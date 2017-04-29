Syberia 3: страусы земли сибирской

Почти пятнадцать лет назад французская компания Microïds и художник комиксов Бенуа Сокаль порадовали любителей приключенческих игр адвенчурой с загадочно для русскоязычного уха звучащим названием. Вместе с The Longest Journey, Syberia установила чуть ли не новые стандарты несколько было сдавшего свои позиции жанра, завоевав сердца пользователей не столько логичными загадками, масштабным сюжетом или стройной симпатичной девушкой в роли протагониста, сколько оригинальной и захватывающей атмосферой. В 2004 году появилось и продолжение – пусть Syberia 2 и смотрелась менее впечатляюще, ей удалось поставить в истории Кейт Уокер жирное и значительное многоточие. Упорные слухи о разработке ещё одной части популярной серии ходили ещё лет восемь назад, – но появившаяся в апреле 2017-го Syberia 3 не очень-то оправдала долгие ожидания поклонников.

Syberia 3 Жанр адвенчура

Платформы Windows / Mac OS / Xbox One / Playstation 4

Разработчик Koalabs / Microїds

Издатель Microїds

Сайт, страница в Steam

Напомним: в 2002 году всё началось с того, что молодая сотрудница адвокатской конторы из Нью-Йорка по имени Кейт Уокер приехала в альпийский франкоязычный городок Валадилену – вымышленный, как и весь игровой мир, – чтобы оформить договор купли-продажи местной достопримечательности и градообразующего предприятия, фабрики заводных игрушек и прочих уникальных механических автоматов. Простая вроде бы сделка обернулась для героини масштабным, дальним и судьбоносным путешествием: вместе с высокоинтеллектуальным и человекоподобным «автоматоном» по имени Оскар она отправилась на механическом поезде на поиски настоящего хозяина фабрики, эксцентричного и гениального наследственного изобретателя по имени Ганс Форальберг – который, в свою очередь, посвятил жизнь исполнению мечты: найти легендарный северный остров Сибирию, где вроде бы ещё обитают последние в мире мамонты… Пережив немало приключений в псевдонемецком Барокштадте, псевдороссийских Аралбаде, Комколзграде и в иных необычных и живописных местах, Кейт со своими спутниками достигает конечной цели – и прощается с пожертвовавшим собой Оскаром и уходящим вместе со своими мамонтами престарелым Гансом.

Начало третьей серии призвано пролить свет на судьбу собственно Кейт: оставшись одна на просторах тундры, она чуть не погибает, но её спасает караван кочевников-юколов – племени маленьких и толстеньких узкоглазых человечков, как раз совершающих ритуальную миграцию верхом на снежных страусах (да, этот новый оригинальный вид фауны призван отчасти заменить собой мамонтов, которым они даже и не очень-то уступают в размерах). Героиня приходит в себя на больничной койке в городке Вальсембор – и сразу сталкивается со множеством проблем, основная из которых – невозможность того самого маленького народа продолжать свой путь. Некие зловещие злодеи – иначе их и назвать трудно, вся злобность однозначно написана у них на лицах, – во главе с одноглазым армейским полковником и его пособницей, ещё менее привлекательной врачихой Ольгой, по каким-то причинам решили сделать всё от них зависящее, чтобы не дать юколам добраться до цели. А заодно и всячески навредить Кейт Уокер, которая, естественно, сразу берётся помогать своим друзьям и спасителям.

Сюжет Syberia 3 смотрится всё-таки довольно странно: мотивы отрицательных персонажей так и не прояснены и сводятся к причитаниям в духе «кочевникам нет места в современном мире – пусть себе осядут и заживут как все люди»; действия наших антагонистов ещё более нелепы: к примеру, солдаты могут гоняться за Кейт с автоматами наперевес, отставая буквально на несколько шагов, – но стрелять хотя бы ради предупреждения они всё-таки постесняются. С другой стороны, даже притесняемые вроде бы юколы особой к себе симпатии почему-то не вызывают: вместо того, чтобы выглядеть мудрыми и загадочными, как то подобает приверженцам шаманизма и разводчикам снежных страусов, они всю игру суетятся, подозрительно хихикают и по большей части только путаются под ногами у решающей все их проблемы Кейт. Эпического размаха, в духе самозабвенного поиска мамонтов, третьей серии определённо не хватает, как и харизматических или просто интересных действующих лиц, – пожалуй, у Dreamfall Chapters, также с несколько переменным успехом попытавшейся недавно представить продолжение классической квестовой дилогии, сценарий вышел не в пример лучше.

