Apple взялась за разработку собственных GPU для будущих iPhone

Компания Imagination Technologies, являющаяся крупнейшим разработчиком лицензируемых GPU и графические решения которой используются в смартфонах iPhone планшетах iPad, опубликовала весьма интересное заявление. В нем британский разработчик графических чипов PowerVR извещает, что меньше чем за два года Apple полностью откажется от лицензирования его разработок. Там же сказано, что Apple проинформировала компанию о разработке «собственной графической архитектуры, которая в будущем позволит сократить зависимость от технологий Imagination».

Данный шаг является серьезным испытанием для Imagination – примерно половину своих доходов компания получает именно от Apple. Естественно, с отказом от GPU Imagination выплаты по лицензионному соглашению прекратятся и бизнесу Imagination придется очень несладко, если в ближайшие 15-24 месяца не найдутся новые источники дохода. Кстати говоря, Apple является не только «денежным мешком», но и одним из ключевых акционеров Imagination с долей 8%. В прошлом году Financial Times сообщало, что Apple вела переговоры с Imagination касательно полного выкупа последней, но в итоге отказалась от этого намерения.

Если все в действительности так, как говорит Imagination, а, скорее всего, все так и есть (какой смысл ей выдумывать?), то уже через поколение (в 2018 году) нас могут ждать смартфоны iPhone, построенные на SoC Apple AX, где силами компании разработан не только CPU, но и GPU. С учетом немалого опыта и успехов в области разработки собственных мобильных процессоров (последние годы SoC Apple являются лучшими на рынке по производительности) планы Apple заняться разработкой еще и GPU вызывают особый интерес. Но малейшие аспекты новой графической архитектуры будут подвержены тщательному анализу, ведь уже сейчас Imagination весьма скептически относится к тому, что Apple удастся разработать собственную графическую архитектуру с нуля, не нарушив ее патенты.

Вырисовывается весьма занимательная картина: в зависимости от того, что получится в конечном итоге нас ожидает либо принципиально новая графическая архитектура уже в следующем году, либо очередная патентная война на несколько лет. Сообщается также, что прямо сейчас Imagination обсуждает с Apple «возможные альтернативные коммерческие соглашения», так что вполне возможен и иной исход, без судов и революционных GPU архитектур.

Источник: The Verge