Apple представила новый 10,5-дюймовый планшет iPad Pro с 6-ядерным процессором A10X и до 512 ГБ хранилища по цене от $649

Как и предполагалось ранее, компания Apple обновила профессиональную линейку своих планшетов iPad Pro, представив абсолютно новую 10,5-дюймовую модель. К сожалению, она так и не получила новаторский «безрамочный» дизайн, так что с точки зрения внешнего вида новинка практически не отличается от 9,7-дюймовой и 12,9-дюймовой модели.

Столь незначительное увеличение размера экрана (с 9,7 до 10,5 — менее дюйма) в компании объяснили тем, что даже в этом случае площадь изображения стала на 20% больше, а экранная и аппаратная клавиатура — заметно удобнее для набора текста.

В качестве аппаратной платформы для нового Apple iPad Pro 10.5 используется 6-ядерный процессор Apple A10X Fusion с тремя высокопроизводительными и тремя энергоэффективными ядрами, а также 12-ядерным графическим чипом. Как вы помните, объем оперативной памяти Apple традиционно не озвучивает, так что придется подождать первых «разборок» от iFixit.

В результате новый iPad Pro стал на 30% быстрее в целом, тогда как прирост производительности в графических приложениях доходит до 40% (по сравнению с первым процессором Apple A4 графику удалось ускорить в 500 раз).

Экран True Tone с диагональю 10,5 дюйма поддерживает новую фирменную технологию ProMotion, которая позволяет автоматически регулировать частоту обновления изображения от минимальных значений (статичное изображение, экономия заряда аккумулятора) до 120 Гц (видео, игры, быстрая прокрутка и т.д.). Разработчики также пообещали точную цветопередачу, ультранизкое паразитное отражение, поддержку HDR-видео и яркость 600 nit.

Планшет получил основную одинарную камеру на 12 Мп с оптическим стабилизатором, 6 линзами (f/1.8), 4-светодиодной вспышкой и поддержкой 4K-видео, а также фронтальную камеру на 7 Мп.

Автономность планшета Apple iPad Pro 10.5 составляет 10 часов, батарея неназванной емкости поддерживает быструю зарядку, а разъем USB 3.0 — целый перечень аксессуаров для быстрой передачи данных. Компания Apple также предложила несколько новых вариантов обложек, клавиатур и чехлов, включая чехол со специальным отделением для стилуса Apple Pencil.

Минимальный объем хранилища данных нового планшета составит 64 ГБ — эта версия стоит $649 (со встроенным LTE-модемом — $779), также пользователь может получить 256 ГБ свободного места за $749 и 512 ГБ за $949. Кстати, точно такой же набор памяти 64/256/512 ГБ за $799/$899/$1099 теперь доступен и для 12,9-дюймового Apple iPad Pro, хотя ранее можно было получить максимум 256 ГБ места.

Продажи нового 10,5-дюймового Apple iPad Pro начнутся уже на следующей неделе (уже сейчас его можно предзаказать на офсайте), в серебристой, серой, золотой и розово-золотой версиях. Обновление до iOS 11 новинка получит осенью, когда выйдет финальная версия данной ОС.

Источник: Apple