Resident Evil 7: Biohazard — Добро пожаловать в семью

Capcom наконец-то придумали, как осовременить одну из самых культовых игровых серий: Resident Evil образца 2017 года это жестокая, кровавая и чертовски страшная новая глава всеми любимой истории. Теперь c VR.

Resident Evil 7: Biohazard Жанр Survival horror

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики Capcom

Издатель Capcom

Официальный сайт, Steam

Добрый десяток лет в Capcom толком не понимали, что делать с постепенно изживающей себя серией Resident Evil. Вышедшая в 2005 году четвертая часть игры подвергла игровой процесс серьезным изменениям, и несмотря на значительные отличия от оригинальной трилогии, сразу же стала культовой. А вот дальше разработчики ударились в не совсем удачные эксперименты, выпустив поочередно откровенный шутер, пачку портативных поделок, несколько переизданий и монструозную сборную солянку под цифрой 6, после которой даже самым ярым фанатам стало очевидно, что эта игровая вселенная угасает едва ли не быстрее, чем ее киноадаптация. К счастью, продолжительные поиски все-таки принесли свои плоды — Resident Evil 7: Biohazard стала тем чудом, которое не только спасло любимую серию, но и с большой долей вероятности будет определять дальнейшее направление развития для всего жанра.

Игровую формулу в очередной раз обновили: на этот раз перед нами очень кинематографичный survival horror с видом от первого лица, лишившийся большинства устаревших механик, годами кочевавших из одной части Resident Evil в другую, но сохранивший самое главное — атмосферу и дух серии. Разумеется, новый подход кому-то может и не понравиться, но большинству переживать нечего — мрачная усадьба и ее смертоносные обитатели, постоянная нехватка амуниции, менеджмент ресурсов, сохранения в безопасных зонах, чудаковатые головоломки и запоминающиеся сражения с боссами, все как мы любим. Заброшенная ферма семьи Бейкеров, может, и уступает поместью Спенсера в вычурности интерьера и сложности головоломок, но зато пугает гораздо сильнее. Resident Evil 7 на самом деле может с легкостью претендовать на звание самой страшной части сериала, напоминает она смесь из Техасской резни бензопилой и Alien Isolation с легким налетом Ведьмы из Блэр, а что может быть лучше?

Завязка у игры в духе классических фильмов ужасов — странное сообщение от пропавшей три года назад жены приводит Итана Уинтерса на заброшенную луизианскую ферму. Поговаривают, что в ее окрестностях уже несколько лет пропадают люди, да и обстановка внутри не обещает ничего хорошего, но Итан твердо намерен докопаться до правды. Довольно скоро бедолага узнает, что ферма вполне себе обитаема, а ее хозяева так сильно любят любопытных туристов, что с большим удовольствием принимают их в семью. Процесс в основном состоит из отрубания конечностей, пыток и поедания зараженных внутренностей, так что неудивительно, что Итан по достоинству энтузиазм семейства Бейкеров не оценил и при первой же возможности попытался улизнуть.

Первые несколько часов на ферме способны вывести из равновесия даже самого бывалого игрока — безоружный Итан мечется в поисках выхода по незнакомому дому, то и дело натыкаясь на запертые двери, пытаясь при этом не попасться на глаза безумным (и в какой-то степени бессмертным) членам семейки Бейкер. Вид из глаз, естественным образом ограничивающий зону видимости, пришелся как нельзя кстати, теперь приходится постоянно крутить головой из стороны в сторону, всматриваясь в темные углы, ощущение “оно у меня за спиной, да?” не покидает ни на мгновенье. Поддержанию напряжения, как ни странно, больше способствует не картинка, хотя она в Resident Evil 7 находится на высоком уровне, а звук. И мы говорим не просто о гнетущей звуковой дорожке или потусторонних вздохах, этого добра навалом в любом инди-хорроре. Словами описать то, как в игре звучит окружение, очень сложно, это нужно прочувствовать. Причем звуки одновременно пугают (невовремя подвернувшаяся под ноги скрипучая половица несколько раз вызывала у меня предынфарктное состояние) и помогают выживать в условиях постоянной темноты. Со временем на уши начинаешь полагаться едва ли не больше, чем на глаза, и учишься через стену определять вражескую позицию с точностью до метра. Разумеется, тут же возникают ситуации, когда противник появляется бесшумно, за что ты искренне благодаришь разработчиков различными нецензурными словами во время панического отступления по темным извилистым коридорам.

