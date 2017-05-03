Вспоминаем, что такое «минивэн» с Citroen Grand C4 Picasso

Минивэн – почти исчезающий класс в Украине. И тем отраднее, что «французы» таки привезли к нам обновленный Citroen Grand C4 Picasso! В прошлом этот минивэн стал знаковым для Citroen. Но теперь – с появлением C4 Cactus, нового С3 и пр. – минивэн Grand C4 Picasso явно не претендует на роль «лица компании». Что, впрочем, не мешает ему по-прежнему быть оригинальным

Позиционирование

Минивэн Citroen Grand C4 Picasso – это один из самых известных и популярных автомобилей подобного класса в Европе. История семейства Picasso началась в конце 1990-х годов с модели Citroen Xsara Picasso. Затем, в 2006-м, дебютировал Citroen C4 Picasso первого поколения: изначально обычный 5-местный минивэн, а затем и 7-местная версия Citroen Grand C4 Picasso. Наконец, в 2013-м появились Citroen C4 Picasso и Citroen Grand C4 Picasso второго поколения, созданные на платформе ЕМР2.

В предшественниках нынешнего Citroen Grand C4 Picasso – минивэны С-класса, история которых началась еще в конце 1990-х годов: Citroen Xsara Picasso, 1-е поколение семейства Citroen C4 Picasso. Текущая модель, представленная в данном обзоре – это продукт обновления 2016 года; главное внешнее отличие – новая передняя часть, которая стала одинаковой для 5- и 7-местной модели

Всеукраинские продажи обновленных минивэнов Citroen C4 Picasso (5 мест) и Citroen Grand C4 Picasso (7 мест) стартовали в конце 2016 года.

Как едет?

Комфортно, мягко, тихо. Понятие «минивэн» здесь явно определяет характер автомобиля и если сходится с мировоззрением водителя – то для всех наступает «комфорт-экстаз» высшего уровня. Одновременно с этим, я совсем не говорю о проблемах управляемости, даже наоборот: отклики на поворот руля без промедлений; устойчивость на дуге поворота хорошо. Замечание есть только к заметным кренам – ну а чего вы ждали от высокого кузова, все-таки минивэн.

Турбодизель объемом 1,6 л развивает 120 л.с. и 300 Нм, чего как раз в меру для обычной езды в городе (1-3 человека) или при езде по трассе на скорости до 100 км/ч (3-4 человека плюс багаж). В паре с мотором работает классическая 6-ступенчатая АКПП новой серии ЕАТ6 – это коробка пришла на смену «роботу» и однозначно являет собой большой плюс: переключения мягкие, быстрые, незаметные; ощутить смену передачи можно лишь при интенсивном разгоне и переключении «1-2». Словом, союз мотора и коробки явно настроен на мягкую и спокойную езду, где все просто великолепно, включая и расход топлива. Лишь при быстрой езде по трассе со скоростью хорошо за 100 км/ч наблюдаются проблемы: при обгонах хочется больше мощности, заметны аэродинамические шумы (высокий кузов, вертикальный зад).

Бежево-серый цвет – как отражение характера Citroen Grand C4 Picasso. Но не потому, что «серый и невзрачный», а потому, что «мягкий, комфортный, умиротворяющий»… Настоящий «релакс»-автомобиль! При обычной езде со скоростью до 100 км/ч турбодизель и АКПП радуют схожим настроем, все хорошо. Но если темп на трассе «хорошо за сотню» и в салоне есть пассажиры, то мощности для обгонов маловато, да еще и отчетливо слышны аэродинамические шумы. Рычаг АКПП сохранил форму джойстика прошлого «робота», добавилось лишь положении «Р» с зигзагообразным ходом – удобно; жаль, что нет аналогичного зигзага между положениями «D» и «M», т.к. при быстром переключении положение Drive можно проскочить

Интерьер Citroen Grand C4 Picasso идеально вторит внешности: мягкие ткани разной фактуры, мягкие панели салон, даже темы оформления ЖК-дисплеев выполнены «мягкими» – в итоге очень «теплое» и спокойное настроение в целом. Оценивать запас места Citroen Grand C4 Picasso лучше словами «огромный» и «колоссальный»: в переднем и втором ряду сидений места очень много; третий ряд сидений предлагает достаточный запас места для детей (как в других более крупных автомобилях). Багажник минимально достаточен даже при 7-местной компоновке салона, а при 5-местном салоне багажник «огромный» аналогично салону.

