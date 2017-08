The Long Dark: белое безмолвие

Девственный, хрустящий под ногами снег, стелящаяся по земле поземка, небо, расцвеченное фантастическими красками полярного сияния. Далекое уханье филина, свист ветра, треск промерзших насквозь деревьев, леденящий кровь вой волков. И голод, нестерпимый, сводящий с ума голод. Это The Long Dark – ультимативный симулятор выживания от канадской Hinterland Studio.

The Long Dark Жанр симулятор выживания

Платформы Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Hinterland Studio

Издатель Hinterland Studio

Сайты thelongdark.com , Steam

Первый раз я умер просто по глупости. Обжегся во время разведения костра, не обратил внимания на рану, получил заражение крови и не сумел найти ни антибиотиков, ни антисептик. Бывает, сам себе злой Буратино.

Второй раз я тоже умер по глупости. Не рассчитал запас дров на ночь и замерз до смерти посреди безразличного леса.

В третий раз я умер от безысходности. Голод толкнул меня навстречу волку в драке за промерзший до состояния льда остов оленя. Я победил, прогнав хищника, но скончался буквально через минуту от потери крови, не успев насладиться своей добычей. Се ля ви.

The Long Dark генерирует тысячи подобных историй. Вы будете растапливать костер деньгами, потому что ни на что больше они не годятся, и радоваться каждой вздувшейся банке консервов. Вы будете убегать от волков и ложиться спать рядом с чьим-то припорошенным снегом трупом, предварительно обыскав его карманы. Вы будете сворачивать головы милым пушистым кроликам и сушить их кишки возле огня, чтобы использовать в дальнейшем. Обрывать шторы, чтобы сделать из них повязку, штопать рвущееся белье. Взламывать чужие дома, прятаться от ветра внутри брошенных машин на шоссе. Любоваться полярным сиянием и плутать в густом, как кисель, тумане. Ловить рыбу и замерзать на пронзительном ветру.

Сотрудники Hinterland Studio живут в северной части острова Ванкувер и по-настоящему влюблены в канадскую природу. The Long Dark – канадская игра про Канаду, созданная с душой и знанием дела. Да, используемый движок Unity и простенькая, местами немного мультяшная графика, не могут конкурировать по реалистичности с играми на движках CryEngine, Unreal или Frostbite, но The Long Dark берет другим – атмосферой. Да, деревья здесь зачастую состоят из двух палок, полигоны никто не прячет, освещение очень условно, а текстуры просто страшненькие. Но зато какая атмосфера! В мир игры веришь сразу и безоговорочно, а побродив пару недель по диким лесам и пустошам, начинаешь находить своеобразную суровую красоту и в этой простенькой графике.

Интересно, что при всей простоте картинки, все, что связано с погодными условиями, сделано в The Long Dark отлично. Ветер разной интенсивности, туман, влажность которого ощущается просто физически, уже упомянутая поземка, снег разной интенсивности, метель. В игре есть полноценный цикл смены дня и ночи, и погодные условия и время суток существенно влияют на ваше состояние, а при плохой видимости нельзя, например, зарисовать на карту найденные вами ориентиры.

Вся одежда, которую можно надевать на себя несколькими слоями, имеет параметры защиты от низкой температуры и от ветра, характеристики намокания и промерзания. Логично, что мокрая или промерзая одежда защищают от мороза хуже. Мало того, от погоды зависят успешность разведения и поддержания огня, так что стоит искать защищенные от порывов ветра ниши или хотя бы подветренную сторону холмов и строений. Надетая на вас одежда со временем портится, и если вы вступаете, например, в схватку с волком, даже выйдя из нее победителем, рискуете остаться в рванье. Естественно, одежду можно чинить с помощью швейных наборов и ткани, но для этого нужно иметь эти компоненты, время и теплое, защищенное место, где можно заняться ремонтом. Кстати, в темноте, которая в игре просто кромешная, чинить одежду и создавать предметы нельзя.

Важнейшая составляющая выживания – умение разжигать и поддерживать костер, так что неудивительно, что существенную часть вашего груза, который влияет на скорость перемещения, потерю калорий и усталость, составят дрова, топорик для их добывания и разные горючие жидкости для разведения костра. Так что считаем спички, подбираем хворост и не забываем готовиться к ночи.

Костер важен и для приготовления пищи, мясо с падали или подстреленную дичь (патроны и стрелы здесь на вес золота), стоит перед употреблением обработать, вздувшиеся консервы прокипятить и т.д. Да и вообще, горячая еда помогает бороться с холодом, травяной чай дает бонусы к отдыху, а кофе согревает и снимает усталость. Ну и не стоит забывать о необходимости топить снег и кипятить воду. Плюс не лишними будут и чаи из разных лечебных растений.

