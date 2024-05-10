Новости Технологии 10.05.2024 в 09:24 comment views icon

«Мы промахнулись». Apple извинилась за «разрушительное» промо iPad, но, похоже, не собирается его удалять

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Катерина Даньшина

Автор новостей

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Ролик «Crush» был опубликован перед презентацией новых iPad и демонстрировал, как гидравлический пресс уничтожает разнообразные и знакомые каждому вещи, связанные с творческой деятельностью.

«Только представьте вещи, которые может создать iPad», — написал гендиректор Apple Тим Кук в заметке с видео на X.

Рекламу Apple и заявление Кука с критикой восприняли в сети, отмечая, что компания «обесценивает творчество и работу» других людей. На видео также отреагировали известные актеры, режиссеры и сценаристы. Хью Грант, к примеру, репостнул его на свою страницу в X с подписью:

«Обесценивание человеческого творчества. Сделано в Кремниевой долине».

Впоследствии вице-президент Apple по маркетингу Тор Мирен в заявлении Ad Age сказал, что компания «промахнулась»:

«Креативность заложена в нашей ДНК, и для нас чрезвычайно важно разрабатывать продукты, которые дают возможности для творцов во всем мире. Наша цель — всегда отмечать множество способов, которыми пользователи выражают себя и воплощают свои идеи в жизнь с помощью iPad. Мы промахнулись с этим видео, и нам очень жаль».

Учитывая то, что ролик до сих пор доступен на странице гендиректора компании в X, извинения звучат несколько сомнительно. На данный момент у «Crush» почти 56 млн просмотров.

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