Новый военный БПЛА Razor P100 от Mayman Aerospace (США) — вертикальный взлет, маневренность, тяжелое оружие

Американская компания Mayman Aerospace представит полномасштабную модель своего нового футуристического БПЛА Razor P100 с вертикальным взлетом и посадкой во время Недели Сил специальных операций США (SOF Week 2024), которая проходит с 6 по 10 мая. Razor P100, способный нести полезную нагрузку до 45 кг, представляет линейку, которая получит и более мощные дроны: P500 (до 220 кг) и возможная модель с грузоподъемностью 450 кг.

Универсальность семейства Razor делает их пригодными для широкого спектра военных операций. Эти транспортные средства могут быть настроены для управления эскадрильями из более 1000 БПЛА, с вариантами, специализированными для различных миссий, от противодействия воздушным целям до ракетных ударов и транспортировки грузов. Компактный размер Razor позволяет дрону взлетать и приземляться на участке 3 м на 3 м. Дрон способен работать в режиме вертолета или истребителя и имеет высокую маневренность.

Более крупные модели в линейке Razor смогут быть оснащены ракетами Hellfire или Brimstone для точных ударов. Кроме того, БПЛА смогут нести легкие крылатые ракеты, вести радиоэлектронную борьбу, осуществлять подавление противовоздушной обороны противника.

Калифорнийская компания анонсирует летные испытания первого прототипа Razor в третьем квартале 2024 года. Эти дроны предназначены для развертывания не только с наземных позиций, но и с самолетов и кораблей. Они способны развивать скорость до 0,75 Маха.

Mayman уже имеет предварительные заказы на Razor от клиентов в Европе и Австралии на сумму около $120 млн. Компания получила 3,25 миллиона долларов от Министерства обороны США для своих проектов. Недавно Mayman также объявила о создании автономной операционной системы на основе искусственного интеллекта SkyField для дронов Razor.

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Источники: Mayman Aerospace, Army Recognition