Все действия в The Long Dark потребляют определенное количество калорий, будь то заготовка дров или даже сон. Так что очень скоро вы научитесь считать калории не хуже какого-нибудь адепта ЗОЖ. Сладкие газированные напитки – это и жидкость, и калории. Мясо и печенье вызывает жажду. Воду стоит обеззараживать перед употреблением и т.д. и т.п. Отдых не менее важен, так что пользуемся любым случаем, чтобы выспаться, не забываем чинить походный матрас и раскладывать его возле костра.

Холод, голод, жажда, усталость, ранения, обморожения, ожоги, растяжения – The Long Dark бросает игроку настоящий вызов. Но страшней всего хищники. Отбиться от волков, размахивая топориком, просто нереально. Иногда отогнать зверей помогает костер и факел, отвлечь волков можно, если бросить им кусок мяса. Вообще, ваша привлекательность для хищников зависит от запаха. Если вы только что разделали тушу оленя и пахнете кровью – ждите гостей. Конечно, гарантированное решение проблемы, позволяющее к тому же разжиться свежей волчатиной (мясо есть мясо) – винтовка или лук. Но, как уже говорилось выше, патроны здесь огромная редкость, а для того, чтобы собрать лук и стрелы, нужно иметь соответствующие компоненты и инструмент.

Мир The Long Dark – это 50 квадратных километров канадских лесов и гор, перемежающихся редкими поселениями и железной дорогой. И никаких живых людей, по крайней мере, в режиме Выживания. Ваша задача в данном режиме – выжить как можно дольше, никакой определенной цели здесь нет. Путешествуйте из области в область, собирайте припасы, обзаводитесь оружием, делайте промежуточные склады. На уровне сложности Пилигрим хищники не составят особой проблемы, а вот в режиме Незваный гость вы вряд ли протянете и пару дней. Всего в игре семь связанных друг с другом областей разной сложности и насыщенности интересными объектами.

Кроме того, в игре есть и режим испытаний — особо сложных миссий с определенными начальными условиями. В одной из них, например, вас будет преследовать огромный медведь-убийца, чтобы справиться с ним, необходимо добраться до отдаленной избушки в лесу и найти там мощную винтовку. В другом испытании вы должны подготовиться к чудовищной снежной буре, собрав за тридцать дней как можно больше припасов.

Режим выживания появился в The Long Dark еще в сентябре 2014 г., когда игра вышла в Steam Early Access в статусе pre-release Alpha. С тех пор проект разошелся тиражом в 1,1 млн. копий и получил более 100 обновлений. И вот 1 августа 2017 г. Hinterland Studio объявила о выходе финальной версии игры, которая включает в себя первые два (из пяти) эпизода кампании Wintermute – Do Not Go Gentle и Luminance Fugue. По словам разработчиков, в этих эпизодах примерно 15 часов геймплея, хотя никто не мешает вам задержаться здесь подольше.

В отличие от Survivor Mode, в Wintermute нет перманентной смерти и в случае гибели вам предложат загрузиться с последнего сохранения. Wintermute рассказывает историю пилота Маккензи и его знакомой (бывшей жены?) Астрид, чей самолет упал в отдаленном районе Большого Медвежьего острова. Герои разделились, и пока Маккензи приходил в себя после катастрофы, Астрид куда-то ушла. Мужчине необходимо выжить, найти подругу и понять, что вообще произошло с его самолетом и миром.

Дело в том, что события The Long Dark происходят после определенной глобальной катастрофы, оказавшей влияние на весь мир. Кроме того, нечто странное произошло в момент падения самолета, все электронные приборы (и, кажется, не только в аэроплане) вырубились. The Long Dark – это взгляд на апокалипсис не с точки зрения горожанина, к чему мы привыкли по многим играм и фильмам, а от лица жителей канадской глубинки. В сюжетном режиме вам необходимо выполнять цепочку заданий, в том числе общаться и завоевывать доверие NPC, которые будут направлять вас дальше и дополнять историю игрового мира.

Hinterland Studio не планирует бросать The Long Dark после релиза. Нас ждут еще три части сюжетной кампании и обновления Survivor Mode. Но уже сейчас в The Long Dark есть много такого, что вы не встретите в других играх. Выслеживание зверей по следам, крафтинг с предварительной подготовкой компонентов, система умений, улучшающихся при использовании или благодаря чтению специальных книг, охота и рыбалка, разные погодные и климатические условия. Даже если вам кажется, что вы уже все в этой игре видели, она найдет, чем удивить вас. Интересной локацией, еще одним кусочком истории, еще одним необычным применением предметов. И, конечно же, своей невероятной атмосферой.

The Long Dark – самый атмосферный, самый реалистичный и самый захватывающий симулятор выживания из когда-либо выпущенных. Если вы хотите проверить себя – попробуйте выжить в этом Белом безмолвии.

