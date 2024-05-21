«Позвольте нам снизить ваш IQ». Новый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха» и дисклеймер от Райана Рейнольдса

«По большей части мы собираемся бить друг друга, наживать врагов с помощью Disney и рассказать несколько анекдотов», — говорит Райан Рейнольдс в анонсе.
Создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» выпустили новый тизер до старта продаж билетов. По большей части на видео показаны все те сцены, что мы видели в предыдущих трейлерах, включая культовый выход Логана и Уэйда в начале, однако один из кадров — новый, и поклонникам очень понравился тон, который он задает для пятой фазы Marvel.
Первый трейлер «Дэдпула и Росомахи» стал самым популярным трейлером за все времена с 365 млн просмотров, а второй побил рекорд по количеству нецензурных слов (к сожалению, только в оригинальной версии), поэтому, безусловно, новая сцена в тизере прогнозирует ленте самый высокий рейтинг R среди фильмов MCU.
Дисклеймер от Райана Рейнольдса только подтверждает эти предположения:
«В основном мы собираемся бить друг друга, наживать врагов с помощью Disney, рассказать несколько анекдотов, шутить обо мне, еще больше шутить о Хью и полностью обойти обязательное условие Marvel о рекламе другого фильма в титрах. Так что сядьте поудобнее, расслабьтесь, позвольте нам снизить ваш IQ и повысить частоту сердечных сокращений», — говорит Рейнольдс в видео.
«Дэдпул и Росомаха» — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой «Людей Икс» владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за $71,3 млрд. Ранее режиссер фильма «Люди Икс: Первый Класс» Мэтью Вон заявил, что третий «Дэдпул» — это «встряска», которая может спасти вселенную Marvel.
В украинском прокате фильм стартует 25 июля.
«Дэдпул и Росомаха» установил рекорд в серии фильмов о Дэдпуле — благодаря длинному хронометражу