Новости Кино 10.05.2024 в 13:55 comment views icon

«Смерчи» / Twisters — украинский трейлер фильма-катастрофы об охотниках на торнадо от продюсеров «Джейсона Борна»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Смерчи» / Twisters — украинский трейлер фильма-катастрофы об охотниках на торнадо от продюсеров «Джейсона Борна»

«Смерчи» — это современная версия блокбастера 1996 года «Смерч» от продюсеров лент «Парк Юрского периода», «Джейсон Борн» и «Индиана Джонс».

В центре сюжета — бывшая охотница за смерчами Кейт Купер (Дейзи Эдгар-Джонс), которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Однажды Хави (Энтони Рамос) приглашает девушку вернуться на открытые равнины, чтобы испытать новую революционную систему отслеживания торнадо — однако сезон смерчей усиливается, и появляются невиданные ранее ужасные явления. Поэтому Кейт и ее друзьям придется побороться за собственные жизни.

Срежиссировал фильм Ли Айзек Чанг (сериал «Мандалорец»), а кроме Эдгар-Джонс и Рамоса к актерскому составу присоединились Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя»), Брэндон Переа, Саша Лейн, Дэрил Мак-Кормак, Кирнан Шипка, Ник Додани, Мора Тинри и др.

В украинском прокате фильм «Смерчи» стартует 18 июля.

Трейлер

Постер

«Смерчі» — це сучасна версія блокбастера 1996 року «Смерч» від продюсерів стрічок «Парк Юрського періоду», «Джейсон Борн» та «Індіана Джонс». В центрі сюжету — колишня мисливиця за смерчами Кейт Купер (Дейзі Едґар-Джонс), яку переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Одного дня Хаві (Ентоні Рамос) запрошує дівчину повернутись на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему відстеження торнадо — однак сезон смерчів посилюється, і зʼявляються небачені раніше жахливі явища. Тож Кейт та її друзям доведеться поборотися за власні життя. Зрежисував фільм Лі Айзек Чанґ (серіал «Мандалорець»), а окрім Едґар-Джонс та Рамоса до акторського складу приєдналися Ґлен Павелл («Люблю тебе ненавидіти»), Брендон Переа, Саша Лейн, Деріл Мак-Кормак, Кірнан Шіпка, Нік Додані, Мора Тінрі та ін. В українському прокаті фільм стартує 18 липня.


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