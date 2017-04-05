Apple сообщила, что Windows 10 в четыре раза популярнее macOS

Вчера компания Apple не только «обновила» ПК Mac Pro, заявила о разработке принципиально нового Mac Pro, возвращении на рынок мониторов и выпуске профессионального моноблока iMac Pro, но и поделилась свежей статистикой о пользовательской базе компьютеров Mac. В разговоре с TechCrunch Apple сообщила, что в настоящее время по всему миру насчитывается около 100 млн активных пользователей Mac.

С учетом многолетнего глобального доминирования Microsoft на рынке ПК и ноутбуков, скромные результаты Apple не должны никого удивлять. Компания Apple со своими iPhone и iPad имеет большое влияние на рынке мобильных ОС. Но, вместе с тем, обнародованные Apple цифры позволяют получить более четкое представление о том, насколько далеко впереди находится Microsoft.

По некоторым оценкам, в мире есть более 1 млрд компьютеров с ОС Windows. Но Microsoft приводит данные только об активных пользователях последней версии ОС Windows 10, которых по всему миру насчитывается более 400 млн человек. Получается, что даже без своих предшественниц Windows 10 вчетверо популярнее Mac.

Но все это вовсе не означает, что Apple не зарабатывает на своих компьютерах. Все как раз наоборот, зарабатывает, причем очень хорошо. На этой неделе Apple сообщила, что продажи компьютеров Mac в денежном выражении составляют около $25 млрд. То есть, с таким годовым оборотом бизнес по выпуску компьютеров Mac, если выделить его в отдельную компанию, может войти в топ-100 самых крупных компаний США по версии американского журнала Fortune.

Apple также раскрыла структуру продаж компьютеров Mac. Доля ноутбуков MacBook составляет 80%, тогда как остальные 20% в поставках занимают Mac Pro и iMac. И хотя Mac Pro и iMac занимают лишь пятую часть в общих продажах, Apple продолжает активно развивать эти линейки и, как мы уже знаем, готовит новые модели.

Несмотря на массовые жалобы, связанные с автономность, и прочие неоднозначные аспекты новых MacBook Pro, Apple называет итоговые продажи «положительными». Ресурс TechCrunch отмечает, что по итогам первого квартала 2017 года продажи MacBook Pro выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: The Verge