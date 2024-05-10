«Смерчи» / Twisters — украинский трейлер фильма-катастрофы об охотниках на торнадо от продюсеров «Джейсона Борна»

«Смерчи» — это современная версия блокбастера 1996 года «Смерч» от продюсеров лент «Парк Юрского периода», «Джейсон Борн» и «Индиана Джонс».

В центре сюжета — бывшая охотница за смерчами Кейт Купер (Дейзи Эдгар-Джонс), которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Однажды Хави (Энтони Рамос) приглашает девушку вернуться на открытые равнины, чтобы испытать новую революционную систему отслеживания торнадо — однако сезон смерчей усиливается, и появляются невиданные ранее ужасные явления. Поэтому Кейт и ее друзьям придется побороться за собственные жизни.

Срежиссировал фильм Ли Айзек Чанг (сериал «Мандалорец»), а кроме Эдгар-Джонс и Рамоса к актерскому составу присоединились Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя»), Брэндон Переа, Саша Лейн, Дэрил Мак-Кормак, Кирнан Шипка, Ник Додани, Мора Тинри и др.

В украинском прокате фильм «Смерчи» стартует 18 июля.

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