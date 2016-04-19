Обзор Xiaomi Mi 5: лучший китайский флагман?

Сегодня мы познакомимся с Xiaomi Mi 5. Флагман 2016 года был представлен на MWC 2016 и этого события фанаты ждали очень долго, ведь с анонса предыдущего прошло больше полутора лет, а все, что компания показывала за это время, воспринималось как промежуточные решения. Сразу можно сказать, что смартфон получился хорошим – тут как всегда есть и привлекательные характеристики, и цену, с учетом оснащения, можно считать оправданной. Поэтому мы не будем затягивать вступление и сразу перейдем к знакомству.

Смартфон предоставлен магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Смартфон поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри нас ждет стандартный набор: устройство, зарядка, кабель, скрепка для извлечения лотка SIM-карт и документация. В зависимости от места покупки в коробке может оказаться еще и гарантийный талон магазина, а также адаптер под европейские розетки, чтобы вы могли пользоваться комплектным ЗУ.

Дизайн и удобство использования

Xiaomi Mi 5 сделан из стекла и металла, также будет доступна топовая модификация с керамической крышкой. Несмотря на то, что подобные материалы корпуса повсеместно встречаются не только во флагманах, но и в устройствах среднего ценового сегмента, Mi 5 выглядит отлично. Официальные изображения или фотографии практически не передают очаровательности смартфона. Перед нами устройство, которое стоит подержать в руках, тогда многое становится понятнее.

Дизайнерам удалось подобрать правильные изгибы корпуса, стекло плавно переходит в относительно широкую металлическую рамку, «бордюра» между двумя материалами нет, аппарат отлично ложится в руку. При этом Mi 5 ощущается очень компактным и слегка вытянутым в высоту. Удивительно, но 99% людей, которым я давал посмотреть смартфон, отмечали компактность и эргономичность корпуса – обычно мнения разнятся куда больше.

Выбор цветов корпуса стандартный: белый, черный и золотой. Традиционно для Xiaomi, на старте продаж чаще всего встречаются смартфоны белого цвета, черные в дефиците (и поэтому дороже белых), а золотых нет. Старшая версия получит 4/128 ГБ памяти, «спинку» из керамики и, вероятно, будет доступна только в черном цвете.

Тут же напомним про очевидные нюансы: стеклянная задняя крышка покрывается отпечатками пальцев, особенно заметны они будут на черных смартфонах, при этом на белых отпечатки тоже можно рассмотреть. Другой нюанс – рамка вокруг экрана. В выключенном состоянии кажется, что дисплей занимает место от края до края, но после включения появляется черная рамка экрана – она заметна на белых Mi 5, а на черных сливается с фронтальной панелью. Такое встречается на многих смартфонах, просто в тех же Galaxy S7/S7 Edge рамки заметно уже. При этом в целом их ширина приемлема для современного флагмана.

Еще один элемент дизайна – защитное стекло. Тут оно плоское, а не выступающее, как на многих современных флагманах. Это может показаться недостатком, но мне кажется, что подобное решение хорошо вписывается в дизайн смартфона. Металлические клавиши регулировки громкости и включения находятся на правом торце. У них есть минимальный люфт, но пользоваться ими удобно – кнопки оптимально выступают, во время нажатия чувствуется приятный тихий клик.

Еще три клавиши находятся под дисплеем. Центральная механическая, в нее вписан сканер отпечатков пальцев. Клавиша распознает и нажатие, и касание. Оба действия возвращают вас на домашний экран, а реакцию на касания можно отключить, хотя такое управление хорошо сочетается с двумя сенсорными клавишами по бокам.

У сенсорных кнопок есть подсветка (точки), ее можно отключить – так смартфон выглядит лучше. В целом управление выглядит продуманным – дисплей можно включить как клавишей питания, так и кнопкой под дисплеем (а также клавишами громкости), используя смартфон можно лишь касаться клавиш под дисплеем, а за счет слегка выступающей центральной «Домой» вы не запутаетесь и не промахнетесь по нужному элементу управления.

Над дисплеем расположен разговорный динамик, камера, датчики и цветной световой индикатор. В неактивном состоянии он не виден, в настройках можно выбрать цвет индикатора в зависимости от типа пропущенного события.

Разъем USB Type-C находится снизу, за двумя симметричными решетками скрываются динамик (справа) и микрофон (слева). На правой грани – лоток двух NanoSIM. Верхнюю грань занимает разъем наушников, второй микрофон и окошко инфракрасного порта для управления бытовой техникой.

Естественно, к сборке нет никаких претензий – все подогнано максимально точно, конструкция жесткая. За почти месяц использования на задней части появилась пара царапин, что можно считать нормальным явлением.

