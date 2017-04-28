«95% абонентов в Украине получают телекомуслуги анонимно»: НКРСИ предложила упростить процедуру идентификации абонентов, добавив возможность зарегистрироваться в онлайн-режиме

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предложила внести изменения в Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме. Эта инициатива призвана упростить процедуру идентификации как для абонентов, так и для операторов рынка, что позволит улучшить защиту от мошеннических схем и предложить клиентам новые услуги.

Уже сейчас многие украинцы пользуются государственными электронным сервисами, интернет-банкингом, получают выписки-балансы на свои мобильные телефоны, заказывают товары и услуги через Интернет. Вместе с тем, растут и риски мошенничества, в частности, имеют место отдельные ситуации, когда в результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникали досадные недоразумения с банковскими счетами.

«При условии, что 95% абонентов в Украине получают телекомуслуги анонимно, проблема приобретает общенациональный характер» — отметили в НКРСИ.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, НКРСИ предлагает значительно упростить механизм регистрации абонентов, введя, в частности, возможность подачи заявления дистанционно (в электронной форме) с применением электронной цифровой подписи и ограничив перечень данных, которые должны быть предоставлены оператору. Кроме того, новая редакция Порядка предусматривает возможность регистрации абонентов, которые не являются гражданами Украины.

«С учетом того, что большинство абонентских номеров сегодня уже «привязаны» к конкретным лицам через банковские услуги, регистрация у телекомоператоров является лишь формальностью и создаст условия для применения надежной защиты абонентов от мошеннических схем» — считают представители НКРСИ.

Для подготовки соответствующего проекта решения НКРСИ уже провела предварительные консультации с операторами рынка и профильными общественными организациями. Участники совещания выразили поддержку инициативам регулятора и готовность предоставить свои предложения по данным вопросам. Комиссия планирует в ближайшее время принять предложенный проект Порядка за основу и обнародовать его для общественного обсуждения.

Источник: НКРСИ