Конечно же, не сюжетом единым: знаменитая «сибирийская» атмосфера была обязана своим обаяниям не столько мамонтам и юколам с их причудами, сколько интересным локациям и населяющим их в первых двух сериях персонажам. Увы, и на этом фронте новинка уступает своим предшественницам: мир игры не то чтобы пуст, но ничем особо примечательным не отличается. Примерно половину времени мы проведём в замкнутом пространстве – запертыми в подозрительной лечебнице, вынужденными отсиживаться в лагере юколов за неимением пропуска в город или же вообще на пароме посреди озера. Но и после проникновения в Вальсембор и даже в конечном пункте нашего путешествия – потенциально богатом на сюрпризы постапокалиптическом Барануре – заброшенном и радиоактивном парке аттракционов, немало вдохновлённым Чернобылем и последними сериями Fallout, – интереснее не станет: локации смотрятся пусто и уныло, а большинство бродящих по городу личностей похожи друг на друга как две капли воды и ничем, кроме малозначащих реплик, поделиться с нами не могут. Хотя будут и встречи с действительно запоминающимися персонажами – такими как старый механик, его юная внучка или страдающий алкогольной зависимостью капитан парома. Ну и сама Кейт Уокер по-прежнему юна и неотразима – но это уже и так понятно.

Отчасти вина за не самую впечатляющую по меркам серии атмосферу лежит на технической составляющей: трёхмерный движок Unity выдаёт далеко не самую привлекательную, скорее даже блёклую картинку, а системные требования к «железу» выдвигает несоразмерные своим возможностям (45 ГБ места на жёстком диске – такими запросами мало кто из квестов может похвастаться). С художественной же точки зрения мы наблюдаем полное смешение стилей – фахверковые домики (!) в якобы сибирском городке соседствуют с псевдосоветской оптимистической пропагандой и скульптурой, да ещё и с общим духом разрухи и упадка: возможно, такой антураж призван способствовать созданию атмосферы уныния и безнадёжности, но в тематику игры он как-то не очень вписывается. Однозначно на «отлично» можно оценить только музыку – она здесь действительно великолепна и временами заставляет закрыть глаза на не самый красочный внешний вид. Хотя это как раз и не удивительно: израильский композитор Инон Зур отвечал за оформление Syberia 2 задолго до того, как прославился своими работами в Dragon Age и других игровых блокбастерах.

Однако наиболее болезненно пронизывающий сибирский холод ожидает нас при встрече с местным интерфейсом. На то, что пользователям ПК придётся нелегко, намекает уже и предупреждение на стартовом экране, рекомендующее к применению геймпад – и почему-то сопровождаемое фразой «Пожалуйста, не выключайте приставку». Можно было вообразить, что худшего адвенчурного управления, нежели то, с которым приходилось бороться в Yesterday Origins, придумать сложно, – но Бенуа Сокалю и его коллегам это определённо удалось. Увы, мэтр французского игростроения не раз признавался, что продолжение своей самой знаменитой серии ему хочется выпустить прежде всего на консолях, – хотя текущая реализация интерфейса вызывает нарекания даже у обладателей контроллеров: согласно хотя бы Steam-страничке Syberia 3, эти настоятельно рекомендуемые авторами устройства поддерживаются лишь частично.

При помощи клавиатуры и мыши играть, в принципе, можно – но делать это очень уж неудобно. Задействовать придётся оба устройства: перемещение героини осуществляется клавишами стрелок или WASD, а вот точки интереса – выделяемые по мере нашего к ним приближения маленькими белыми пятнышками – активировать нужно будет посредством мыши. Перспектива в игре – конечно же, от третьего лица, но вот управление камерой игроку не доверено, так что ракурсы временами выдаются самые необычные, и найти правильный путь из точки А в точку Б может получиться далеко не с первого раза, особенно если на пути Кейт Уокер внезапно окажется лестница: почему-то именно этот предмет ландшафта вызывает при преодолении особые трудности. Иногда при использовании какой-либо активной точки мы переходим в режим приближённого отображения от первого лица: в этом случае движениями мышки нужно будет уже немного поворачивать камеру из стороны в сторону, пытаясь в свою очередь отыскать доступные для ещё более подробного изучения места.

