрейтом 100 Mbps/60 Mbps. Если есть необходимость создать slow motion видео, то можно воспользоваться режимами: 1920×1080 120p/100p, а также 1280×720 240p/200p.

Те кто планируют «красить» изображение могут воспользоваться режимом Vivid, в котором изображение приобретает блеклый, неконтрастный, с сохранением деталей в тенях вид.

В настройках, при съёмке в MP4 режиме, есть возможность выбрать один из трех углов обзора камеры: 17mm (WIDE), 23mm (MEDIUM), 32mm (NARROW). Широкий и узкий углы обзора не доступны в режимах 4K-видеосъемки и высокоскоростной записи.

Нельзя пройти мимо фирменной оптической стабилизации изображения. Можно бежать прямо сейчас в магазин за покупкой, только благодаря наличию Balanced Optical SteadyShot (B.O.SS). Если с качеством изображения в условиях приближенным к идеальным, конкуренты могут потягаться, то в стабилизации изображения Sony нет равных. При определенной сноровке, можно сделать плавные кадры, не прибегая к помощи внешних систем стабилизации. Технология B.O.SS действительно поражает и работает выше всяких похвал. Есть два режима: стандартный (обычный стабилизатор) и активный (в несколько раз более эффективный при сильной тряске). Во втором на помощь приходит программная стабилизация, что немного уменьшает площадь кадра.

Встроенный стерео микрофон записывает плотный, если так можно выразится, сбалансированный, четкий и с минимальным количеством шумов звук. Для камеры, прямое предназначение которой снимать экшн сцены, компания могла и не уделять этому аспекту особое внимание. Но разработчики в который раз постарались и это выгодно отличает флагман от конкурентов.

При наличии маршрутизатора Wi-Fi или смартфона, способного работать в режиме точки доступа, можно осуществлять прямую трансляцию.

Когда материал, снятый с помощью камеры с активным GPS, редактируется в приложении Action Cam Movie Creator, то есть возможность создавать видео с информацией GPS, как например скорость, время в пути, расстояние поездки и т.д..

Фотографические возможности камеры не удивляют. Оно и понятно, все-таки в первую очередь это видеокамера. Но не будет лишним упомянуть, что есть режимы интервальной съемки — это позволит создавать из 4K фотографий видеоролики в технике «таймлапс».