Энди Серкис, вероятно, один из самых талантливых актеров своего поколения. И хотя киноакадемики не решились отметить его работы в The Lord of the Rings и The Hobbit, очень надеюсь, что после просмотра War for the Planet of the Apes они передумают. Ведь сыгранный Серкисом разумный шимпанзе Цезарь, персонаж, созданный с помощью технологии motion capture, переигрывает не только своих цифровых собратьев, но и всех актеров-людей в этом фильме.

War for the Planet of the Apes / «Война за планету обезьян» Жанр фантастика

Режиссер Мэтт Ривз

В ролях Энди Серкис (Цезарь), Вуди Харрельсон (полковник Маккаллоу), Амиа Миллер (Нова), Стив Зан (Плохая обезьяна), Карин Коновал (Морис), Терри Нотари (Ракета), Джуди Грир (Корнелия), Макс Ллойд-Джонс (Синеглазый), Алекс Паунович (Уинтер), Сара Каннинг (Лэйк) и др.

Студии Chernin Entertainment, 20th Century Fox

Год выпуска 2017

IMDb

Можно долго спорить о том, сколько в Цезаре от Энди Серкиса, а сколько от аниматоров, «переводивших» захваченные движения в мимику обезьяны. Но вожак приматов и его сородичи получились настолько живыми, естественными и эмоциональными, что их игру действительно можно сравнивать с игрой настоящих актеров. Цезарь грустит, злится, раздражается, ненавидит, сдерживается, выражает любовь и привязанность, испытывает боль и унижение. Персонажу начинаешь сопереживать буквально с первых же кадров, совсем забыв о том, что он цифровой. Такие глаза могут быть только у живого существа.

War for the Planet of the Apes продолжает сюжет второго фильма новой саги Planet of the Apes, которая уже давно не имеет ничего общего с гениальным антиколониальным и антирасистским романом Пьера Буля, написанным в 1963 г. В конце второго фильма люди из общины Сан-Франциско все-таки успели вызвать военных. Вот уже несколько лет Цезарь и его сородичи ведут войну, начинать которую они не хотели. Вождь обезьян оказывается неплохим тактиком и уводит свое племя в леса, стараясь избегать прямых столкновений. Параллельно он посылает разведчиков на поиск нового места для жизни, подальше от опасного соседства. Противник Цезаря, мистический Полковник, командующий военной базой где-то на севере, одержим идеей уничтожить всех обезьян и продолжает охоту на Цезаря. Скоро это война станет очень личной.

Впрочем, несмотря на название, в War for the Planet of the Apes войны меньше, чем в той же Dawn of the Planet of the Apes. По большому счету, вооруженное противостояние людей и обезьян ограничивается одной стычкой в самом начале фильма, которую правильнее назвать диверсионной операцией. В остальном же это скорее традиционный road movie в антураже пост-апокалипсиса. Плюс поиск Цезарем самого себя, его борьбы с темным началом, олицетворением которого стал шимпанзе Коба, начавший войну с людьми в предыдущей части картины. Серкису и художникам-аниматорам удалось передать весь спектр эмоций, который шимпанзе при этом испытывает, и это действительно фантастическое зрелище.

Несмотря на имеющуюся в фильме антирасистскую направленность, авторы не пытаются демонизировать людей. Даже дьявол во плоти, создавший концлагерь и не щадящий своих людей полковник Маккаллоу, сыгранный Вуди Харрельсоном, убивает обезьян не из-за абстрактной расовой ненависти. У него есть причина поступать так, как он поступает. Очень весомая причина. Противостояние Цезаря и Маккаллоу – центральный стержень фильма, и ваши симпатии, несмотря на очень серьезные аргументы полковника, наверняка будут на стороне обезьяны.

Впрочем, как и в предыдущем фильме, авторы War for the Planet of the Apes не делят героев по расовому признаку. Среди людей сражаются обезьяны-перебежчики из числа тех, кто когда-то пошел с Коба до конца. А Цезарь и его отряд удочеряют немую человеческую девочку и даже дают ей имя, хорошо знакомое тем, кто читал роман Буля и видел оригинальный Planet of the Apes 1968 г. – Нова. Если это именно та самая Нова, то, похоже, именно она станет главной героиней следующей трилогии Planet of the Apes. О том, что четвертый фильм обновленной серии уже планируется, было объявлено еще в октябре прошлого года.

Поругать же War for the Planet of the Apes хочется за постановку батальных сцен. Нет, выглядят они достаточно ярко, брутально, масштабно, но вот военной логики в них нет ни на йоту. Спецназ, атакующий укрепрайон снизу-вверх из хорошо простреливаемой лощины? Пехота, наступающая на редуты буквально плечом к плечу? Стаями летящие на систему ПВО вертолеты? Финальная битва побила по глупости все, снятое Голливудом за последние пятьдесят лет.

Вторая проблема War for the Planet of the Apes – затянутость диалогов. Понятно, что таким образом авторы пытались показать сомнения и эмоции, одолевающие Цезаря. Но обезьяны в фильме и так говорят намного медленней людей, а драматические паузы между словами делают их речь еще тягучей. Вы успеете десять раз мысленно закончить начатую Цезарем фразу, прежде чем он выдавит из себя окончание.

Впрочем, это скорей придирки, чем серьезные претензии. War for the Planet of the Apes получился красивым, мрачным и совсем не глупым фильмом. Картина завершает трилогию Цезаря и окончательно закрепляет за Planet of the Apes звание одной из самых сильных фантастических франшиз современности. С интересом посмотрим, куда авторы двинут эту серию дальше.