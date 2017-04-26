Apple впервые за 15 лет существенно обновит дизайн розничных магазинов и запустит бесплатную образовательную программу Today at Apple

Компания Apple намерена внедрить в своих розничных магазинах бесплатную образовательную программу под названием Today at Apple. Для этого потребуется произвести незначительные косметические и технологические изменения в самих магазинах, чтобы приспособиться к нововведению. Представитель компании заявил, что пока не утверждена окончательная дата внедрения данных новшеств, однако запуск программы ожидается в мае.

Программа Today at Apple станет лишь одним из аспектов самого крупного обновления дизайна розничных магазинов за последние 15 лет. Компания также намерена добавить комнаты для проведения конференций и встреч, новые видео экраны, живые деревья. Такие нововведения будут реализованы, примерно, в 100 магазинах до конца года. Кроме того, в некоторых магазинах будет изменено название Genius Bar на Genius Grove.

Данные шаги основаны на изменениях в дизайне магазинов, которые Apple начала внедрять в Брюсселе в 2015 году, а также на новой локации в Union Square Park в Сан-Франциско в прошлом году. Фактически, Apple хочет сделать из магазинов нечто большее, чем места для реализации товаров. В компании планируют, что представители малого бизнеса и стартапов будут приходить в магазины, чтобы получить советы и рекомендации от разработчиков и предпринимателей. У Genius Grove появится более конкретная роль, здесь будет предлагаться целенаправленная помощь в сферах музыки и фотографии.

В рамках программы Today at Apple будут предлагаться различные знания, начиная от базовой информации, и заканчивая профессиональными знаниями. Например, будут предлагаться базовые занятия для начинающих фотографов, занятия по повышению навыков для более продвинутых фотографов, а также сессии для профессиональных фотографов по созданию бренда и социальным медиа. Также планируется организовывать классы по обучению программированию на базе Swift Playgrounds, сессии для детей.

Источник: The Verge