Ну и, конечно, ниши да полочки: им попросту нет числа. Дополнительно к привычным карманам в дверях и перчаточному ящику, здесь добавлены «тайнички» в ногах задних пассажиров, ящик в центральной консоли с различными разъемами (USB и AUX), столики с подсветкой для задних пассажиров, крупный съемный бокс между водителем и передним пассажиром. А ведь еще есть различные «хитрости» сидений: передние сиденья с массажем и собственными подлокотниками; у пассажира есть даже выдвижная поддержка для ног; сзади – три раздельных сидений с возможностью продольной регулировки и настройки угла наклона спинки…

Одним словом, Citroen Grand C4 Picasso в вопросах салона снова заставляет нас вспомнить значение слова «минивэн»: он продуман до мельчайших деталей!

Салон – «мягкий» во всех смыслах этого слова: общий стиль и дизайн, материалы отделки передней панели и дверных карт, подбор цвета и фактуры тканевой обивки сидений. Много отсеков для мелочей, широкие возможности регулировки сидений, большой багажник, поддержка для ног: настоящий семейный автомобиль

Есть ли инновации?

Здесь невозможно обойтись без прошлых материалов о Citroen Grand C4 Picasso и Citroen C4 Picasso, целиком и полностью посвященных технологическим особенностям автомобилей. Изначально семейство Citroen C4 Picasso предлагало очень много интересных решений: новая платформа ЕМР2; система автоматической парковки и выезда с парковочного места; центральный сенсорный 7-дюймовый дисплей и дополнительный цветной 12-дюймовый ЖК-монитор вместо панели приборов; систему кругового обзора (камеры спереди, сзади, по сторонам); ксеноновые поворотные фары; мониторинг слепых зон зеркал; турбодизель с системой «стоп-старт»; активный круиз-контроль, и пр.

Обновленная версия Citroen Grand C4 Picasso не получила радикальных технических перемен, но стала лучше буквально в каждой детали. Во-первых – самое главное! – вместо роботизированной КПП с одним сцеплением, теперь устанавливается классический 6-ступенчатый «автомат» серии ЕАТ6, что уже и было отмечено выше. Во-вторых, изменился мотор: турбодизель BlueHDi 120 при прошлом объеме (1,6 л) стал чуть мощнее (120 л.с. против 115 л.с.) и получил систему очистки выхлопных газов с помощью SCR-катализатора (мочевина). Другие приятные улучшения «по мелочам»: распознавание дорожных знаков, круиз-контроль с возможностью полной остановки, автоматическое переключение света «ближний/дальний», крышка багажника с электроприводом и сенсором (открывание по взмаху ногой под задним бампером).

Относительно предшественника, 7-местная компоновка салоне не изменилась. Также остались системы кругового обзора, помощи при парковке, активный круиз-контроль, пр. Среди заметных технических изменений стоит отметить турбодизель BlueHDi 120 с системой очистки выхлопных газов SCR-катализатором и АКПП серии ЕАТ6, упоминавшуюся выше

Изменился стиль оформления дисплеев, но здесь перемены, как по мне, спорные. Дело в том, что обновленный Citroen Grand C4 Picasso создавался согласно новой программе компании Citroen Advanced Comfort: это целый набор правил, решений, даже определенная философия построения автомобиля, комфортного вплоть до мелочей. Отсюда мягкая подвеска, хорошая звукоизоляция от дороги и мотора, мягкая цветовая гамма, «теплые» ткани – в итоге в салоне автомобиля создается ощущение действительно домашнего уюта. Похоже, подобная философия потребовала единого стиля оформления салона, под который «завязано» даже оформление дисплеев; в итоге из четырех стилей оформления три являют собой разнообразные вариации на темы «прямоугольник, синий, черный, коричневый цвет» и лишь один предусматривает яркое оранжевое оформление. Мало того, стиль вывода информации верхнего 12-дюймового дисплея в принципе невозможно изменить. Ранее были и круги, и квадраты; а теперь все стандартно: левая треть дисплея отдана под спидометр, указатель уровня топлива, круиз-контроль, различные индикаторы. Правая большая часть дисплея предлагает возможность индивидуальных настроек пользователя: навигация, данные бортового компьютера, два дополнительных окна (температура антифриза и масла, навигация, тахометр, БК), или вообще пустота, чтобы не отвлекать от дороги. Сюда же – на правую часть дисплея – выводится картинка камеры заднего вида или с камер кругового обзора.

Жаль, что с обновлением Citroen Grand C4 Picasso потерял различные игривые стили оформления приборов; теперь все выполнено более прямолинейно и практично, есть лишь несколько цветовых тем на выбор

Но функциональность не пострадала, даже наоборот: крупный 12-дюймовый ЖК-дисплей получил больше возможностей и вариантов отображения информации. А еще – да, рисованные приборы и стиль подачи информации теперь не столь занимательны, но более удобно и комфортно восприятие информации: может, это тоже влияние программы Citroen Advanced Comfort?…

Конкуренты

У нас класс минивэнов сейчас не слишком обширен, а уж семиместных – и подавно. Среди конкурентов Citroen Grand C4 Picasso можно отметить «космический» Renault Espace, на другом полюсе – пожилой Chevrolet Orlando да совсем уж недорогой Renault Lodgy; идеально-точным попаданием являются Opel Zafira и VW Touran. Но реальными конкурентами вообще всех минивэнов, на самом деле, являются кроссоверы с передним приводом: их счет продаж идет на тысячи, пока счет продаж минивэнов идет на десятки и сотни (итоги 2016 года).

