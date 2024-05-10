«Мы промахнулись». Apple извинилась за «разрушительное» промо iPad, но, похоже, не собирается его удалять

Ролик «Crush» был опубликован перед презентацией новых iPad и демонстрировал, как гидравлический пресс уничтожает разнообразные и знакомые каждому вещи, связанные с творческой деятельностью.

«Только представьте вещи, которые может создать iPad», — написал гендиректор Apple Тим Кук в заметке с видео на X.

Рекламу Apple и заявление Кука с критикой восприняли в сети, отмечая, что компания «обесценивает творчество и работу» других людей. На видео также отреагировали известные актеры, режиссеры и сценаристы. Хью Грант, к примеру, репостнул его на свою страницу в X с подписью:

«Обесценивание человеческого творчества. Сделано в Кремниевой долине».

Впоследствии вице-президент Apple по маркетингу Тор Мирен в заявлении Ad Age сказал, что компания «промахнулась»:

«Креативность заложена в нашей ДНК, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые дают возможности для творцов во всем мире. Наша цель — всегда отмечать множество способов, которыми пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль».

Учитывая то, что ролик до сих пор доступен на странице гендиректора компании в X, извинения звучат несколько сомнительно. На данный момент у «Crush» почти 56 млн просмотров.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

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