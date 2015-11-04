Обзор внешнего аккумулятора ASUS ZenPower (ABTU005) емкостью 10050 мАч

Постепенно компании поняли, что создавать собственные аксессуары выгодно – это и дополнительные деньги, и определенная забота о потребителе, который наверняка получит подходящий продукт должного качества. Одними чехлами никого не удивишь, производители создают оригинальные зарядки, наушники и другие дополнения. Сегодня мы познакомимся с новым полезным аксессуаром ASUS – павербанком ZenPower емкостью 10050 мАч.

Дизайн

ASUS ZenPower поставляется в простой картонной упаковке вместе с коротким microUSB кабелем и документацией.

Аккумулятор очень похож на аналогичный продукт от Xiaomi. Основа прямоугольного корпуса со скругленными гранями сделана из толстого алюминия, а сверху и снизу используются пластиковые заглушки.

На нижнем торце нанесена служебная информация – емкость, напряжении и пр. Верхняя часть функциональная. Тут находится крупная кнопка для проверки оставшегося уровня заряда, четыре точечных диода его визуализации, разъем microUSB для зарядки аккумулятора и полноразмерный USB для подключения кабеля заряжаемого устройства.

По ширине и высоте ASUS ZenPower сравним с обычной пластиковой картой, а толщина стандартна для внешних аккумуляторов такой емкости.

Если сравнить батарейку ASUS с популярным аккумулятором Xiaomi на 10400 мАч, то первый окажется заметно меньше. При этом стоит учитывать, что у них фактически идентичные толщина металла и способ его обработки, качество пластика, одинаково аккуратные диоды и кнопки – возникает впечатление, что они сделаны на одной фабрике.

Отметим, что у Xiaomi тоже есть полный аналог ASUS ZenPower емкостью 10000 мАч, он отличается покатыми боками и размещением функциональных элементов. Вот таблица с габаритами и характеристиками всех троих:

Характеристика / Павербанк ASUS ZenPower Xiaomi PowerBank Xiaomi Mi Power Bank Емкость, мАч 10050 10400 10000 Размеры, мм 90,5 x 59 x 22 90,5 x 77 x 21,6 90 x 60,4 x 22 Вес, г 215 250 207 Напряжение / Ток заряда 5,1 В / 2,4 А 5,1 В / 2,1 А 5 В / 2,1 А

При использовании аккумуляторов в металлических корпусах стоит помнить, что лучше не класть в один карман батарею и смартфон. Алюминий достаточно жесткий, он может поцарапать заряжаемое устройство, даже несмотря на то, что края корпуса хорошо обработаны. Как бы странно это не звучало, но лучше использовать чехол для аккумулятора.

Естественно, у ASUS такие чехлы есть, но в Украине они пока не продаются и неизвестно будут ли.

Функциональность

Емкость ASUS ZenPower – 10050 мАч. Функциональность аккумулятора стандартная – зарядка начинается автоматически при подключении устройства, есть встроенная защита от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и т. д.

Входящие ток и напряжение – 5 В / 2 А, поэтому зарядка «банки» займет порядка 6 часов (если использовать зарядное устройство на 2 А). «Отдавать» аккумулятор способен чуть больше – 5,1 В / 2,4 А. Фактически, это аналог быстрой зарядки, поэтому смартфоны и планшеты, поддерживающие технологию, смогут заряжаться быстрее, по сравнению со старыми аккумуляторами, дающими 5,1 В / 2,1 А (например, Xiaomi).

Я проверял работу аккумулятора на своем Meizu M1 Note, у него батарея на 3140 мАч. В среднем, аккумулятора хватало на две зарядки полностью разряженного смартфона, такая процедура занимала 3 часа. Мой аккумулятор Xiaomi на 10400 мАч тоже позволяет зарядить M1 Note два раза за аналогичное время, разница в 350 мАч дает минимальное преимущество на уровне погрешности, которое нивелируется большими размерами. К сожалению, устройства с поддержкой функции быстрой зарядки под рукой не оказалось, поэтому мы не проверили на сколько быстро аккумулятор заряжает такие девайсы.

Полученные результаты говорят, что КПД ASUS ZenPower находится на уровне 65% – это абсолютно нормальный и стандартный результат для внешних аккумуляторов.

Итоги

ASUS ZenPower – качественный павербанк в компактном металлическом корпусе. Кроме внешних достоинств, можно отметить немного повышенную мощность аккумулятора (12,24 Вт против привычных 10-10,71 Вт). На момент написания обзора ZenPower продается за 700 гривен, что немного дороже продукции Xiaomi. Фактически, переплата обусловлена добавочной стоимость бренда, налогами, наличием сервиса. Если перечисленные критерии кажутся вам важными, ZenPower окажется хорошим выбором.