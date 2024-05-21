Cocreator от Microsoft — «второе дыхание» для Paint и официальный генератор изображений для устройств PC Copilot+

Paint наконец-то официально получает генератор изображений на основе ИИ, но доступным он будет не для всех.

Microsoft анонсировала функцию Cocreator — пока как эксклюзивную для устройств PC Copilot+ (свои модели уже анонсировали Asus и Dell в частности). Благодаря «алгоритмам на основе диффузии» инструмент может генерировать изображения на основе текстовых подсказок, а также ваших собственных дудлов в программе Paint.

Компания уже экспериментировала с ИИ-генератором изображений в Paint, а ранние версии Cocreator были доступны для разработчиков и Windows Insiders с осени. С появлением PC Copilot+ функция становится официальной.

Во время демонстрации на мероприятии Surface Microsoft показала, как Cocreator сочетает ваши собственные рисунки с текстовыми подсказками для создания изображения. Существует также «ползунок креативности», который позволяет контролировать, насколько ИИ может преобладать на фоне вашего оригинального искусства.

Среди других новинок для PC Copilot+: функция Recall, что позволяет ПК записывать все ваши действия и воспроизводить по запросу; Live Captions — превращает произнесенные слова в английские субтитры на экране; а также инструмент для видео- и аудиозвонков Windows Studio Effects с фильтрами для фона, регулировкой освещения, шумоподавлением и телесуфлером.

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