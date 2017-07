The Surge: кибермазохизм

Пока Хидетака Миядзаки размышляет о том, что делать с наследием линейки Souls, Deck13, кажется, всерьез решили занять пустующую нишу. Их второй проект, вдохновленный горячо любимой игроками серией, оказался на голову выше скучной Lords of the Fallen.

The Surge Жанр Action/RPG

Платформы PC,PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Deck13 Interactive

Издатель Focus Home Interactive, СофтКлаб

Сайт, Steam

Сеттинг — это первое, что немцы в The Surge сделали правильно. Все мы очень любим темное фэнтези, но согласитесь, оскомину все эти зомби, драконы и мимики уже успели набить, и годик-другой мы вполне сможем без них обойтись.

The Surge предлагает заглянуть в недалекое будущее. Земля переживает экологическую катастрофу, спасти от которой, как нам рассказывают во вступительном ролике, может только проект Resolve корпорации Creo. Потом, правда, окажется, что побочных эффектов у проекта немного больше, чем рассчитывали создатели, и он постепенно отравляет человечество, но это уже нюансы. Creo — компания разносторонняя, и помимо биологического направления, она серьезно занимается и другими исследованиями, в том числе помогает людям с ограниченными возможностями встать на ноги, в прямом смысле этого слова. Причем она не только выдает им экзоскелеты, но и принимает после этого на работу. Именно последнее подкупило парализованного ниже пояса главного героя игры.

Правда, буквально сразу же после прибытия бедолаги в исследовательский центр Creo всё покатилось к чертям, начиная с того, что экзоскелет соединили с телом безо всякой анестезии, и заканчивая толпами механизированных зомби, которыми кишат здешние коридоры. Не растерявшись, Уоррен хватает первую попавшуюся арматурину и отправляется разбираться в происходящем с помощью проверенного способа — методичного расчленения сотрудников Creo, агрессивных квадрокоптеров, плавильных станков и прочей машинерии.

И вот эта часть, которая про расчленение, лучшее, что есть в The Surge. Игра, правда, не до конца определилась с тем, какую именно из вселенных FromSoftware она хочет копировать, поэтому копирует сразу обе. Получается эдакий Blood Souls (или Dark Born, если вам так больше нравится) с роботами. Ветераны будут чувствовать себя как дома — запутанные локации полны секретов, тайных проходов и срезок, сокращающих обратный путь к медотсеку, здешнему варианту костров. Враги не только бесцельно бродят по округе, но и скрываются в засадах, выжидая момента, чтобы ударить в спину, а собранные с них души…простите, металлический лом, остается на месте гибели персонажа, ожидая вашего возвращения. Вот только совершенно неуместный в играх такого плана таймер, позаимствованный из Lords of the Fallen, делает возвращение к телу немного проблематичным. Изначально у вас есть две с половиной минуты до того, как лом окончательно исчезнет, продлить это время можно, убивая противников, что в теории должно увеличивать шансы, но на практике игра заставляет вас рисковать и спешить там, где нужно действовать осторожно и неторопливо.

Вообще, спешка в The Surge — это враг пострашнее вооруженного кувалдой рабочего зомби, и не только потому, что она заставляет ошибаться, но и из-за того, как в игре работают бои. Начнем с того, что комбо и добивания здесь чудо как хороши, львиную долю удовольствия от боев ты получаешь именно из-за них. А вот возможности кругами бродить вокруг противника, выжидая того момента, когда у него иссякнут силы или он потеряет равновесие, с силой приложившись о ваш щит, в игре нет. Блокировать-то можно, но защитная стойка вытягивает выносливость, да еще и передвигаться в это время Уоррен не может. Время для атаки тоже приходится рассчитывать с ювелирной точностью, поскольку эффект у контратак в игре разрушительный. Хотя и без контратак противник может расправиться с игроком с помощью буквально одного-двух попаданий.

По задумке разработчиков, вы должны вовремя ставить блок, чтобы защищаться от обычных ударов, а от атак, пробивающих блок, уходить с помощью прыжков и приседаний, вот только атаки эти обозначены ровным счетом ничем, так что задумка вышла провальной. У каждого вражины в арсенале несколько типов ударов и определенные паттерны поведения, переключающиеся в зависимости от действий игрока, все это нужно заучивать для того, чтобы уметь провоцировать врага совершать нужные вам атаки и по первым кадрам анимации угадывать, как сейчас будет бить противник, чтобы суметь контратаковать или уклониться.