Дисплей

В смартфоне установлен 5,15 дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920 на 1080 точек. Его прикрывает защитное стекло (предположительно Corning Gorilla Glass 4) с качественным олеофобным покрытием.

Цветопередача естественная, но цвета несколько перенасыщены – изображение выглядит немного краше, чем есть на самом деле. Это стоит относить к достоинствам, а не недостаткам, подобным образом ведут себя дисплеи всех флагманов. Каких-то особенных фишек, например, возможности включения двойным тапом или режима управления в перчатках тут нет, есть только возможности программной настройки изображения.

Настраивается цветовая температура, контрастность и режим чтения. Последний делает изображение желтее, уменьшая количество «вредной» синей цветовой компоненты. Активировать режим можно как глобально, так и для отдельных приложений. Он может быть полезен при долгом чтении с экрана – так глаза должны уставать меньше, хотя и без активации режима чтения дисплей комфортный.

«Автоматическая контрастность» анализирует окружающее освещение, определяет, когда вы находитесь на улице на ярком солнце. В этом случае изображение заметно искажается, черный становится серым, многие оттенки белеют, за счет этого сохраняется отличная читаемость на ярком солнце.

Калибровка дисплея – режимы «Стандратный» и «Повышенная контрастность»

В зависимости от выбранного режима контрастности максимальный уровень яркости может составлять 533 или 612 кд/м², а измеренная контрастность 1:1284 или 1:800 соответственно. В режиме автоматической контрастности максимальная яркость ниже, а измеренная контрастность выше, в стандартном режиме и режиме повышенной контрастности – наоборот. Минимальная яркость во всех режимах – 1 кд/м².

Калибровка дисплея – режим «Автоматическая контрастность»

В целом, экран смартфона оставляет исключительно позитивные впечатления – отличный диапазон регулировки яркости, естественная цветопередача, хорошее олеофобное покрытие и отзывчивость сенсора, достаточно точная работа датчика авторегулировки яркости и так далее.

Аппаратная платформа

Xiaomi традиционно использует в своих флагманах топовые платформы от Qualcomm. В этот раз выбор пал на Snapdragon 820 (MSM8996) – четырехядерную SoC с фирменными ядрами Kryo и GPU Adreno 530, выполненную по техпроцессу 14 нм.

Mi 5 выпускается в нескольких модификациях, отличающихся объемами оперативной и постоянной памяти, а также частотами SoC. Базовая версия, побывавшая у нас, оснащается 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, частотная формула Snapdragon 820: 2 x 1,36 ГГц + 2 x 1,8 ГГц. «Средняя» версия оснащается 3/64 ГБ памяти, частоты процессора повышены до 1,6 и 2,15 ГГц соответственно. Процессор «старшей» версии работает на аналогичных частотах, но объемы памяти расширены до 4 и 128 ГБ соответственно. Естественно, в наличии двухдиапазонный модуль Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11 ac, Bluetooth 4.2 LE, GPS/Glonass/Beidu для навигации, инфракрасный порт для управления бытовой техникой и модуль NFC. Для зарядки и передачи данных используется порт USB Type-C (стандарт USB 2.0).

За время тестирования у меня не возникло претензий к работе Wi-Fi, GPS. Общая скорость работы смартфона соответствует званию флагмана, хотя подтормаживания, связанные с сыростью ПО, иногда случаются. Одной из неприятных особенностей устройств на Snapdragon 810 был нагрев процессора, а соответственно и корпуса. Если судить по Mi 5, то Snapdragon 820 получился более холодным. При обычном использовании смартфон остается холодным или едва теплым. Под нагрузкой нагрев немного ощущается, но он намного меньше, чем у SoC прошлого поколения, платформа не понижает тактовые частоты под нагрузкой (нет троттлинга). После четырех запусков Antutu результат сохраняется – около 110 тысяч баллов. Если после этого снять еще 6 минут 4К-видео, процессор прогреется до 40 градусов (это хороший результат, устройства на Snapdragon 810 грелись до 50 градусов и выше). О производительности в играх можно не говорить – флагманские Qualcomm обладают хорошей оптимизацией, игры идут без подтормаживаний на самых высоких настройках графики (57-60 fps в WoT).

В смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, вписанный в механическую клавишу Home. Работает он неплохо (относительно быстро и точно), но небольшая площадь датчика все-таки сказывается: приходится тщательнее сканировать отпечатки, более вариативно прикладывать палец в момент регистрации и ровнее – в процессе использования. Мокрые разбухшие подушечки пальцев сканер не распознает. В целом, дактилоскопический датчик срабатывает где-то в 85% случаев – неплохо, но есть и более удачные реализации.

Звонки, мультимедиа

Xiaomi Mi 5 поддерживает одновременную работу двух SIM формата Nano на базе одного радиомодуля. Обе «симки» могут работать в сетях 3G/4G, для каждой можно установить свой рингтон. Каких-то особенных настроек работы SIM, отличающих этот смартфон от основной массы нет. «Из коробки» есть возможность записывать телефонные разговоры с линии.