В случае с моделью Citroen Grand C4 Picasso одновременно конкурентом и помощником является «младший брат» Citroen C4 Picasso. Он предлагает пятиместный салон, выбор из двух моторов (бензин THP150 или дизель BlueHDI 120), «автомат» ЕАТ6, две комплектации; цена – от 691 тыс. грн. ($25,6 тыс). Семиместный Citroen Grand C4 Picasso доступен только с турбодизелем BlueHDi 120 в паре с «автоматом» ЕАТ6 и в двух комплектациях – по цене от 760 тыс. грн. ($28,1 тыс.); тестовый автомобиль – максимальная комплектация Shine плюс ряд опций – стоит около 900 тыс. грн. или около $33,3 тыс. Все цены приведены для автомобилей 2017 г.в., но еще можно попробовать найти более доступные автомобили 2016 г.в.

Конкурентов в классе «минивэн» не так уж и много, но самые опасные конкуренты в Украине – это даже не минивэн, а кроссовер за аналогичные деньги. Не знаете, что выбрать? Здесь все просто: минивэн предлагает более просторный и продуманный салон, лучше повадки на хорошей дороге; кроссовер не боится грунтовки, снега, разбитых дорог, да и со временем его перепродать проще

Стоимость содержания

Когда говорим «француз PSA» (Peugeot, Citroen, DS) и рядом стоят слова «1,6-литровый турбодизель» – это автоматически означает приятно-низкий расход топлива. Так, в городе Citroen Grand C4 Picasso потребляет 7-7,5 л топлива на 100 км пути; расход лишь изредка (пробки, разгоны, большая нагрузка) подбирается к 9 литрам; на пустых дорогах расход падает ниже 7 литров. При езде по трассе со скоростью 80-90 км/ч автомобиль укладывается в расход 4 л на 100 км (и даже ниже); при езде со скоростью 110-120 км/ч расход растет до 5-5,5 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет два года, но ее можно значительно увеличить с помощью дополнительных сервисных контрактов – вплоть до пяти лет или 100 тыс. км пробега. Заезжать на сервис нужно каждые 10 тыс. км, однако компания разделяет полноценное ТО (1 раз в 20 тыс. км) и промежуточную замену масла (1 раз в 10 тыс. км): так, последняя операция обходится в сумму 1 966 грн, а вот цена обширного ТО зависит от его объема и проводимых работ – здесь стоимость составляет порядка 4 894 грн. Цены указаны по состоянию на апрель 2017 года без учета различных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Порой кажется, что минивэн Citroen Grand C4 Picasso «не из мира сего» в хорошем смысле этих слов: он комфортный, семейный, мягкий, неагрессивный. И вдруг попал в страну с разбитыми дорогами и черно-тонированными кроссовер-драйверами. Но Citroen Grand C4 Picasso – это не просто автомобиль, это знак и символ веры в успешное будущее своей семьи и страны в целом. Добрый и позитивный автомобиль, который умеет радовать и дарит чувство благополучия своему владельцу.

Плюсы:

+ В целом – мягкий, умиротворяющий, располагающий характер

+ Два дисплея, много стекла, масса современных систем для удобства и безопасности

+ Комфорт подвески, тишина и простор, много отсеков для «мелочей» – идеальный семейный минивэн

Минусы:

— Мощность двигателя на грани «минимально-достаточного», а мощнее мотора нет

— Проблема не C4 Picasso, но украинских водителей: большинство морально еще не готовы к таким авто

Технические характеристики

Кузов – минивэн; 7 мест

Габариты – 4,602 х 1,826 х 1,64 м

Колесная база – 2,84 м

Багажник – 645 л

Грузоподъемность – 846 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 359 кг

Мотор – турбодизель; 4 цилиндра в ряд, 1,6 л

Мощность – 120 л.с. при 3 500 об/мин.

Крутящий момент – 300 Нм при 1 750 об/мин.

Удельная мощность и момент – 88 л.с. на 1 т; 221 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП ЕАТ6 (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 11,5 с

Максимальная скорость – 188 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 3,6 л на 100 км

Шины на тестовом автомобиле – Nokian WR A4 205/55R17 94V XL

Автомобиль предоставлен – Citroen Украина www.citroen.ua