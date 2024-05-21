ASUS анонсировала Vivobook S 15 (S5507) — свой первый PC Copilot+ на Snapdragon X по цене от $1299

Asus говорит, что чип на базе Arm не только улучшит несколько текущих функций Vivobook, но и позволит новым приложениям и рабочим нагрузкам на основе ИИ «летать» с мощностью нейронной обработки 45 TOPS.
Новый Asus Vivobook S 15 (S5507) — первый PC Copilot+ от компании — будет иметь тот же OLED-дисплей, что и предыдущее поколение с Intel (15,6 дюйма, 16:9, 2880 x 1620, частота обновления 120 Гц и максимальная яркость HDR 600 нит), но эта конкретная версия будет иметь более тонкий корпус и рамки дисплея.
S 15 можно конфигурировать с 12-ядерным процессором Snapdragon X Elite или 10-ядерным процессором X Plus, хотя чип Elite будет базовой версией — с более медленным встроенным графическим процессором и без двухъядерного ускорения.
Обе конфигурации S 15 получат до 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0 SSD, а также два порта USB-A, два порта USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, комбинированный разъем для аудио/микрофона и устройство для чтения карт microSD. Также есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
Vivobook S 15 — это первое устройство Asus с фирменной программой StoryCube, которая использует ИИ для сортировки, редактирования, управления и экспорта фотографий и видеофайлов в формате RAW. Asus также утверждает, что мощность NPU Snapdragon ускорит другие рабочие нагрузки ИИ в программах, таких как Windows Studio Effects и Cocreator.
Asus ориентирует свои компьютеры Vivobook на цифровых художников, графических дизайнеров и других визуальных творцов как бюджетную альтернативу серии ProArt. Некоторые Vivobook Pro имеют автономные графические процессоры, но большинство ноутбуков используют интегрированную графику.
Asus Vivobook S 15 со Snapdragon X Elite уже доступен для предварительного заказа в некоторых розничных продавцов, но не будет доставлен ранее 18 июня. Версия с 32 ГБ ОЗУ и накопителем 1 ТБ будет доступна за $1399, тогда как версия 16 ГБ / 1 ТБ обойдется в $1299. Модель со Snapdragon X Plus поступит позже в этом году, но информации о стоимости еще нет.
Вот характеристики, которые компания предоставила в пресс-релизе:
|ASUS Vivobook S 15 (S5507)
|Аппаратная платформа
|Qualcomm® Snapdragon® X Elite
Qualcomm® Snapdragon® X Plus
|Процессор
|До Qualcomm® Oryon™
|Нейронный процессор (NPU)
|До Qualcomm® Hexagon™(45 TOPS, отдельный NPU)
|Видеокарта
|До Qualcomm® Adreno™
|Дисплей
|15,6″ дисплей ASUS Lumina OLED, 16:9 (2880 x 1620), 120 Гц, тонкие рамки с трех сторон (NanoEdge), занимает 89% панели, время отклика 0,2 мс, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR™True Black 600, среднее значение Delta-E < 1, пиковая яркость 600 кд/м2
|Корпус
|
Материалы:Металлическая крышка
Цвет: Серебристый (Cool Silver)
|Операционная система
|Windows 11 Home / Pro
|Оперативная память
|До 32 ГБ, LPDDR5X 8448 МГц
|Накопители
|SSD до 1 ТБ, PCIe® 4.0
|Интерфейсы
|
Wi-Fi 7 (802.11ax, два диапазона)
Qualcomm® FastConnect™ 7800
|Камера
|Камера Full HD с ИК-сенсором ASUS AiSense с поддержкой эффектов Windows Studio, ASUS Adaptive Dimming, ASUS Adaptive Lock
|Порты
|
2 x USB4®
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI®2.1, ТМДС
1 x комбинированный аудиоразъем
1 x слот MicroSD
|Клавиатура
|
Однозонная регулируемая RGB-подсветка, клавиатура ASUS ErgoSense с отдельной клавишей Copilot и горячей клавишей Emoji
Устранение шумов
|Тачпад
|
ASUS ErgoSense
Поддержка «умных» жестов
|Звук
|
Dolby Atmos®
Сертификация Harman Kardon
Интеллектуальный усилитель
ASUS Audio Booster
|Аккумулятор
|70 Вт-ч, до 18 часов работы от аккумулятора 2
|Блок питания
|90 Вт-ч
|Размеры
|352,6 x 227 x 14,7 ~ 15,9 мм
|Масса
|1,42 кг (в зависимости от технических характеристик конкретной конфигурации)
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