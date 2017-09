Самое интересное в фильмах про близнецов, главные роли в которых исполняет один человек, даже не то, как это снято с технической точки зрения, а как характеры героев подчеркнуты актерским мастерством и режиссерскими решениями. В случае What Happened to Monday (Seven Sisters) все еще интересней – здесь Нуми Рапас играет сразу семерых персонажей.

What Happened to Monday / «Семь сестер» Жанр фантастика / боевик

Режиссер Томми Виркола

В ролях Нуми Рапас (сестры Сеттмен), Клара Рид (сестры Сеттмен в детстве), Гленн Клоуз (Николлет Кайман), Уиллем Дэфо (Терренс Сеттмен), Марван Кензари (Андриан Ноулз) и др.

Студии SND Films, Nexus Factory

Год выпуска 2017

IMDb

2073 г. Жители Земли страдают от недостатка ресурсов и перенаселения, которое усугубляется участившимися, в связи с экологической обстановкой (?!), случаями рождения близнецов. Правительство Евросоюза, а в What Happened to Monday показана именно Объединенная Европа, вводит политику «Одна семья – один ребенок». Но почему-то для ее поддержания используются не пропагандистские и экономические рычаги, неплохо показавшие себя в Китае, и даже не медицинские решения (на дворе все-таки 2073 г.!), а чисто технические – правительство предлагает замораживать лишних детей с надеждой оживить их позже, после снижения демографической нагрузки на планету. Очень странное решение, как с этической, так и с технической точки зрения, миллионы проблем которого видны даже человеку с неполным средним образованием. Ясное дело, что с заморозкой что-то явно не так, но «секрет» авторы не раскроют до самого финала картины.

На фоне всего этого Терренс Сеттмен (Уиллем Дэфо) решает сохранить рождение семи своих внучек (Клара Рид и Нуми Рапас) в тайне, пряча их от правительства, которое зачем-то применяет для контроля за населением допотопную систему пропускных пунктов и регулярной проверки документов. Терренс дает девочкам имена по дням недели и решает выпускать их из дома по одной, только в их собственный день. Понедельник – в понедельник, Вторник – во вторник, Среду – в среду и т.д. Как дедушке-герою удалось скрыть перевозку, воспитание и проживание семи персон в центре Парижа (кажется, это все-таки Париж) в течение 30 лет, создатели фильма умалчивают.

Впрочем, подобных логических лакун в What Happened to Monday масса. Как семь взрослых женщин живут на один продуктовый рацион? Почему никого не заинтересовал перерасход воды и энергии в квартире на последнем этаже? Почему правительство не использует поисковые и боевые дроны? Почему при перенаселении и толпах народа на улицах у всех персонажей фильма просто огромные квартиры, в которых пять человек могут вести настоящие боевые действия? Почему могущественная государственная организация с неограниченными ресурсами, ограняющая столь важную тайну, в течение недели не может справиться с семью дилетантками, которые к тому же не торопятся покидать собственную квартиру? Как вообще можно было сохранить тайну Организации по перемещению детей в течение 30 лет? И т.д. и т.п.

Сценарий и элементарная логика – не самые сильные стороны What Happened to Monday. Количество вопросов к фильму растет как снежный ком с каждой новой сценой. Авторы путаются даже в мелочах. Абсолютно чистое и немятое платье после жестокой контактной драки с кровью? Сойдет! Секретная операция, в которой задействован чуть ли не батальон полиции, который устраивает перестрелку в центре города со случайными жертвами? А что такого? Первый секс одной из сестер, во время которого партнер не понял, что это другая девушка и что она девственница? Ну с кем не бывает! Да что там, даже потерянная в детстве фаланга пальца героинь в некоторых кадрах внезапно регенерирует!

Финальная же сцена фильма вообще не лезет ни в какие ворота. Отказавшись от предыдущей программы правительства, авторы не предлагают вообще никакого решения проблемы перенаселения. Ресурсов мало, что ж, значит, их будет еще меньше! Плодитесь и размножайтесь!

Единственное, что радует в What Happened to Monday на фоне всего этого сценарного беспредела и дырявой как швейцарский сыр истории – это Нуми Рапас. Понятно, что сыграть семь совершенно разных характеров, к тому же в рамках короткого фильма – задача непростая. Специалисты по костюмам, гримеры и авторы причесок (в титрах они выделены отдельно) постарались облегчить актрисе эту задачу, создав немного банальные, но яркие образы для каждой из девушек. Деловая Понедельник, домашняя Вторник, спортивная Среда, агрессивная Четверг, застенчивая Пятница, игривая Суббота, тихая Воскресенье. Образы подчерчиваются одеждой и прическами, но Нуми Рапас тоже не сидит без дела, вложив себя в каждую из героинь. За актрисой действительно приятно наблюдать, а героиням хочется сопереживать. Кстати, не хуже, чем у Рапас, получилось и у юной Клары Рид, играющей сестер в детстве. Увы, остальные актеры в What Happened to Monday особо не запоминаются. Их роли достаточно шаблонны, а игра предсказуема.

С визуальной точки зрения What Happened to Monday нельзя назвать прорывом. Перенаселенного Парижа будущего в фильме не так уж и много, а то, что есть, напоминает странную и слишком стерильную смесь Remember Me и Wolfenstein: The New Order. Почему-то именно эти игры, а не другие фильмы, приходят на ум первыми.

Action-сцен в фильме немного, и к ним тоже есть вопросы. В первый раз взявшая в руки оружие героиня побеждает четверку готовых к бою полицейских? Дважды!!! Опять-таки, почему в 2073 г. в бой все еще идут полицейские-люди? Почему на улице не работает банальная система распознавания лиц? И куда, черт возьми, все-таки подевались дроны?

What Happened to Monday — второй подряд европейский фантастический фильм с приличным бюджетом. Но если в случае Valerian and the City of a Thousand Planets мы имеем действительно зрелищное и очень красивое кино со своеобразной, но все-таки хоть какой-то логикой, то в What Happened to Monday авторам нечего предложить нам, кроме каши из плохо связанных друг с другом фрагментов. Единственное, чем может привлечь этот фильм – игрой Нуми Рапас, но этого, увы, недостаточно.