Темы для разговоров с персонажами выбираются на отображающемся при клике на потенциальных собеседников «кружке» нажатием на соответствующую цифру при помощи клавиатуры или мышки – от одного до трёх: к сожалению, большего числа вариантов планом не предусмотрено, а «четвёрка» всегда отвечает за выход в основное окно игры. Диалоги пропускать не дозволяется даже при повторной их активации, – равно как и ускорить перемещение Кейт из локации в локацию (клавиша Shift отвечает за бег, но особо впечатляющего эффекта не ждите). Инвентарь, как и в предыдущих выпусках Syberia, – двойной, отдельно для предметов («I») и документов («J»); очень приятно, что среди последних можно встретить несколько совсем необязательных для прохождения книг или записок: одни из них позволят узнать побольше, например, об истории тех самых юколов, хоть в какой-то мере воссоздавая неповторимую и памятную «сибирийскую» атмосферу с её вниманием к деталям, а другие могут добавить после их изучения дополнительные реплики в разговорах с персонажами. Но вот реализация инвентаря опять-таки неудобна: ну почему, спрашивается, открыв инвентарь клавишей «I», закрыть его можно будет одной только «4» и ничем больше?..

Использование содержимого вещмешка Кейт Уокер на активных точках основного экрана осуществляется примерно тем же странным способом: одновременным выбором подобранного ранее предмета (тут уже можно пользоваться колёсиком мыши) и активной точки – «кружка», часто снабжённого обозначением доступных действий по периметру. Квестовые загадки весьма незамысловаты даже в режиме «Приключения» (второй доступный для выбора в начале игры вариант, «Путешествие», призван быть ещё проще и изобиловать подсказками). Подлежащих сбору объектов в Syberia 3 довольно мало – не более полутора-двух десятков за всё прохождение; комбинировать их не придётся, разве что рассматривать вблизи; большая часть же головоломок представляет собой механические действия с предметами, вдохновлённые даже не столько тем самым незабываемым миром заводных «автоматонов» из первых двух игр, сколько казуально-мобильными развлечениями в духе The Room: скажем, частенько нужно будет передвигать рычаги или поворачивать вентили – иногда даже интенсивными движениями мышкой по часовой стрелке или из стороны в стороны: нельзя сказать, чтобы это выглядело увлекательно или просто удобно.

К некоторым недостаткам третьей части «сибирийской» саги стоит отнести и отсутствие ручного сохранения игры – впрочем, автоматические сейвы создаются практически после каждого важного действия и никакого неудобства не доставят (если, конечно, вам посчастливится избежать встречи с попадающимися временами критическими багами, более опасными, чем банальные застревания в текстурах или периодические притормаживания даже на самых мощных конфигурациях). А вот полную русскую озвучку стоит однозначно похвалить – хотя бы за сам факт её наличия в современной игре (тем более, что английская локализация вызывает немалые нарекания своей неточностью и небрежностью).

В результате на путешествие вместе с Кейт Уокер, страусами и юколами по земле сибирийской должно уйти не менее 15–20 часов – показатель по нынешним меркам весьма даже заслуживающий уважения. Вот только немалая часть этого времени придется если и не наблюдение экранов загрузки, то на тяжёлую борьбу с управлением, прослушивание непропускаемых диалогов и добровольно-принудительные забеги из одного конца города в другой и обратно, – последнее обстоятельство особенно вынуждает сетовать на интерфейс и ностальгически вспоминать классические point-and-click адвенчуры, ещё лет так двадцать назад научившиеся переводить героя из одной локации в другую двойным кликом мыши.

Правда, нужно отдать авторам должное: за прошедшую с выхода игры неделю они выпустили уже два обновления, причём второе – весьма объёмное и, кроме прочего, убирающее и пресловутую защиту Denuvo, замедлявшую запуск игры до нескольких минут и успевшую уже благополучно взломаться. Более того – в будущем нам обещают: добавить более удобные режимы управления для клавиатуры и мыши; разрешить пропускать диалоги, пусть и только при повторном их воспроизведении; реализовать переназначение клавиш; увеличить шрифт в русской и китайской локализациях, починить способность Кейт без труда подниматься и опускаться по лестницам; ну и так далее, – в общем, отрадно видеть, что многие жалобы и пожелания игроков без внимания не остаются. А значит, игру, несмотря на все её очевидные недостатки, вполне можно порекомендовать не только фанатам серии, но и всем поклонникам жанра – вот только не прямо сейчас, а несколько позднее, после выхода всех обещанных заплаток и некоторого снижения стоимости. Пусть очередного шедевра на все времена у французов не вышло – но адвенчура средней руки тоже может быть вполне достойной внимания.



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