Сеть смартфон ловит нормально, разговорный динамик звучит естественно, есть хороший запас громкости. Виброзвонок средний, он ощущается в карманах брюк. Звучание вызывного динамика можно охарактеризовать как хорошее. Он уступит качественным стереодинамикам, но как для единственного спикера играет приятно: хорошая громкость, слышно из карманов, прослушивается немного низких частот.

Качество воспроизведения музыки обычное, сравнимое с остальными смартфонами. Звук чистый, детальный, есть запас громкости, но каких-то специальных аппаратных решений в Mi 5 нет.

Время работы

Смартфон работает от встроенного аккумулятора емкостью 3000 мАч, заявлена поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Комплектное зарядное устройство работает в режимах 5В/2.5А, 9В/2А 12В/1.5А.

В целом, время работы Mi 5 аналогично другим флагманам. Я использовал смартфон в своем стандартном режиме: две SIM, постоянная синхронизация двух Google-аккаунтов, минимум разговоров, чтение, немного музыки, просмотр YouTube, общение в Viber и Facebook Messenger. В таком режиме он работает сутки, показывая 4 часа активного экрана. В зависимости от набора используемых приложений время работы может отличаться как в большую, так и меньшую стороны. От 0 до 100% смартфон заряжается примерно за 1:20, при этом за первые полчаса можно получить около 50% заряда, за час – 80-90%. С учетом характеристик ЗУ и заявленной поддержки Quick Charge 3.0 скорость зарядки не максимальная, но Xiaomi всегда «подрезает» этот параметр.

Настройки энергосбережения включают три профиля: отключено (отсутствие каких-либо оптимизаций), стандартный (ограничение доступа приложений к GPS и интернету в режиме сна, кроме разрешенных программ) и повышенный. Последний может быть актуален, например, для отпуска, когда вам не нужны постоянные уведомления или вы находитесь в роуминге и фактически не пользуетесь связью – можно много фотографировать и пользоваться навигацией, при этом заряда хватит на день.

Камеры

Основная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп, оснащается четырехосевой системой оптической стабилизации, двухтонной вспышкой, объективом из шести линз со светосилой f/2.0 и прикрыта сапфировым стеклом. Для обработки изображений используется ISP от Qualcomm, есть фазовый автофокус, алгоритмы улучшения фотографий, сделанных в плохих условиях освещенности. Съемка видео: 4K/30fps, 1080p/30fps, 720p/30fps.

Фронтальная камера разрешением 4 Мп отличается увеличенным размером пикселей (2 мкм), широкоугольным (80 градусов) объективом со светосилой f/2.0. Съемка видео: 1080p/30fps.

Приложение камеры обладает простым интерфейсом – на главном экране есть клавиша спуска, кнопка переключения в режим съемки видео. Касанием можно указать объект, на котором нужно сфокусироваться, тут же вращая появившееся кольцо можно скорректировать экспозицию. Съемки по касанию нет, но если сфокусироваться на объекте и нажать на появившееся кольцо еще раз, тогда смартфон сделает снимок. Свайпами вверх/вниз и вправо/влево можно получить доступ к цветовым фильтрам и остальным режимам съемки (панорама, тилт-шифт, рыбий глаз).

Есть полностью ручной режим съемки. Он позволяет настроить ISO (100-3200), выдержку (1/1000 – 32 сек.), фокусное расстояние и баланс белого (авто/дневной/теплый/холодный/облачный). Для ручной фокусировки доступна функция фокус пикинг, как в беззеркальных камерах – резкие края объектов подсвечиваются красным.

В сложных условиях съемки или при съемке макро смартфон не всегда «ловит фокус» правильно или быстро, а с ручной фокусировкой вы наверняка сможете получить резкий снимок.

Примеры HDR-фотографий

Вполне ожидаемо, Mi 5 делает отличные кадры днем – в идеальных условиях съемки с флагманами A-брендов могут соревноваться не только китайские флагманы, но даже середнячки с неплохими камерами. В таких условиях смартфон снимает максимально быстро, автоматика правильно определяет баланс белого, снимки получаются удачными.

Со съемкой в плохих условиях все немного хуже – увеличивается время фокусировки, важно хорошо фиксировать телефон в руках. Несмотря на появление шумов и падение детализации получить хороший кадр все равно возможно, просто лучше сделать пару лишних фото. В таких случаях разница между Galaxy S7 или LG G4 будет заметна. С учетом цены обе камеры смартфона снимают хорошо.

Примеры фотографий фронтальной камеры

Примеры съемки видео в разных режимах.

