«Тот, кто покорил Эверест». Том Хиддлстон и Уиллем Дефо сыграют главные роли в байопике о легендарном альпинисте Тенцинге Норгее

Шерпа Тенцинг Норгей — один из двух людей (наряду с Эдмундом Хиллари), которые первыми взобрались на самую высокую вершину мира Джомолунгму в 1953 году.

В фильме See-Saw Films, по данным Variety, Том Хиддлстон («Локи») сыграет роль Хиллари, тогда как Уиллем Дефо («Бедные-несчастные») предстанет в роли руководителя английской экспедиции полковника Джона Ханта. Кандидатов на роль самого Норгея еще рассматривают.

Над фильмом с рабочим названием «Тенцинг» работала австралийский режиссер Дженнифер Пидом (документалка «Шерпа»), которая получила эксклюзивное право на рассказ о Норгее от его семьи и имеет тесные отношения с общиной шерп Шерпа, или шерпы — народ, проживающий в Восточном Непале, вблизи горы Джомолунгма, а также в Индии и Тибете.. Сценаристом выступил Люк Дэйвис, номинированный на премию «Оскар» («Лев», «Красивый мальчик»).

«Не сомневаюсь, что этот фильм будет иметь широкий резонанс. У каждого из нас есть собственные горы, на которые нужно подняться, и лента показывает нам, на что на самом деле способны люди», — сказала Пидом.

Родившийся в Тибете Норгей вместе с альпинистом из Новой Зеландии Эдмундом Хиллари — участники британской экспедиции, покорившие вершину самой высокой горы мира.

Тенцинг до этого совершил шесть неудачных попыток, но в конце концов решился на подъем, который стал решающим в его жизни. Он, как настоящий шерпа, «показывал глубокое почтение к священной Богине-Матери его Горы, Джомолунгмы, а также с теплотой и щедростью относился к своим друзьям-скалолазам, воспринимая любые невзгоды с юмором».