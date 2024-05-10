Apple подписала соглашение с Samsung о поставках дисплеев для своих складных устройств — СМИ

По данным DigiTimes Asia, компания Samsung Display подписала соглашение с Apple о поставках дисплеев для складных устройств. Сообщается, что это может быть складной iPhone. Ранее уже ходили слухи, что Apple может представить свой первый складной iPhone, вероятно, в конце 2026 года.

Источник утверждает, что информация о сотрудничестве Apple с Samsung Display относительно складных устройств поступает от цепи поставок. Дополнительные детали еще не раскрываются. Но если сообщения правдивы, можно ожидать увидеть первое складное устройство Apple, скорее всего, iPhone, в скором времени. Ранее ходили слухи, что Apple также обсуждает соглашение о дисплеях с LG Display.

Вместе с тем, Apple, возможно, подписала соглашение о складном дисплее с Samsung относительно устройства, которое, согласно отчету, может быть 20,3-дюймовым складным устройством. 20,3-дюймовое устройство точно не может быть iPhone. Это может быть новый складной MacBook или совершенно новый сегмент устройств.

Кроме того, предыдущая утечка патента на складное устройство предполагает, что механизм складывания может быть реализован для широкого спектра устройств, включая телефоны, планшеты, ноутбуки и другие портативные устройства.

Были также сообщения о том, что Apple работает не над одним, а над двумя складными устройствами. Существует предположение, что Apple переместила часть своих ресурсов из отдела гарнитур Vision Pro, чтобы помочь разработать складное устройство.

Источник: neowin

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