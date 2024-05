Microsoft тестирует новое меню «Пуск» Windows 11 с плавающими виджетами и распознавание QR-кодов в «Ножницах»

Microsoft начала тестировать оригинальное изменение в меню «Пуск» Windows 11, которое может внедрить плавающую панель с «сопутствующими» виджетами. Новая функция меню «Пуск» уже доступна в последних публичных тестовых версиях Windows 11.

Хотя Microsoft еще не анонсировала эту функцию, похоже, что Start menu Companions является способом позволить разработчикам расширить меню «Пуск» Windows 11 с помощью похожей на виджет функциональности. Такой виджет находится внутри плавающего острова, который можно закрепить рядом с меню «Пуск». Похоже, что разработчики смогут создавать приложения, которые предоставляют информацию, подобную виджетам, с помощью адаптивных карточек — независимого от платформы способа отображения блоков информации пользовательского интерфейса.

It's time for the Start menu to become extensible!✨

Windows 11 β build 26212 quietly introduces support for "Start Menu Companions." They're apps that provide Adaptive Cards which display on a floating island (docked ➡️ or ⬅️) alongside Start

Used Widgets data as a quick demo 😊 pic.twitter.com/FddrpC99h3

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 9, 2024