Звучит очень естественно и правильно, вот только реализация, как бы это помягче сказать, подвела. Начнем с того, что в совершенно одинаковых ситуациях противник может себя вести по-разному, ваш блок работает только против взятого в цель врага, а в момент начала анимации удара делать что-то зачастую бывает уже поздно. Поэтому лучшая стратегия выживания здесь — серия быстрых ударов и отскок на безопасное расстояние. Работает как с рядовыми врагами, так и с боссами.

Причем, как мы уже говорили, типы атак и и их эффекты никак не обозначены и поэтому каждый новый встреченный враг очень часто означает гибель Уоррена. А потом еще одну. И еще. И так до тех пор, пока вы не выучите все его приемы, не объединенные какой-либо логикой. К примеру, таранную атаку здоровенного лба в экзосклете вы заблокировать можете, а вот режущий удар в район груди уже нет. Как об этом узнать? Рискнув заблокировать то, что выглядит как верная смерть и попытавшись поставить блок против визуально слабого удара, в итоге снимающего почти всю вашу жизнь. Там, где Dark Souls работал через “ага, я понял что я делаю не так!”, The Surge спотыкается о “вашу мать, ну как так-то”.

Отдельного упоминания заслуживает оружие — его здесь пять видов, от слабого и быстрого до мощного, но медленного. Чтобы добиться максимальной эффективности, приходится не только улучшать оружие, но и прокачивать навык владения им, что может сыграть с вами злую шутку. К примеру, стоило мне привыкнуть к здоровенному куску обшивки робота, который я приловчился использовать в качестве меча, как на пути встретились непробиваемые в лобовой атаке роботы, единственное уязвимое место которых находится сзади. В чем проблема? В том, что персонаж замахивается дольше, чем поворачивается робот. Решение? Трехчасовой забег для прокачки коротких клинков и сбора деталей для их улучшения.

Кстати, о сборе материалов. The Surge в этом плане очень честная игра — при соблюдении определенных условий игрок может заполучить любую часть экипировки противника, нужно лишь накопить энергию и отсечь соответствующую часть тела добивающим ударом. Все максимально прозрачно, вы сразу видите, кого из врагов можно быстро убивать ударами в подсвеченные уязвимые места, а с кем стоит повозиться. Прокачка добытой таким образом брони выглядит так же — собираем нужные части, разбираем их на составляющие, которые идут на апгрейд. С навыками еще проще. Собранный лом просто вливается в экзоскелет, повышая уровень его заряда, что влияет на количество и качество носимой экипировки и открывает доступ к новым ячейкам для модулей, которые в игре выступают в качестве активных навыков и пассивных умений. Да-да, приходится выбирать между толщиной брони, количеством медпакетов и, к примеру, сканером, сигнализирующим о лежащем поблизости секрете. Есть в игре и дрон-помощник, которого можно научить различным приемам; практической пользы от него не то чтобы много, но хоть врагов позволяет вытаскивать с насиженных позиций по одному, и на том спасибо.

Манера подачи сюжета в The Surge немногим отличается от серии Souls, о происходящем приходится догадываться по редким диалогам да найденным аудиодневникам. Я, правда, был слишком занят разборкой враждебных тварей на части, чтобы проникнуться глубиной сюжета, но будем честными, игра-то про механику, не про историю. Вам интересна подковерная борьба за бюджет между начальниками исследовательских отделов Creo? Я так и думал. То же касается и встреченных по пути людей. Кто вообще будет переживать о судьбе персонажей, с которыми ты большую часть времени общаешься через интерком или видишь их мельком, пробегая по своим делам?

Назвать The Surge претендентом на трон великой и могучей Dark Souls язык не поворачивается, ей еще есть куда расти, да и ошибок в игровом дизайне Deck13 допустили немало, но вот ведь какая штука, несмотря на все минусы, игра затягивает и не вызывает зевоту, как это было с Lords of the Fallen, а удовольствие от поверженного противника, о которого ты последние полчаса бился как рыба об лед, сильно выше среднего, что уж говорить о боссах. Сбор экипировки вообще отдельный разговор, дизайн костюмов лично у меня вызвал настоящий восторг. Да и вообще, о чем мы говорим, всем поклонникам серии Souls играть обязательно, других достойных вариантов все равно нет. А вот более казуальным игрокам, желающим всласть пошинковать роботов, пожалуй, стоит обойти игру стороной, поберегите нервы.



