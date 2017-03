Vikings – Wolves of Midgard: путь викинга

Викинги – парни суровые. Им, по большому счету, все равно — что соседнее селение грабить, что подчинить своей воле страну на другом конце света, что спуститься в ад, чтобы надрать задницу слишком наглым богам. Даже удивительно, что у нас так мало игр про этих замечательных ребят. Сходу вспоминается разве что недавняя For Honor, где северяне были одной из играбельных фракций, и War of the Vikings от Fatshark, вышедшая в 2014 г. А где же ролевые игры по столь богатой мифологии? Что ж, встречайте Vikings – Wolves of Midgard – action/RPG о простых викингах из маленькой деревеньки Ульфунг.

Vikings – Wolves of Midgard Жанр action/RPG

Платформы Windows, MacOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Games Farm

Издатель Kalypso Media Digital

Сайты Steam

Деревне Ульфунг не очень повезло. Она оказалась на пути йотунов, направляющихся на очередной раунд войны между асами и ванами. Селение разрушено, многие жители убиты, доступ к ресурсам перекрыт либо обнаглевшими соседями, либо мифическими существами, хоть ложись и умирай. Но викингов так просто не возьмешь, тем более что на пост ярла заступает молодой и наглый Волк или Волчица, за которого/ую вам и придется играть. Все начинается с усмирения окружающих деревень и добычи ресурсов, ну а дальше ваш протеже решит принять участие в войне богов, поставить на место Священную Римскую империю германской нации и Папский престол, помочь Артуру оборонять Альбион, а заодно и предотвратить грядущий Рагнарек. Нечего здесь, понимаешь, Концы света устраивать, без консультаций со всеми заинтересованными сторонами!

Vikings – Wolves of Midgard – action/RPG, так что готовьтесь закликивать толпы врагов всех размеров и расцветок. Благо скандинавская мифология позволяет вовсю развернуться фантазии авторов. Все что душе угодно, от обычных лютоволков и вредных томте до троллей, огромных йотунов, эттинов и коварных двергов. Плюс представители других северных кланов, отказывающихся склонить голову перед ярлом Ульфунга, рыцари и боевые епископы Священной Римской империи, воины строптивой жены короля Артура и пр., и пр. Ну и, конечно, боги, полубоги и великаны, куда же без них, наш Волк не боится никого и только ищет повод подраться.

Ролевая система Vikings – Wolves of Midgard достаточно простая. В зависимости от выбранного класса и соответствующего аса, чью благосклонность вы будете завоевывать, в вашем распоряжении пять дополнительных умений плюс некоторое количество пассивных бонусов. Принеся в жертву кровь, местный аналог опыта, вы получаете возможность усилить характеристики персонажа и развить умения. Вот только, чтобы открыть новые возможности и получить доступ к нужным предметам, придется улучшать капище, кузню, жилище скальда и рунного мастера. Плюс, чтобы добраться до новых миссий, здесь они называются налетами, нужно будет улучшать драккар.

На все это необходимы ресурсы. Часть из них можно заработать во время сюжетных миссий, но скорее всего, чтобы развить свою деревню по максимуму, вы вынуждены будете отправляться на повторяющиеся охотничьи миссии или испытания богов. Лично у меня наблюдалась вечная нехватка дерева, потому что дополнительный бонус в древесине положен в каждой миссии за выполнение побочного задания – уничтожение определенных объектов (святилищ, башен, телег и т.д.), а именно их очень легко пропустить по дороге. Тем более что часть объектов находится в закрытых ответвлениях уровней, которые еще нужно отпереть. Одним словом, дерево – это проблема, и из-за него вам, вероятно, придется заниматься гриндингом. Впрочем, если во время основных миссий крушить все окружение, а с помощью спецспособностей это совсем не сложно, у вас будет дополнительная древесина.

Все налеты в Vikings – Wolves of Midgard немного похожи друг на друга. Меняются карты и противники, но всегда это не слишком запутанный коридор с минимумом ответвлений, с тремя дополнительными заданиями на сбор черепов, убийство определенных тварей и уничтожение объектов. Заканчивается все обязательной ареной с боссом уровня. Чем-то это похоже на сессионные action/RPG для мобильных систем. Впрочем, бои в Vikings – Wolves of Midgard весьма динамичные, спецумения сбалансированы и хорошо визуализированы, противники умеют блокировать удары и порой превосходят вас размерами в несколько раз. Рубить их в капусту очень весело, особенно в замедленной съемке, срабатывающей при особо удачном завершающем ударе.

Интересная особенность Vikings – Wolves of Midgard – влияние окружающей среды. В зависимости от погоды и мира вы будете страдать от стужи или жары, ядовитых испарений или эманации смерти. Чтобы защититься от этого, нужно прокачивать параметр защиты от влияния как у самого персонажа, так и у брони. Но, в любом случае, вам придется перемещаться перебежками от костра к костру или от пещеры к пещере, попутно отбиваясь от монстров. Постояли возле огня, оттаяли — и вперед, прямо как в какой-то Lost Planet или «Анабиоз: Сон разума».

Интересно авторы обошлись и с возможностью лечения во время налета. Вам доступно лишь ограниченное количество зарядов амулета исцеления (2-4), которые перезаряжаются возле специальных жертвенников. Новые амулеты можно заказывать у скальда или находить во время игры.

Амуниция нашего героя или героини на первых порах достаточно реалистична: кольчуги, боевые куртки, железные мечи и топоры, но чем дальше в лес, тем больше оружие и обмундирование становится похожим на разноцветные одеяния героев WarCraft с кристаллическими шипами самых неожиданных расцветок, торчащими во все стороны. Жаль, холодное железо выглядело более аутентично. Выбор обмундирования, особенно того, что можно сделать самостоятельно, не очень велик, здесь вам не Diablo. По большому счету, в каждый момент игры вы привязаны к соответствующему по уровню и выбранной вами специализации комплекту.

Vikings – Wolves of Midgard достаточно неплохо выглядит. Это честное 3D, правда, без возможности вращать камеру, с яркими спецэффектами и интересными моделями противников. Хорошо выглядит и окружение. А рисованные заставки к миссиям и после них вообще можно издавать отдельной книжкой – очень стильно. Да, возможно, анимации не хватает гладкости и персонаж кое-где цепляется за объекты, но в целом все сделано качественно, не тормозит и лишь слегка глючит. Противники, конечно, не блещут AI, но action/RPG, где враги брали бы не числом, а умением, можно пересчитать на пальцах одной руки.

Впрочем, Vikings – Wolves of Midgard есть за что и поругать. Почему-то авторы решили ограничить игрока лишь одним слотом для персонажа, так что если вы хотите попробовать героя другого класса, вам придется закончить игру или потерять весь прогресс, что очень неудобно. Вообще, интерфейс – явно не самая сильная сторона игры. За необходимость продавать лут по одному предмету с подтверждением каждой операции вообще нужно бить геймдизайнеров по рукам и гнать из профессии, надеемся, в ближайшем патче это безобразие исправят.

Впрочем, за возможность кромсать ледяных великанов и одним заклинанием повергать в пыль с десяток врагов (бонусы крови прилагаются) Wolves of Midgard можно многие простить. В конце концов, у нас давно уже не было action/RPG на скандинавскую тематику. Да, это не уровень Titan Quest, а некоторые элементы и вовсе явно заимствованы у мобильных RPG, но играется Vikings – Wolves of Midgard на удивление хорошо. Она динамичная, брутальная и кровавая. Все как вы любите.