Операционная система и оболочка

Mi 5 работает под управлением фирменной MIUI 7.2, основанной на Android 6.0. Субъективно, функциональность MIUI не слишком изменилась со времен 5 и 6 версий оболочки. Организация рабочего пространства стандартна для многих производителей: программы размещаются на рабочих столах и складываются в папки, выделенного меню приложений нет. Интерфейс позволяет быстро раскладывать иконки по папкам, перемещать их между рабочими столами (для этого нужно зайти в настройки рабочего стола и выбрать пункт «Сортировка»).

Поддерживаются темы оформления. Они меняют вид значков, оформление встроенных приложений (телефон, календарь, панель уведомлений, настройки), обои, а также системные шрифты. Можно использовать как темы из фирменного магазина приложений, так и скачанные из сторонних источников. Наличие большего каталога тем можно отнести к преимуществам MIUI, ведь несмотря на относительно пестрый внешний вид «из коробки», в пару кликов можно получить оформление, схожее со стоковым Android, например.

Экран блокировки позволяет быстро запустить камеру, на него выводятся уведомления приложений. Свайпом вниз по рабочему столу вызывается шторка уведомлений, справа от нее, на отдельном экране находятся переключатели модулей, режимов и т.д. (порядок настраивается).

Меню настроек тоже очень сильно переработано по сравнению со стандартным Android. В него добавлено много новых пунктов и подуровней. Есть тонкая настройка уведомлений. Можно выбрать, будут ли отображаться в статусной строке иконки уведомлений приложений, какие уведомления будут попадать на экран блокировки, какие будут «всплывающими» (в виде карточки в верхней части экрана), настраивается выбор приложений по умолчанию (например, всегда использовать сторонний проигрыватель/браузер/галерею вместо системных), поведение клавиш, светового индикатора, режима «не беспокоить», работа программ в фоновом режиме и так далее. Огромный простор для любителей «покопаться».

Часть функций пересекаются со стандартными Android, но в MIUI они реализуются независимо, что-то появляется раньше, что-то позже. Например, тонкая настройка уведомлений, разрешений для программ появилась в MIUI раньше, но режимов энергосбережения Doze из чистого Android тут нет. Все хоть сколько-то актуальные аппараты Xiaomi работают под управлением MIUI 7.2 или 7.1, при этом функциональность системы не зависит от версии Android, на которой она основана.

Вы просто не умеете ее готовить…

Из-за того, что MIUI является «вещью в себе», у части пользователей могут возникнуть вопросы и даже раздражение. Например, по умолчанию система настроена так, что вы не можете устанавливать приложения из Google Play по 3G – чтобы включить эту возможность нужно заглянуть в настройки приложения «Загрузки». Из-за настроек энергосбережения могут не приходить Push-уведомления и так далее – новичкам в MIUI, которые хотят разобраться что к чему, скорее всего придется заглянуть на тематические форумы.

Отдельная тема – прошивки. Существуют «китайские» и «глобальные». Первые устанавливаются по умолчанию на почти все аппараты, в них есть только два китайских языка и английский, нет сервисов Google, кириллица выглядят не так красиво, как латиница, есть набор предустановленных программ для китайского рынка. Жить с такой прошивкой можно, сервисы Google устанавливаются в «пару кликов», можно установить тему с подходящим шрифтом и так далее. На базе этих прошивок создаются локализованные варианты от фанатских сообществ (MIUI.su, MiuiPro, miui.eu) – разработчики удаляют лишний софт, добавляют локализацию, сервисы Google.

«Глобальные» прошивки содержат полный набор системных языков, сервисы Google, в них меньше ненужных программ, ориентированных на китайский рынок. В целом, использование смартфона Xiaomi на «глобальной» прошивке мало чем отличается от использования Samsung, купленного в «Алло». Среди смартфонов производителя есть модели (Redmi Note 2, Mi4i, Redmi Note 3 Pro), которые официально продаются не только в Китае, но и в Индии – для них, как правило, есть «глобальные» прошивки от производителя.

Для Mi 5 доступны оба типа прошивок и обе на момент написания обзора содержат достаточное количество глюков, в разной степени влияющих на комфортность использования (самый раздражающий из замеченных – плохо работающий автоповорот дисплея в YouTube, еще – не всегда срабатывающая клавиша Home и сканер отпечатков). Почти все Xiaomi «сыроваты» на старте продаж и пару месяцев компания тратит на доведение их до ума. Инструкции по перепрошивке (в случае необходимости) можно найти на тематических форумах. С уверенностью можно сказать, что позже для смартфона также появятся сборки CyanogenMod, AOSP и другие. Подобные нюансы использования нужно учитывать выбирая Xiaomi.

Редакция благодарит магазин Xiaomi.ua за предоставленный для тестирования Xiaomi Mi 5