Shadow Tactics: Blades of the Shogun – крадущиеся в ночи

Вот так и поверишь в переселение душ. Несмотря на кардинально иной сеттинг и 18 лет разницы между релизами, тактическая stealth-стратегия Shadow Tactics: Blades of the Shogun выглядит и играется как духовная наследница легендарных Commandos: Behind Enemy Lines.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun Жанр stealth/тактическая стратегия

Платформы Windows, macOS, Linux

Разработчики Mimimi Productions

Издатель Daedalic Entertainment

Сайты shadow-tactics.com , Steam

Япония времен сёгуната. Последние из мятежников разбиты, страна вступила в эпоху мира и благоденствия. Но враги не хотят мириться с поражением. Слухи о загадочном Каге-сама, собирающем войска для нового восстания, доходят до сёгуна и он поручает своему верному самураю Мугену выяснить серьезность угрозы. Муген обращается к старым друзьям и отправляется на разведку.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – тактическая stealth-стратегия, в которой вы будете управлять пятеркой специальных агентов сёгуна. У каждого из них собственные умения и лучше всего они работают в связке с другими бойцам.

Наемник Хаято – синоби. Он умеет забираться на крыши с помощью кошки, умело пользуется сюрикэном, может отвлечь стражников броском камня. Самурай Муген переносит тяжелые предметы, а также по два трупа за раз, мощным круговым ударом способен сразить сразу трех врагов и единственный, кто может в одиночку вступить в противостояние с другим самураем и выйти из него победителем. Юная Юки – прирожденная воровка, кроме того, она тоже умеет лазить по крышам, а еще девочка ставит смертельные ловушки и заманивает в них врагов с помощью свистка. Артистичная Аико может заставить врагов расчихаться в самый неподходящий момент, к тому же она единственная умеет переодеваться в украденную одежду и забалтывать стражу. Старик Такума – смертоносный снайпер и пиротехник, вооруженный бомбами, а еще у него есть ручной тануки, который может отвлекать охранников.

Каждый из бойцов неплох и сам по себе, но, учитывая сложность заданий, в одиночку им точно не справиться. Ведь стоит поднять тревогу, и на шум сбегутся все охранники, появятся новые патрули, и задача станет еще сложней. К тому же, запас жизни у ваших агентов очень невелик, так что вступать в прямую конфронтацию с противником крайне не рекомендуется.

Если вы помните Commandos: Behind Enemy Lines и всю серию игр Commandos, то геймплей Shadow Tactics: Blades of the Shogun покажется вам знакомым. Здесь мы точно так же учитываем направление взгляда стражников, отслеживаем конусы видимости, запоминаем маршруты патрулирования и временные задержки, стараемся избегать вражеских офицеров. Каждый уровень – это сложнейшая, на первый взгляд практически не разрешимая головоломка, настоящий пучок перепутанных проводов. Ваша задача – найти слабое звено и, потянув за него, распутать шаг за шагом весь узел. И если для этого одному из героев придется проползти половину уровня, чтобы снять часового в другом углу карты и открыть проход второму персонажу – значит, так тому и быть. Медленно и неторопливо, пробуя разные комбинации умений, перегружаясь и пробуя вновь, и еще раз, и чуть-чуть по-другому, и в другом месте и еще с десяток раз. Иногда решение очевидно и лежит на поверхности, иногда на его поиск придется потратить с десяток попыток. На распутывание миссии в Каназава у меня ушло чуть ли не четыре часа и пара сотен перезагрузок, тем приятней было в итоге добраться до цели и выполнить задание.

Самая крутая фишка Shadow Tactics – запланированные действия. Вы можете вывести всех своих агентов, а в финальных миссиях их может быть до пяти, в разные точки карты, задать им определенные действия в режиме плана – отвлечение, убийство, перемещение и т.д., и в нужный момент запустить этот план на выполнение. Одно удовольствие наблюдать за синхронизированными действиями героев. Так можно снимать сразу несколько часовых, наблюдающих друг за другом.

Почти каждое задание можно решить несколькими разными методами. Отравить чай мятежному даймё или вывести на позицию выстрела вашего снайпера? А может, и вовсе попытать счастья в прямой атаке? Украсть ключ у самурая или снять его с холодного трупа? Убивать врагов или нокаутировать? Выбирайте. Кроме того, на многих уровнях есть и интерактивные элементы. Можно раззадорить быка, чтобы он бросился на противников, можно уронить на непобедимого самурая сосульку, можно спустить на патруль стоящий на горке воз, сбросить бревна, камни, горшки и т.д. и т.п.

Плюс погода и время суток вносит в задания свои коррективы. Зимой за вашим шпионом остаются следы на снегу, которые могут привлечь стражников. С другой стороны, так можно заманивать их в ловушки и засады. Во время дождя ваши шаги по влажной земле разносятся дальше. Ночью нужно гасить факелы, даже выпавшие из рук убитых противников и т.д.

Несмотря на многие условности, присущие подобным играм, например, повторяющиеся по циклу действия, противники порой ведут себя весьма подозрительно. Так, стоит убрать часового, которого время от времени проверяет другой стражник, и он начнет искать пропавшего. После тревоги на уровне появляются дополнительные патрули. Мирные жители, увидев вас, зовут охранников. И т.д.

Несмотря на вид сверху и некоторую отстраненность от персонажей, в Shadow Tactics: Blades of the Shogun нашлось место неплохому сюжету, в котором есть и история о мужской дружбе, и жажда мести, и флирт между героями. За персонажами просто интересно наблюдать. Во время миссий они много болтают, раскрывая кусочки своих персональных историй. Настоятельно рекомендуем включить японскую озвучку с русскими субтитрами, это дает +100 к атмосфере и аутентичности.

Каждый уровень Shadow Tactics – это филигранно сделанная шкатулка-головоломка, разгадывая которую, вы будете любоваться окружением. Несмотря на привычный для тактических стратегий вид в 3/4, выглядит игра очень симпатично. На уровне достаточно дополнительных деталей, анимация персонажей качественная, восточный колорит на месте. Плюс здесь очень неплохой саундтрек в японском стиле.

Кроме основного задания, на каждом уровне есть скрытые миссии, за которые вы получаете нашивки. Например, пройти уровень, не приближаясь к воде, выполнить задание за ограниченное время, никого не убивать или, наоборот, снять дополнительные цели. Нечего и думать получить все нашивки за одно прохождение. Это скорее для второго-третьего захода, для истинных фанатов.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – настоящая игра-сюрприз. Скажем честно, мы не особо следили за этим проектом, тем более приятным оказалось найти здесь настоящую тактическую жемчужину. Stealth-стратегию, которая даст фору по атмосферности, погружению и адиктивности многим AAA-проектам. Если вы любите сложные игры, являетесь поклонником жанра и фанатом серии Commandos – обязательно обратите внимание на эту игру.

