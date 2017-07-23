The Lions’s Song: артхаус-приключение в стиле сепии

Летом 1914 года четверо не знакомых друг с другом мужчин волею судьбы встретились в одном купе венского поезда, стремительно мчащегося куда-то далеко от их родных мест. Последние мирные дни, даже часы накануне Первой мировой, – конец целой эпохи, заслужившей на фоне последующих грандиозных катаклизмов наименование «Прекрасной». Каждому из пассажиров есть что вспомнить и чем поделиться перед тем, как попасть на фронт: сами они люди простые и незначительные, но по счастливой случайности знакомы или состоят в родстве со многими интересными и даже знаменитыми личностями из мира науки и искусства, на которые столь богата была столица Австро-Венгерской империи самого начала ХХ века. Империи, которая тоже, сама того не подозревая, доживает свои последние месяцы.

The Lion’s Song Жанр Адвенчура / визуальная новелла

Платформы Windows / Mac OS X / Linux

Разработчик Mi’pu’mi Games

Издатель Mi’pu’mi Games

Сайт, Steam

Венская независимая студия Mi’pu’mi Games, насчитывающая в своём составе нескольких бывших сотрудников именитой компании Rockstar, выпустила первую из четырёх частей своей дебютной The Lion’s Song ещё год назад, – с того времени первый эпизод завоевал немало наград в номинациях весовой категории «Инди», а теперь и вся сюжетная адвенчура обрела свою полноту и завершение. Авторы предлагают нам посетить свой родной город, но в начале прошлого столетия, – почти как в недавнем Viktor. Только теперь всё намного серьёзнее и реалистичнее, да и вместо Ф. Кафки или Н. Тесла встретиться нам предстоит с Г. Климтом, З. Фрейдом и Л. Витгенштейном, – в любом случае, венская атмосфера периода расцвета стиля сецессион (он же «модерн») воспроизведена в игре очень даже недурственно.

В немалой степени это достигается благодаря оригинальному визуальному решению: там, где некоторые другие ретро-адвенчуры щеголяют пикселями размером на пол-экрана, The Lion’s Song стремится к минимизации количества используемых цветов, почти что напоминая стандарты CGA 1980-х, только в современном HD-разрешении, – нечто вроде того, что мы видели и в знаменитой Papers, Please! или в Aviary Attorney. Все изображения проработаны вплоть до мельчайших деталей с точностью и исторической достоверностью, – при этом выполненная под сепию картинка, на которой всё многообразие палитры передаётся различными оттенками коричневого, выглядит не только стильно и убедительно, но и просто шикарно. По крайней мере, для тех, у кого «инди»-направление в сегодняшнем игродизайне со всеми его особенностями не вызывает чрезмерного неприятия. Музыкальное оформление служит созданию нужной атмосферы ничуть не в меньшей степени – что и неудивительно, учитывая, что как минимум треть или четверть всей этой истории посвящено Музыке с большой буквы.

В первых трёх частях игры перед нами разворачивается судьба трёх молодых людей, пытающихся вступить в мир высокого искусства или не менее фундаментальной науки, преодолевая все трудности и пытаясь создать и совершить собственные шедевры и открытия. «Эпизод 1 – Тишина» рассказывает историю девушки по имени Вильма: скрипачка и композитор, она отправляется на несколько дней в Альпы, чтобы попытаться найти потерянное вдохновение – и успеть завершить пьесу, с которой ей уже через неделю предстоит выступать на очень ответственном концерте. Героем второй серии оказывается не менее одарённый юный художник Франц Маркерт, обладающий удивительным даром – видеть в других людях «слои», которые образно обозначают различные аспекты и оттенки их личности, – и передавать видимое им на холсте. При этом он почему-то никак не может обнаружить свои собственные свойства характера, – и, рисуя других, пытается не только улучшить своё мастерство и добиться признания в глазах коллег и критиков, но и попытаться постичь самого себя.

В третьей части нам придётся оставить на время мир искусства и обратиться к науке: Эмма Резничек не менее талантлива, чем другие наши главные персонажи, но достичь успеха ей даже сложнее. Ведь, в отличие от музыки, математика ещё не считается занятием, пригодным для женщины, – а значит, ей нужно будет каким-то образом выдавать себя за мужчину… Наконец, в четвёртом эпизоде, озаглавленном просто «Завершение», перед нами раскрывается секрет прологов к каждой из предыдущих серий – и мы оказываемся в купе того самого поезда, везущего на фронт четверых людей, каждый из которых каким-то образом связан с Вильмой, Францем или Эммой, – а потому и помогает соединить воедино концы всех трёх главных сюжетных линий.

Акцент на повествовании делает The Lion’s Song скорее визуальной новеллой, чем обычной адвенчурой. Инвентаря здесь нет и в помине, и все проблемы, стоящие перед нашими героями, решаются, как правило, выбором реплик в разговорах с собеседниками – или же пункта назначения или объекта для взаимодействия. В первой серии мы ограничены всего лишь несколькими предметами интерьера горного домика и его окрестностей, из которых можно выбирать источники звуков в прямом смысле и вдохновения в переносном, – в дальнейшем же мы получаем в своё распоряжение карту с центром Вены, а вместе с ней и возможность посещать кафе, рынок, библиотеку и др.

К счастью, несмотря на традиционную склонность «сюжетных» игр к точному следованию строгой линии повествования, Mi’pu’mi Games действительно предоставила нам немало возможностей выбора и даже некоторые элементы нелинейности. Определённые ключевые решения, в стиле, унаследованном австрийской игрой от сериалов Telltale Games, отображаются после завершения эпизода в итоговой табличке – где можно при желании даже и переиграть отдельные непонравившиеся моменты. Косвенным образом сделанный выбор скажется и на историях персонажей других серий – а в особенности на содержании четвёртого заключительного «куплета» и на судьбе его героев. При этом с последним эпизодом в The Lion’s Song были добавлены и особые «комнаты связей», которые вознаграждают наиболее внимательных игроков, не пропускающих отсылок из одной серии в другую, экспонатами, связанными с историей Вильмы, Франца, Эммы и их друзей: мелочь, конечно, но своего рода бонус, прибавляющий интереса повторной игре – что в жанре «визуальных новелл» случается нечасто.

Первая серия The Lion’s Song предлагается бесплатно для всех желающих – стоит оценить не совсем ординарный визуальный ряд и геймплей «adventure lite», прежде чем приступать к дальнейшему знакомству с богемным миром австрийской столицы кануна Первой мировой войны. Зато в отличие от истории скрипачки, знакомство с которой вряд ли займёт у вас более получаса, эпизоды художника, математика и финальная встреча более продолжительны и способны удержать у экрана на час-полтора – и это если не стремиться к получению всех достижений и перебору всех возможных вариантов развития событий и переплетений сюжетных линий: показатель по нынешним временам вполне заслуживающий уважения. Стоит также добавить, что список поддерживаемых языков включает в себя и русский: перевод выполнен очень даже неплохо; озвучки же здесь никакой и нет. А значит, путешествие в Вену начала ХХ века можно смело порекомендовать всем любителям как стильных «интерактивных рассказов», так и несложных и атмосферных инди-приключений.



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