«Позвольте нам снизить ваш IQ». Новый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха» и дисклеймер от Райана Рейнольдса

«По большей части мы собираемся бить друг друга, наживать врагов с помощью Disney и рассказать несколько анекдотов», — говорит Райан Рейнольдс в анонсе.

Создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» выпустили новый тизер до старта продаж билетов. По большей части на видео показаны все те сцены, что мы видели в предыдущих трейлерах, включая культовый выход Логана и Уэйда в начале, однако один из кадров — новый, и поклонникам очень понравился тон, который он задает для пятой фазы Marvel.

Первый трейлер «Дэдпула и Росомахи» стал самым популярным трейлером за все времена с 365 млн просмотров, а второй побил рекорд по количеству нецензурных слов (к сожалению, только в оригинальной версии), поэтому, безусловно, новая сцена в тизере прогнозирует ленте самый высокий рейтинг R среди фильмов MCU.

Дисклеймер от Райана Рейнольдса только подтверждает эти предположения:

Онлайн-курс "Business English for Marketers" від Laba. Опануйте професійну англійську для маркетингу.Розширте карʼєрні можливості для роботи з іноземними колегами: від розробки нових продуктів до презентації стратегії бренду. Детальніше про курс

«В основном мы собираемся бить друг друга, наживать врагов с помощью Disney, рассказать несколько анекдотов, шутить обо мне, еще больше шутить о Хью и полностью обойти обязательное условие Marvel о рекламе другого фильма в титрах. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь, позвольте нам снизить ваш IQ и повысить частоту сердечных сокращений», — говорит Рейнольдс в видео.

«Дэдпул и Росомаха» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд. Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти вселенную Marvel.

В украинском прокате фильм стартует 25 июля.