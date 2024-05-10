Microsoft тестирует новое меню «Пуск» Windows 11 с плавающими виджетами и распознавание QR-кодов в «Ножницах»

Microsoft начала тестировать оригинальное изменение в меню «Пуск» Windows 11, которое может внедрить плавающую панель с «сопутствующими» виджетами. Новая функция меню «Пуск» уже доступна в последних публичных тестовых версиях Windows 11.

Хотя Microsoft еще не анонсировала эту функцию, похоже, что Start menu Companions является способом позволить разработчикам расширить меню «Пуск» Windows 11 с помощью похожей на виджет функциональности. Такой виджет находится внутри плавающего острова, который можно закрепить рядом с меню «Пуск». Похоже, что разработчики смогут создавать приложения, которые предоставляют информацию, подобную виджетам, с помощью адаптивных карточек — независимого от платформы способа отображения блоков информации пользовательского интерфейса.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo 😊 pic.twitter.com/FddrpC99h3 — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024

Эти компаньоны можно будет настроить в главном разделе настроек Windows 11. Пользователям предложат возможность инсталлировать несколько компаньонов и переключать, чтобы включить или выключить их. Похоже, что эти компаньоны очень ориентированы на Интернет, как и виджеты в Windows 11.

Вместе с тем в сборках Windows 11 для участников программы Windows Insider появился обновленный инструмент Snipping Tool («Ножницы»). Теперь он способен автоматически обнаруживать QR-коды на снимках экрана, чтобы пользователь мог без лишних хлопот открывать ссылки со своего ПК.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Обновление Snipping Tool также включает поддержку эмодзи. Поклонники таких элементов смогут добавлять 3D-эмодзи Microsoft к своим скриншотам. Эта новая опция является частью панели инструментов фигур. Любые вставленные эмодзи можно легко изменить и переместить поверх снимка экрана.

Что касается панели инструментов фигур, Microsoft добавляет возможность изменять непрозрачность заливки фигуры и цвета контура. Также появится инструмент линейки, его можно включать или выключать с помощью комбинации клавиш CTRL + R.

В то же время Microsoft обновляет название функции Paint Cocreator на основе искусственного интеллекта. Теперь она будет называться Image Creator, но работать точно так же, как и сейчас, позволяя создавать изображения из текстовых подсказок.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Источник: The Verge 1, 2