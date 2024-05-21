ASUS анонсировала Vivobook S 15 (S5507) — свой первый PC Copilot+ на Snapdragon X по цене от $1299

Asus говорит, что чип на базе Arm не только улучшит несколько текущих функций Vivobook, но и позволит новым приложениям и рабочим нагрузкам на основе ИИ «летать» с мощностью нейронной обработки 45 TOPS.

Новый Asus Vivobook S 15 (S5507) — первый PC Copilot+ от компании — будет иметь тот же OLED-дисплей, что и предыдущее поколение с Intel (15,6 дюйма, 16:9, 2880 x 1620, частота обновления 120 Гц и максимальная яркость HDR 600 нит), но эта конкретная версия будет иметь более тонкий корпус и рамки дисплея.

S 15 можно конфигурировать с 12-ядерным процессором Snapdragon X Elite или 10-ядерным процессором X Plus, хотя чип Elite будет базовой версией — с более медленным встроенным графическим процессором и без двухъядерного ускорения.

Обе конфигурации S 15 получат до 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0 SSD, а также два порта USB-A, два порта USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, комбинированный разъем для аудио/микрофона и устройство для чтения карт microSD. Также есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Vivobook S 15 — это первое устройство Asus с фирменной программой StoryCube, которая использует ИИ для сортировки, редактирования, управления и экспорта фотографий и видеофайлов в формате RAW. Asus также утверждает, что мощность NPU Snapdragon ускорит другие рабочие нагрузки ИИ в программах, таких как Windows Studio Effects и Cocreator.

Asus ориентирует свои компьютеры Vivobook на цифровых художников, графических дизайнеров и других визуальных творцов как бюджетную альтернативу серии ProArt. Некоторые Vivobook Pro имеют автономные графические процессоры, но большинство ноутбуков используют интегрированную графику.

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Asus Vivobook S 15 со Snapdragon X Elite уже доступен для предварительного заказа в некоторых розничных продавцов, но не будет доставлен ранее 18 июня. Версия с 32 ГБ ОЗУ и накопителем 1 ТБ будет доступна за $1399, тогда как версия 16 ГБ / 1 ТБ обойдется в $1299. Модель со Snapdragon X Plus поступит позже в этом году, но информации о стоимости еще нет.

Вот характеристики, которые компания предоставила в пресс-релизе:

ASUS Vivobook S 15 (S5507) Аппаратная платформа Qualcomm® Snapdragon® X Elite

Qualcomm® Snapdragon® X Plus Процессор До Qualcomm® Oryon™ Нейронный процессор (NPU) До Qualcomm® Hexagon™(45 TOPS, отдельный NPU) Видеокарта До Qualcomm® Adreno™ Дисплей 15,6″ дисплей ASUS Lumina OLED, 16:9 (2880 x 1620), 120 Гц, тонкие рамки с трех сторон (NanoEdge), занимает 89% панели, время отклика 0,2 мс, 100% DCI-P3, сертификация DisplayHDR™True Black 600, среднее значение Delta-E < 1, пиковая яркость 600 кд/м2 Корпус Материалы:Металлическая крышка Цвет: Серебристый (Cool Silver) Операционная система Windows 11 Home / Pro Оперативная память До 32 ГБ, LPDDR5X 8448 МГц Накопители SSD до 1 ТБ, PCIe® 4.0 Интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11ax, два диапазона) Qualcomm® FastConnect™ 7800

Bluetooth® 5.4 Камера Камера Full HD с ИК-сенсором ASUS AiSense с поддержкой эффектов Windows Studio, ASUS Adaptive Dimming, ASUS Adaptive Lock Порты 2 x USB4® 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI®2.1, ТМДС 1 x комбинированный аудиоразъем 1 x слот MicroSD Клавиатура Однозонная регулируемая RGB-подсветка, клавиатура ASUS ErgoSense с отдельной клавишей Copilot и горячей клавишей Emoji Устранение шумов Тачпад ASUS ErgoSense Поддержка «умных» жестов

Технология Silent Touchpad Звук Dolby Atmos® Сертификация Harman Kardon Интеллектуальный усилитель ASUS Audio Booster Аккумулятор 70 Вт-ч, до 18 часов работы от аккумулятора 2 Блок питания 90 Вт-ч Размеры 352,6 x 227 x 14,7 ~ 15,9 мм Масса 1,42 кг (в зависимости от технических характеристик конкретной конфигурации)

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