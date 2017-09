В середине XVII века республика Соединённых провинций, будущие Нидерланды, являлась самым процветающим государством Европы. Гражданам страны предоставлены небывалые религиозные свободы, процветают искусство и наука, Лейденский университет становится центром притяжения для просвещенных людей всего мира. Соединенные провинции богатеют, государство с населением в 1,5 млн. человек может позволить себе стотысячную наемную армию. На этом фоне в ноябре 1636 г. в Харлеме, городке в 20 км от Амстердама, начинается финальный этап тюльпаномании – того, что ученые XX века назовут первым в новейшей истории экономическим пузырем. К сожалению, мелодрама Tulip Fever совсем не об этих событиях.

Tulip Fever / «Тюльпанная лихорадка» Жанр мелодрама

Режиссер Джастин Чадвик

В ролях Алисия Викандер (София), Дейн Дехаан (Ян ван Лоо), Кристоф Вальц (Корнелис Сэндвурт), Холлидей Грейнджер (Мария), Джек О’Коннелл (Виллем), Кара Делевинь (Генриетта), Джуди Денч (аббатиса), Том Холландер (доктор Сорг) и др.

Студии Worldview Entertainment, The Weinstein Company

Год выпуска 2017

Сайт IMDb

Нет, сами тюльпаны, фьючерсные контракты на них, тюльпанные биржи и прочая атрибутика цветочной лихорадки, причины которой до конца не объяснены и по сей день, в картине присутствуют. Как и знаменитая легенда о незадачливом моряке, съевшем целое состояние. Мало того, события, связанные со спекулятивной торговлей луковицами тюльпанов (кстати, многоцветие тюльпанов XVII века – это болезнь, многоцветие XXI века – селекция), являются поворотными для сюжета картины. Проблема в том, что все, связанное с тюльпаноманией, показано в Tulip Fever настолько сумбурно и хаотично, что разобраться в нюансах этого явления совершенно невозможно. Здесь это не более чем фон, на котором происходят события, таким же фоном могла бы быть и чума, бушевавшая в Соединенных провинциях в это же самое время, о чем авторы, кстати, предпочли забыть.

Перенесите действие фильма в XXI век, замените тюльпаноманию на майнинг биткоинов, кстати, такое сравнение в ходу среди современных голландских политиков, – и ничего не изменится. Так что, если вас привлекает в исторических драмах собственно история – постарайтесь избегать этого фильма. В Tulip Fever красивые платья и декорации (хотя то, что это не Амстердам, видно с первого взгляда), вот только это совсем не исторический фильм, а любовная драма, правда, и здесь далеко не все хорошо.

Проблема в том, что несмотря на участие в фильме великолепных актеров, между персонажами не ощущается совсем никакой химии. Даже между страстными любовниками не заметно чувств, той самой лихорадки, вынесенной в заглавие. Они красивы, но стерильны. Алисия Викандер, кажется, была более живой в роли андроида Авы в Ex Machina, чем в роли Софии в Tulip Fever. Да, здесь она красива той самой портретной красотой, свойственной голландской живописи, но совершенно холодна. Ее партнер Дейн Дехаан (Валериан в Valerian and the City of a Thousand Planets) абсолютно не резонирует с ней, такое впечатление, что это два посторонних человека, случайно попавших в одну постель.

При этом сам по себе каждый актер в Tulip Fever действительно хорош. Здесь есть просто замечательный Том Холландер в роли хитроватого доктора Сорга, Великолепная Джуди Денч в роли аббатисы, смешная Кара Делевинь (Лорелин в том же Valerian and the City of a Thousand Planets) в небольшой роли шлюхи. И, конечно же, гениальный Кристоф Вальц, исполняющий роль единственного симпатичного персонажа фильма – обманутого мужа. Проблема в том, что все эти безусловно талантливые актеры играют каждый сам по себе, никак не объединяясь в хоть что-либо близкое к ансамблю, исполняющему общую композицию. Виной ли тому невнятный скомканный сценарий, шаблонные диалоги или режиссура Джастина Чадвика, сказать сложно. Интересно, что фильм был снят еще в 2014 г., три следующих года его резали, монтировали и перемонтировали. Увы, это не помогло.

Если сам по себе Tulip Fever просто скучный фильм на интересном историческом фоне, что еще можно было бы вытерпеть, то последние пять минут картины добьют даже самого стойкого зрителя. Настолько приторного, тошнотворно слащавого хэппи-энда мы еще не видели. Такого не бывает даже в бразильских мелодрамах. От льющейся с экрана патоки натуральным образом сводит зубы и болит живот. Возможно, Tulip Fever в целом можно было бы поставить условные три балла, но финал фильма загоняет оценку в минуса. Если вас по какой-то нелепой случайности угораздило попасть на Tulip Fever в кинотеатр, постарайтесь уйти из него вместе с кредиторами художника Яна ван Лоо за пять минут до конца фильма. Поверьте, так будет лучше.