Появление в арсенале Итана оружия сперва на геймплей особо не влияет — Бейкеры все еще бессмертны, пара обойм в голову может лишь ненадолго вывести их из строя, так что стрелять особого резона нет, лучше приберечь патроны на потом, они вам понадобятся. Приходится все так же играть в прятки, передвигаясь по дому чуть ли не ползком и гадая — выскочит ли из-за угла папаша, пока ты занят разгадыванием очередной головоломки, или нет. Загадки, к слову, выполнены в традиционном для серии духе, но выглядят несколько примитивно, долго ломать над ними голову не придется, как и блуждать по ферме в поисках непонятно чего — следующую цель Итану явно озвучивают по телефону, так что не ошибетесь. Не заблудиться помогают и видеокассеты, раскрывающие историю тех, кто попадал в лапы Бейкеров до Итана. Они не только поддерживают атмосферу, но и выполняют более практическую задачу — знакомят игрока с новой зоной, которую ему предстоит посетить.

Ближе к середине игры появляются покрытые черной слизью человекоподобные твари, на которых вы в основном и будете расходовать боезапас. В это же время градус ужаса начинает постепенно сходить на нет. Плесневики пугают только первые несколько раз — они, в отличии от Бейкеров, не вызывают чувства беззащитности и уязвимости. Это предсказуемые и тупые твари, разобраться с которыми можно без особого труда — бери пушку помощнее, стреляй в голову, экономь амуницию для схватки с боссами. Последних нельзя назвать очень сложными, но запомните вы их надолго, это я вам гарантирую. Оказаться запертым в одной клетке вместе с психопатом, вооруженным двойной бензопилой, или убегать по полусгнившему дому от паукообразной старухи, которая никак не хочет сдохнуть, хотя вы израсходовали на нее весь боезапас — ну разве не здорово?

К сожалению, чем дальше вы удаляетесь от фермы, тем меньше в игре остается survival и тем больше приходится полагаться на огнестрельное оружие. Игра начинает понемногу растрачивать свой шарм, превращаясь в еще один шутер с монстрами, да и жуткая девочка Эвелина оказывается забитым штампом. А я-то уж было понадеялся, что хотя бы на этот раз корпорацию Амбрелла и ее очередное биологическое оружие оставят за кадром. Но нет, название игры обязывает, никуда от этого не денешься, еще и вымученное камео для фанатов в конце приберегли, куда же без него.

Для игроков с железными нервами разработчики припасли приятный подарок — игра поддерживает PlayStation VR, причем речь идет не о каких-то дополнительных эпизодах, пройти в шлеме ее можно целиком. Картинка немного страдает, но это с головой компенсируется глубиной погружения в происходящее — страшно до чертиков. Лично мне хватило пятнадцати минут, чтобы понять, что я без таких экстремальных развлечений как-то обойдусь.

В целом игра вышла отличной, обновленный геймплей вдохнул в Resident Evil новую жизнь, это, вне всякого сомнения, лучшее, что происходило с серией со времен четвертой части, и один из самых впечатляющих хорроров последнего времени. Что касается возникших к сюжету претензий, то это скорее субъективный момент, лично мне вирусы Амбреллы уже набили жуткую оскомину, и я предпочел бы, чтобы игра ограничилась особняком Бейкеров. Верных же поклонников Корпорации Зла развязка, уверен, порадует, равно как и появление на экране определенных персонажей.



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