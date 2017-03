Выставка «ЕкоДрайв-2017»: знаковый электротранспорт в Киеве

Выставка «ЕсоДрайв-2017» подарила нам срезу несколько интересных электрокаров и мотоциклов; как минимум – официальный Hyundai Ioniq. А еще стала знаковой сама по себе: ЕкоДрайв-2017 «открывает сезон» и уже через месяц пройдет выставка Plug-In Ukraine; тематика и формат схожи: электротранспорт; вставка плюс конференции; тест-драйвы электромобилей для посетителей. Неужели рынок электромобилей в Украине столь огромен, что требует сразу двух схожих мероприятий?

Помнится, нечто подобное было лет десять назад: три автомобильных выставки на протяжении весны, причем две из них едва не пересекались между собой по датам проведения. Но это было при ежегодном объеме рынка в 500-600 тыс. новых автомобилей. Сегодня автомобильном рынку Украины до таких объемов еще далеко, а электрокарам – уж и подавно. Однако почему две выставки?

Мне кажется потому, что сегодня многие бизнесмены начинают понимать: за электрокарами и гибридами – будущее; неважно близкое или отдаленное, но будущее. И кто первый приходит в этот сегмент – то первым и будет «стричь деньги». Сейчас не удивить автосалоном по продаже электромобилей: их много, есть конкуренция. Крупные продавцы уже начинают развиваться в сторону специализированного сервиса для электрокаров: диагностика, обслуживание, ремонт аккумулятора. Появились первые сети «электрических заправок». Кроме того, в Украине уже существует несколько компаний, производящие зарядные станции для электромобилей. И две выставки – это отражение потенциала развития рынка электрокаров; а потенциал таков, что начинается конкуренция даже выставочных площадок. Итак, чем же удивила выставка «ЕкоДрайв-2017»?

Hyundai Ioniq: электромобиль и гибрид

О модели Hyundai Ioniq мы рассказывали уже не раз: это семейство «3 в 1» – электрокар, гибрид, подзаряжаемый гибрид; все три версии созданы на базе одного кузова, но отличаются во внешности и в салоне. В целом техника привычна; в деталях – нужно разбираться в отдельном материале (что я и постараюсь сделать в ближайшем будущем). Однако самый главный пункт, связанный с Hyundai Ioniq – это старт его официальных продаж в Украине. Именно на выставке «ЕкоДрайв-2017» широкой публике и был показан Hyundai Ioniq.

В выставочном павильоне было представлено сразу две версии Hyundai Ioniq: обычный гибрид и полноценный электрокар; на улице для тест-драйва посетителей выставки был доступен еще один гибридный Hyundai Ioniq. На него пока и делают основную ставку: продажи автомобиля стартовали буквально на днях, уже оглашен прайс – от 743 до 918 тыс. грн. в зависимости от комплектации. Под капотом – 1,6-литровый бензиновый двигатель, электромотор мощностью 43,5 кВт, 6-ступенчатая АКПП; плюс небольшой аккумулятор (1,56 кВтч). Электромобиль Hyundai Ioniq Electric также вскоре будет представлен в официально дилерской сети марки, ориентировочно – к концу весны или началу лета. Цены пока тоже ориентировочные – от $35 тыс. до $40 тыс., будет несколько комплектаций; но детальный прайс и список опций огласят ближе к старту продаж.

Detroit Electric SP01

Уникальнейший электрокар Detroit Electric SP01 – родом из США, но на базе британского Lotus. Все электромобили Detroit Electric SP01 очень индивидуальны: широкий выбор цвета кузова, колесных дисков, оснащения, эксклюзивных опций. Представителем Detroit Electric в Украине является компания Carpoint TO-U – та самая, что в свое время привезла Renault ZOE в Украину.

Кроме того, компания Carpoint TO-U представила еще один интересный экспонат в мире электротранспорта – мотоциклы ZERO.

Электрические мотоциклы ZERO Motorcycles

Еще один интересный пункт – электрические мотоциклы ZERO Motorcycles из США. Если в двух словах, то ZERO Motorcycles в мире мотоциклов – это как Tesla в мире автомобилей: всегда электричество, всегда довольно мощные моторы, всегда круто и… дорого. К примеру, на выставке был представлен электрический мотоцикл ZERO DSR (максимальный в линейке производителя) ценой в 665 тыс. грн.! Хотя, конечно, были представлены мотоциклы ZERO и подешевле.

Компания ZERO Motorcycles существует ровно 10 лет, именно в этом году отмечает свой первый юбилей. У истоков ZERO Motorcycles стоял производитель электрический мотоциклов для мотокросса. Компания ZERO Motorcycles также начала с мотокросса, но со временем расширила собственную линейку за счет обычных «дорожных» моделей. Сегодня в гамме ZERO Motorcycles шесть мотоциклов; самый слабый – с электромотором мощностью 34 кВт (46 л.с.); самый мощный, тот самый ZERO DSR – 52 кВт (70 л.с.).

Здесь есть что посмотреть…

Выставка «ЕкоДрайв-2017» интересна большим собранием электрокаров в одном месте. Помимо вездесущего Nissan Leaf, также из электромобилей на выставке были представлены: уже упомянутый Hyundai Ioniq, Renault Kangoo ZE, KIA Niro, BMW i3, Mercedes B-класс Electric Drive, FIAT 500e…

…и на чем прокатиться

Причем электромобили и гибриды были доступны не только «в статике», но и для короткого тест-драйва. Из того, того, что я успел заметить, для гостей выставки предлагались ознакомительные поездки на Hyundai Ioniq Hybrid, BMW i3, KIA Niro.

Что, ж посмотрим, чем сможет удивить и порадовать выставка Plug-In Ukraine. Ждать осталось недолго, чуть менее месяца.

Сама выставка «ЕсоДрайв-2017» проходит в Международном выставочном центре в Киеве на Броварском проспекте, 15, и продлится до 12 марта, стоимость входного билета составляет 50 грн.