Apple представила Magic Keyboard с функциональными клавишами и Pencil Pro с поддержкой сжатия и Find My

Вместе с долгожданным OLED iPad Pro, Apple также выпустила новые аксессуары к своим планшетам: слегка обновленную клавиатуру Magic Keyboard и стилус Pencil Pro.

Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro (M4) доступна в двух цветах (черный и серебристый) и двух размерах: для 11- и 13-дюймовой модели. Однако она несовместима с новыми 11- и 13-дюймовыми моделями iPad Air, анонсированными сегодня, или с предыдущими моделями iPad Pro.

Новая версия Apple Magic Keyboard получила алюминиевую подставку для рук и более крупный трекпад с тактильным откликом. Также доступен ряд функциональных клавиш. Это поможет еще больше приблизить iPad Pro к ноутбуку. Как и раньше, в устройстве используется один разъем USB-C (только для зарядки).

Обновленная клавиатура Apple Magic Keyboard оценивается в $299 и $349 для 11- и 13-дюймовой версии iPad Pro (M4), соответственно.

Предыдущие утечки подтвердились ─ Apple представила новый стилус Apple Pencil Pro. Он предлагает новый жест сжатия, гироскоп, тактильный отклик, поддержку Find My и тому подобное.

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Новый датчик в Apple Pencil Pro позволяет пользователям сжимать стилус, чтобы вызвать палитру инструментов для быстрого переключения инструментов, толщины линий и цветов. Кроме того, новый гироскоп позволяет пользователям вращать Apple Pencil Pro для точного управления ручкой и кистью.

Новый тактильный механизм предоставляет легкий отклик, когда пользователи сжимают, используют двойное нажатие или Smart Shape. Apple Pencil Pro — это первый стилус Apple с поддержкой Find My, что помогает пользователям найти аксессуар, если он потерялся.

Apple Pencil Pro соединяется, заряжается и хранится на боковой панели анонсированных сегодня моделей iPad Pro и iPad Air, которые имеют новый магнитный интерфейс. Этот стилус не совместим с другими моделями iPad.

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Цена Apple Pencil Pro составляет $129. Новинка уже доступна для заказа, а фактические продажи начнутся с 15 мая.

Источник: The Verge, Macrumors

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