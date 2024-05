«Мы промахнулись». Apple извинилась за «разрушительное» промо iPad, но, похоже, не собирается его удалять

Ролик «Crush» был опубликован перед презентацией новых iPad и демонстрировал, как гидравлический пресс уничтожает разнообразные и знакомые каждому вещи, связанные с творческой деятельностью.

Рекламу Apple и заявление Кука с критикой восприняли в сети, отмечая, что компания «обесценивает творчество и работу» других людей. На видео также отреагировали известные актеры, режиссеры и сценаристы. Хью Грант, к примеру, репостнул его на свою страницу в X с подписью:

Впоследствии вице-президент Apple по маркетингу Тор Мирен в заявлении Ad Age сказал, что компания «промахнулась»:

Учитывая то, что ролик до сих пор доступен на странице гендиректора компании в X, извинения звучат несколько сомнительно. На данный момент у «Crush» почти 56 млн просмотров.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

